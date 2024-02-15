Beslenme 101: Herkes Doğrusunu Öğrensin Diye Vejetaryen Beslenme Hakkındaki Her Şeyi Açıklıyoruz!
Beslenme 101: Herkes Doğrusunu Öğrensin Diye Vejetaryen Beslenme Hakkındaki Her Şeyi Açıklıyoruz!
Hayvansal gıdaları tümüyle reddettiği için insanların kafasında kırmızı alarm çaldıran vejetaryen beslenme, aslında sandığınızdan çok daha fazlası... Bu yazıda size vejetaryen beslenme hakkında en temel bilgileri sunuyoruz. Önyargıları kırıp başlayalım!
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Vejetaryen beslenme nedir ve insanlar neden tercih eder?
Vejetaryen beslenme, yeşil rengiyle içli dışlı olmanızı gerektirir...
Vejetaryen beslenme sağlık açısından oldukça faydalıdır.
Tabii ki bu beslenmenin çevreye de oldukça olumlu etkisi bulunur...
Bir önceki maddeden daha önemlisi, vejetaryen beslenenler daha çok etik değerlerine uymadığı için tercih etmezler.
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Tüm bu bilgilerden sonra vejetaryen olmak isteyenlerin nasıl başlayacağı konusunda kafasının karıştığına eminiz.
Vejetaryen beslenerek de vücudunuz ihtiyacınız olan proteini alabilir.
Aslında sandığınız gibi tek yediğiniz yiyecek brokoli değilmiş!
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