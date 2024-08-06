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Bayhan’dan Son Ses Tiryakinim Dinleyenlerin Hoşuna Gidebilecek 12 Şarkı

etiket Bayhan’dan Son Ses Tiryakinim Dinleyenlerin Hoşuna Gidebilecek 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 15:41

Bayhan'ın Tiryakinim yorumuna hepimiz bayıldık ve tekrar tekrar dinliyoruz. Eğer sen de bizimle aynı durumdaysan hoşuna gidebilecek şarkıları listeledik!

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1. Ferdi Özbeğen - Gündüzüm Seninle

2. Sıla - Yan Benimle

3. Pera - Seni Kaybettiğimde

4. Semicenk & Funda Arar - Al Sevgilim

5. Dedublüman - Sakladığın Bir Şeyler Var

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6. Deniz Seki - İyisin Tabi

7. Gökhan Türkmen - Mahşer

8. Bengü - Unut Beni

9. Yener Çevik - Senden Gizledim

10. Madrigal - Ne Zamandır Sendeyim

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11. Nahide Babashlı & Taladro - Unuttun Mu Beni

12. Sakiler - Dünyadan Uzak

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