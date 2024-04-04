Bayram Tatilinde Evde Oturmak İstemeyenlerin Uygun Fiyata Gezip Görebileceği 10 Yer

Eğer ki bayramda kültür turu yapmak istiyorsanız o zaman rotayı İzmir'e çevirebilirsiniz! Efes Antik Kenti bile başlı başına İzmir'e gitmeniz için bir sebep olabilir. Buranın büyüsüne kapılmak için MüzeKart almanız yeterli. MüzeKart'ın fiyatı da yalnızca 60 TL.