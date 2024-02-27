Beslenme Algını Değiştirecek Sağlıklı Besin Hangisi?
Beslenme Algını Değiştirecek Sağlıklı Besin Hangisi?
Beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye, daha sağlıklı bir hayata adım atmaya hazır mısın? Hazırsan, bugün yeni hayatının ilk günü!
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1. Kahvaltıyla başlayalım. Senin kahvaltın hangisine daha çok benziyor?
2. Hemen telefonundan kontrol et. Bu ay günlük ortalama adım sayın kaç?
3. Hayatında sporun yeri ne?
4. Öğle yemeklerini hangisine daha çok benziyor?
5. Abur cubur tüketimin ne düzeyde peki?
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6. Peki yemeklerin yanında hangisini içmeyi tercih edersin?
7. Günlük kaç porsiyon sebze - meyve tüketiyorsun?
8. Son olarak şunu söyle bize: Diyelim ki uzun güzel bir diyet yaptın. Kendini neyle ödüllendireceksin?
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Meyve ve doğal karbonhidrat içeren bowl'lar.