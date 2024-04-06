Bayram Temizliğini Eğlenceli Hale Getirecek 15 Şarkı
Bayram Temizliğini Eğlenceli Hale Getirecek 15 Şarkı
Hadi gel, bayram temizliği zamanı geldi! Ama merak etme, bu sefer temizlik sıkıcı olmayacak çünkü müzik var! Evde dolaşırken, toz alırken ya da bulaşık yıkarken eşlik edecek şarkılarla dolu bir liste hazırladık. Şimdi temizlik keyfi müzikle birleşecek, beraber eğlenip dans edeceğiz! İşte, bayram temizliğini daha keyifli hale getirecek 15 şarkı! 🧹🎵
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Sezen Aksu - Rakkas
2. Yonca Evcimik - Bandıra Bandıra
3. Sertab Erener - Everyway That I Can
4. Hande Yener - Sopa
5. Athena - Kafama Göre
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Hepsi - Olmaz Oğlan
7. Sezen Aksu - Seni Yerler
8. Nazan Öncel - Aşkım Baksana Bana (Official Video)
9. Mirkelam - Bir Fotoğraf Çekinebilir Miyiz
10. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım?
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Emir - Eline Düştüm
12. Göksel, Ferman Akgül, Teoman - Taş Bebek
13. Sertab Erener - O, Ye
14. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek
15. Aylin Aslım - Ben Kalender Meşrebim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Temizlik yaparken müzik dinlemenin ne kadar keyifli olduğunu bir kez daha gördük!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda