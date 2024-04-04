Bayram Tatilinde Evde Oturmak İstemeyenlerin Uygun Fiyata Gezip Görebileceği 10 Yer
Bayram Tatilinde Evde Oturmak İstemeyenlerin Uygun Fiyata Gezip Görebileceği 10 Yer
Bayram tatili 9 gün oldu ve doğal olarak evde durmak istemiyoruz. O zaman bu liste tam sizlik! Bütçenizi çok da aşmadan bayram tatilinin tadını çıkarabileceğiniz yerler nerelermiş bakalım...
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1. İzmir - Selçuk
2. Kocaeli - Ormanya Tabiat Parkı
3. Kırklareli - İğneada Longoz Ormanları
4. Karabük - Safranbolu
5. Sakarya - Acarlar Longozu
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6. Nevşehir - Kapadokya
7. Bursa - Cumalıkızık
8. Bolu - Sülüklü Göl
9. Aksaray - Ihlara Vadisi
10. İstanbul - Ağva
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