Bayram Sofrasına Hazırlanın! Misafirlerinizi Mest Edecek Muhteşem Tarifler

Ispanaklı graten bayram sofrası için lezzetli ve farklı bir tarif olabilir.

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 27 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

1 demet ıspanak

2 patates

1 saşe beşamel sos

1 tutam tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı parmesan

Yapılışı:

1. Patatesleri dilimleyin ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın.

2. Kenarda beşamel sosu pişirin. Bu sosa ince kıydığınız ıspanakları ekleyin ve karıştırın. Son olarak tuz ve karabiberi de ekleyerek karıştırın.

3. Borcama yağ püskürtün. Patates dilimlerini bir sıra dizin ve üzerine ıspanaklı beşamel sostan dökün. Güzelce yayın. Bir kat daha patates koyun ve ıspanaklı sostan tekrar sürün. Malzeme bitene kadar devam edin.

4. Piştikten sonra üzerine parmesanı dökün ve 1 dakika daha pişirin.

Yanına bir başka sebzeden de graten yaparak çeşitlendirebilirsiniz.

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 55 dakika

Pişirme derecesi: 150°

Malzemeler:

900 gram kabak

80 gram parmesan

80 gram galeta unu

Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

250 ml yoğun krema

125 gram mozzarella

Yapılışı:

1. Kabakları yuvarlak olacak şekilde dilimleyin. Üzerine tuz ekleyip karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine bu kabakları koyun. Üzerine parmesan peyniri, galeta unu, sarımsak tozu ve karabiber ekleyerek karıştırın. Kremayı da döküp güzelce karıştırın.

3. 50 dakika boyunca 150 derece pişirin. Süre sonunda mozzeralla koyup 180 derecede 5 dakika daha pişirin.

Çok misafiriniz var ama yapacak vaktiniz azsa Philips Çift Hazneli Airfryer yardımınıza koşuyor. 2 haznesi sayesinde aynı anda iki ayrı tarif pişirebiliyorsunuz.