Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Beslenme Algını Değiştirecek Sağlıklı Besin Hangisi?

etiket Beslenme Algını Değiştirecek Sağlıklı Besin Hangisi?

godot
godot - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 18:01

Beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye, daha sağlıklı bir hayata adım atmaya hazır mısın? Hazırsan, bugün yeni hayatının ilk günü!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kahvaltıyla başlayalım. Senin kahvaltın hangisine daha çok benziyor?

1. Kahvaltıyla başlayalım. Senin kahvaltın hangisine daha çok benziyor?

2. Hemen telefonundan kontrol et. Bu ay günlük ortalama adım sayın kaç?

3. Hayatında sporun yeri ne?

4. Öğle yemeklerini hangisine daha çok benziyor?

5. Abur cubur tüketimin ne düzeyde peki?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Peki yemeklerin yanında hangisini içmeyi tercih edersin?

7. Günlük kaç porsiyon sebze - meyve tüketiyorsun?

8. Son olarak şunu söyle bize: Diyelim ki uzun güzel bir diyet yaptın. Kendini neyle ödüllendireceksin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Meyve ve doğal karbonhidrat içeren bowl'lar.

Meyve ve doğal karbonhidrat içeren bowl'lar.

Senin beslenme alışkanlığını düzenleyecek şey: tatlı krizlerini daha kompleks karbonhidratlarla geçiştirmek. Sen belli ki tatlı seven birisin. Fakat her tatlı sağlıklı değildir. Tatlı krizlerini abur cuburlarla bastırmak yerine doğal şeker ve meyve içeren, daha uzun süre tok tutan bowl'lar yapabilirsin kendine.

Sebzelerle zenginleştirilmiş yumurtalı kahvaltılar.

Sebzelerle zenginleştirilmiş yumurtalı kahvaltılar.

Senin beslenme alışkanlığını düzenleyecek şey: kahvaltını sebzelerle zenginleştirmek. Kim demiş kahvaltıda sebze yenmez diye. Protein oranı yüksek yumurtalı kahvaltılar vitamin miktarı yüksek, doyurucu ve lezzetli sebzelerle zenginleştirmek seni daha uzun süre tok tutacak.

Bol bol deniz ürünü.

Bol bol deniz ürünü.

Senin beslenme alışkanlığını düzenleyecek şey: bol bol deniz ürünü tüketmek. Taze sebzeler ve limonla yapacağın rengarenk tabaklara çok yakışacak bu protein deposu ve Omega 3 kaynağı deniz ürünleri hem bedenini hem de seni kendine getirecek.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
cansu ersan

Meyve ve doğal karbonhidrat içeren bowl'lar.