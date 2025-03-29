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Bayram Sofrasına Hazırlanın! Misafirlerinizi Mest Edecek Muhteşem Tarifler

etiket Bayram Sofrasına Hazırlanın! Misafirlerinizi Mest Edecek Muhteşem Tarifler

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.03.2025 - 17:01

Bayrama az kaldı. Eee bayram demek lezzetli sofralar demek. Peki bayram sofrası için hazırlayabileceğiniz tarifler neler? İşte bu içerikte size lezzetli güzel tarifler hazırladık. Gelin bu tarifler nelermiş birlikte bakalım...

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Ispanaklı Graten - Kabak Graten

Ispanaklı Graten - Kabak Graten

Ispanaklı graten bayram sofrası için lezzetli ve farklı bir tarif olabilir.

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 27 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 demet ıspanak

  • 2 patates

  • 1 saşe beşamel sos

  • 1 tutam tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 3 yemek kaşığı parmesan

Yapılışı:

1. Patatesleri dilimleyin ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın. 

2. Kenarda beşamel sosu pişirin. Bu sosa ince kıydığınız ıspanakları ekleyin ve karıştırın. Son olarak tuz ve karabiberi de ekleyerek karıştırın. 

3. Borcama yağ püskürtün. Patates dilimlerini bir sıra dizin ve üzerine ıspanaklı beşamel sostan dökün. Güzelce yayın. Bir kat daha patates koyun ve ıspanaklı sostan tekrar sürün. Malzeme bitene kadar devam edin. 

4. Piştikten sonra üzerine parmesanı dökün ve 1 dakika daha pişirin.

Yanına bir başka sebzeden de graten yaparak çeşitlendirebilirsiniz.

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 55 dakika

Pişirme derecesi: 150°

Malzemeler:

  • 900 gram kabak

  • 80 gram parmesan

  • 80 gram galeta unu

  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

  • 250 ml yoğun krema

  • 125 gram mozzarella

Yapılışı:

1. Kabakları yuvarlak olacak şekilde dilimleyin. Üzerine tuz ekleyip karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine bu kabakları koyun. Üzerine parmesan peyniri, galeta unu, sarımsak tozu ve karabiber ekleyerek karıştırın. Kremayı da döküp güzelce karıştırın.

3. 50 dakika boyunca 150 derece pişirin. Süre sonunda mozzeralla koyup 180 derecede 5 dakika daha pişirin.

Çok misafiriniz var ama yapacak vaktiniz azsa Philips Çift Hazneli Airfryer yardımınıza koşuyor. 2 haznesi sayesinde aynı anda iki ayrı tarif pişirebiliyorsunuz. 

Sebzeli Rulo - Yeşil Fasulye

Sebzeli Rulo - Yeşil Fasulye

Yine sebzeli tariflerle devam edelim...

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 50 gram brokoli çiçeği

  • 50 gram kırmızı dolma biber

  • 60 gram çedar peyniri

  • 50 gram mısır

  • 120 gram krem peynir

  • 2 tortilla

Yapılışı:

1. Brokoli çiçeklerini doğrayın. Biberleri de ince şekilde kıyın.

2. Rende çedar peyniri ve krem peynirini karıştırın. 

3. Karışımı 2 tortillanın içine sürün ve rulo haline getirin. Tortillaları 6 parçaya bölün.

4. Hazırladığınız ruloları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın ve 190 derecede 5 dakika pişirin. 

Yine sağlıklı bir tarifle devam edelim...

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 400 gram yeşil fasulye

  • 1 çay kaşığı bitkisel yağ

Yapılışı:

1. Fasulyeleri yıkayıp kesin. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine fasulyeleri alın ve pişirin.

Fırında Sütlaç - Antep Fıstıklı Baklava

Fırında Sütlaç - Antep Fıstıklı Baklava

Sırada tatlılar var. Önce daha hafif bir tatlıyla başlayalım...

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 140°

Malzemeler:

  • 150 gram pişirme kreması

  • 2 yumurta

  • 80 gram şeker

  • 2 tutam tuz

  • 1 yemek kaşığı rende limon kabuğu

  • 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 500 gram pirinç

Yapılışı:

1. Krema, yumurta, şeker, tuz, limon kabuğu rendesi ve vanilya ekstraktının hepsini bir kaseye alıp güzelce karıştırın.

2. Bu karışıma haşlanmış pirinci de ekleyin.

3. Bu karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alarak dümdüz hale getirin. 30 dakika boyunca 140 derecede pişirin. 

Baklavasız bayram olmaz tabii ki.

Hazırlama Süresi: 21 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 100 gram ceviz

  • 50 gram fındık

  • 30 gram Antep fıstığı

  • 250 gram yufka

  • 120 gram tereyağı

  • 110 gram şeker kamışı şekeri

  • 200 ml su

  • 70 gram bal

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

1. Ceviz, fındık ve fıstıkları robota alıp çekin.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesini tereyağı ile yağlayın. Yağladıktan sonra 4 yaprak yufka koyun.

3. Parçalanmış ceviz, fındık ve fıstığı ara kata yayın.

4. İç harcın üzerine 4 adet yufka daha koyun. Her yaprağa tereyağı sürmeyi ihmal etmeyin.

5. Hamuru bıçakla 16 kareye ayırın ve 35 dakika boyunca 160 derecede pişirin.

6. Baklava pişerken küçük bir tencereye şeker, su, bal ve limon suyunu koyup kaynatın. 15 dakika boyunca pişirin.

7. Pişen baklavanın üzerine şerbeti dökün ve soğumaya bırakın.

HomeID uygulaması ile birçok tarife erişebileceğiniz Philips Çift Hazneli Airfryer işlerinizi kolaylaştırıyor. Elinizin altında birçok tarif olması için uygulamayı yükleyebilirsiniz.

Bazlama - Tahinli Köz Biber Mezesi

Bazlama - Tahinli Köz Biber Mezesi

Hazırlama Süresi: 2 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • 200 gram süzme peynir

Yapılışı:

1. Yumurtaları ve süzme peyniri blendara alın, üzerine bir tutam tuz ekleyin. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yağlı kağıt yerleştirin. 

3. Karışımı kağıda yayın ve pişirin.

4. Fırından çıktıktan sonra içine domates, jambon ya da istediğiniz başka malzemelerle doldurup servis edebilirsiniz.

Bazlamanın yanına bir de sos yapalım!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 16 dakika

Pişirme derecesi: 185°

Malzemeler:

  • 6 kırmızı tatlı biber

  • 5 ceviz

  • 30 gram peynir

  • 3 diş sarımsak

  • 1 tutam tuz

  • 2 çay kaşığı sirke

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı tahin

Yapılışı:

1. Biberleri yıkayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine alın. 

2. Biberler pişerken tahin dışında tüm malzemeleri karıştırın. 

3. Közlenen biberlerin kabuklarını soyup doğrayın. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra son olarak üzerine tahin gezdirin.

Sigara Böreği - Mücver

Sigara Böreği - Mücver

Börekler, bayram için olmazsa olmazlardan.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 3 yufka

  • 250 gram peynir

  • 1 demet maydanoz

  • 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı 

Yapılışı:

1. Yufkaları üçgen şeklinde kesin. 

2. Bir yanda peyniri ve maydonozu güzelce karıştırın. Kestiğiniz yufkanın geniş kısmına iç harcını koyun. Tüm yufkaları bu şekilde sarın.

3. Börekleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine alın ve pişirin.

Mücver, börekle yakışan tatlardan.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 23 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 kg kabak

  • 2 havuç

  • 2 yumurta

  • 1 fincan un

  • Dereotu

  • Karabiber

  • Tuz

Yapılışı:

1. Kabak ve havuçları rendeleyin. Dereotunu da doğrayın. Yumurtayı çırparak baharatları ekleyin.

2. Sebzelerle yumurtalı karışımı birleştirin. Üstüne un da ekleyin. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine mücverleri dökün ve pişirin.

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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