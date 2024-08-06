Bayhan’dan Son Ses Tiryakinim Dinleyenlerin Hoşuna Gidebilecek 12 Şarkı
Bayhan’dan Son Ses Tiryakinim Dinleyenlerin Hoşuna Gidebilecek 12 Şarkı
Bayhan'ın Tiryakinim yorumuna hepimiz bayıldık ve tekrar tekrar dinliyoruz. Eğer sen de bizimle aynı durumdaysan hoşuna gidebilecek şarkıları listeledik!
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1. Ferdi Özbeğen - Gündüzüm Seninle
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2. Sıla - Yan Benimle
3. Pera - Seni Kaybettiğimde
4. Semicenk & Funda Arar - Al Sevgilim
5. Dedublüman - Sakladığın Bir Şeyler Var
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6. Deniz Seki - İyisin Tabi
7. Gökhan Türkmen - Mahşer
8. Bengü - Unut Beni
9. Yener Çevik - Senden Gizledim
10. Madrigal - Ne Zamandır Sendeyim
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