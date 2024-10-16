Beyler Buraya! Giyince Kendinizi Dünyanın En Rahat Kanepesindeymiş Gibi Hissedeceğiniz Pijamalar

%100 pamuk bu pijama takımı mavi rengiyle çok şık. Esnek belli ve cepli altı ve uzun kollu üstüyle bu takım rahatlık ve şıklığı bir arada sunuyor. Hem evde rahat edeyim hem de şıklığımdan ödün vermeyeyim diyorsanız bu ürünü inceleyin deriz!

Flanel Pijama Takımı