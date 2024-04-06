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Bayram Temizliğini Eğlenceli Hale Getirecek 15 Şarkı

etiket Bayram Temizliğini Eğlenceli Hale Getirecek 15 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 13:16

Hadi gel, bayram temizliği zamanı geldi! Ama merak etme, bu sefer temizlik sıkıcı olmayacak çünkü müzik var! Evde dolaşırken, toz alırken ya da bulaşık yıkarken eşlik edecek şarkılarla dolu bir liste hazırladık. Şimdi temizlik keyfi müzikle birleşecek, beraber eğlenip dans edeceğiz! İşte, bayram temizliğini daha keyifli hale getirecek 15 şarkı! 🧹🎵

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1. Sezen Aksu - Rakkas

2. Yonca Evcimik - Bandıra Bandıra

3. Sertab Erener - Everyway That I Can

4. Hande Yener - Sopa

5. Athena - Kafama Göre

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6. Hepsi - Olmaz Oğlan

7. Sezen Aksu - Seni Yerler

8. Nazan Öncel - Aşkım Baksana Bana (Official Video)

9. Mirkelam - Bir Fotoğraf Çekinebilir Miyiz

10. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım?

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11. Emir - Eline Düştüm

12. Göksel, Ferman Akgül, Teoman - Taş Bebek

13. Sertab Erener - O, Ye

14. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek

15. Aylin Aslım - Ben Kalender Meşrebim

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Temizlik yaparken müzik dinlemenin ne kadar keyifli olduğunu bir kez daha gördük!

Bu eğlenceli temizlik zamanını müziğin ritmiyle birleştirerek geçirmek harikaydı! Unutmayın, müzik her zaman en iyi motivasyon kaynağıdır. Bir sonraki temizlik maceramızda da yine müzikle buluşmayı unutmayalım! 🧹🎵

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