Ekranın en sevilen çiftlerinden Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2026 yazında evliliklerinde 17 yılı geride bıraktı! Binbir Gece'nin Onur'u ile Şehrazat'ı olarak tanıdığımız ikilinin hikâyesi magazin sayfalarında olaylı başladı, bugün üç çocuklu kalabalık bir aileyle sürüyor. Peki her şey nasıl başladı? Buyurun, beraber bakalım! 👇