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Bayram Tatilinde Evde Oturmak İstemeyenlerin Uygun Fiyata Gezip Görebileceği 10 Yer

etiket Bayram Tatilinde Evde Oturmak İstemeyenlerin Uygun Fiyata Gezip Görebileceği 10 Yer

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 14:01

Bayram tatili 9 gün oldu ve doğal olarak evde durmak istemiyoruz. O zaman bu liste tam sizlik! Bütçenizi çok da aşmadan bayram tatilinin tadını çıkarabileceğiniz yerler nerelermiş bakalım...

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1. İzmir - Selçuk

1. İzmir - Selçuk

Eğer ki bayramda kültür turu yapmak istiyorsanız o zaman rotayı İzmir'e çevirebilirsiniz! Efes Antik Kenti bile başlı başına İzmir'e gitmeniz için bir sebep olabilir. Buranın büyüsüne kapılmak için MüzeKart almanız yeterli. MüzeKart'ın fiyatı da yalnızca 60 TL.

2. Kocaeli - Ormanya Tabiat Parkı

2. Kocaeli - Ormanya Tabiat Parkı

'Türkiye'de böyle Hobbit evleri nerede var?' diye düşünüyorsanız cevabı verelim; Kocaeli! Kocaeli'ndeki Ormanya Tabiat Parkı özellikle de çocuklu ailelerin bayramda gitmek isteyeceği bir yer olabilir. Üstelik İstanbul'a da çok yakın!

3. Kırklareli - İğneada Longoz Ormanları

3. Kırklareli - İğneada Longoz Ormanları

Bayramda doğayla iç içe olmak, şehrin kaosundan tamamen uzaklaşmak istiyorsanız o zaman yolunuzu Kırklareli'ne düşürebilirsiniz. İğneada Longoz Ormanları'nın insanı gerçekten de büyüleyen bir yanı var!

4. Karabük - Safranbolu

4. Karabük - Safranbolu

Daha sakin bir bayram tatili istiyorsanız Safranbolu size hitap ediyor demektir. Safranbolu'ya giderek meşhur Safranbolu evlerini görebilir ve Safranbolu'nun meşhur tatlarını tadabilirsiniz. Koşuşturmadan uzak, keyifli bir tatil sizi bekliyor!

5. Sakarya - Acarlar Longozu

5. Sakarya - Acarlar Longozu

İstanbul'a yakın ama doğayla iç içe bir tatil rotası çizmek istiyorsanız Sakarya size iyi gelecektir. Sakarya'da çeşitli doğal güzellik bulunuyor. Bunlardan biri de Acarlar Longozu. Acarlar Longuzu'nda uygun yerlerde ailecek piknik yapabilir, huzurlu vakit geçirebilirsiniz.

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6. Nevşehir - Kapadokya

6. Nevşehir - Kapadokya

Ne kadar giderseniz gidin her seferinde sizi büyüleyebilen bir yapıya sahip olan Kapadokya, bayram tatilinde tam da gitmek isteyeceğiniz bir tatil destinasyonu! Kapadokya'nın mistik atmosferine kendinizi bırakın...

7. Bursa - Cumalıkızık

7. Bursa - Cumalıkızık

Taş surları ve tahta evleri ile Cumalıkızık o kadar tatlı ki! Cumalıkızık'ta kahvaltı yapabilir, ardından etrafı gezebilir ve sonrasında da Bursa'nın diğer güzelliklerini görmek için şehri turlayabilirsiniz.

8. Bolu - Sülüklü Göl

8. Bolu - Sülüklü Göl

Ulaşımı zor ama varıldığında gizli kalmış bir cenneteymiş gibi hissettiren Sülüklü Göl, herkesin ölmeden önce görmesi gereken doğal güzelliklerden biri. Sülüklü Göl o kadar güzel ki, internette görseniz buranın Türkiye'de olduğuna bile inanmazdınız herhalde!

9. Aksaray - Ihlara Vadisi

9. Aksaray - Ihlara Vadisi

Bir doğal güzellikten daha bahsedelim... Ihlara Vadisi'nin büyüleyici güzelliği ve temiz havanın yoğunluğu size kendinizi o kadar iyi hissettirecek ki, tatilden döndüğünüzde uzun bir süre bu güzellik aklınızda kalacak!

10. İstanbul - Ağva

10. İstanbul - Ağva

Son önerimiz ise İstanbul'dan. Ağva'yı duyduğu halde hiç gitmeyen İstanbulluların olduğuna eminiz! Bu bayram tatilinde Ağva'ya bir şans vermeye ne dersiniz? En azından biraz olsun şehrin kaosundan uzaklaşmış olursunuz.

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