Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in Olaylı Başlayan Ama Muhteşem Devam Eden Aşk Öyküsü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ekranın en sevilen çiftlerinden Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2026 yazında evliliklerinde 17 yılı geride bıraktı! Binbir Gece'nin Onur'u ile Şehrazat'ı olarak tanıdığımız ikilinin hikâyesi magazin sayfalarında olaylı başladı, bugün üç çocuklu kalabalık bir aileyle sürüyor. Peki her şey nasıl başladı? Buyurun, beraber bakalım! 👇
İlk karşılaşmaları Binbir Gece'den yıllar önceymiş
Binbir Gece onları Onur ile Şehrazat yaptı
Ama Halit Ergenç o yıllarda evliydi
Set arkası uzun süre magazinin gündemindeydi
Evlilik teklifi denizin ortasındaki bir adada geldi
Ağustos 2009'da dünyaevine girdiler
İlk göz ağrıları Ali 2010'da doğdu
Han ve Leyla'yla aile kalabalıklaştı
İkisi de son yıllarda setten sete koşuyor
17 yıl sonra hâlâ el ele
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın