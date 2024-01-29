Başarıyı Hedefleyenlere Özel: Akademik Başarınızın Tavan Yapmasını Sağlayacak 10 Besin
Başarıyı Hedefleyenlere Özel: Akademik Başarınızın Tavan Yapmasını Sağlayacak 10 Besin
Akademik başarınızı artırmak için yapılan şeylerin yanında beslenme düzeni de oldukça önem taşır. Doğru besinleri tüketmek, başarıyı yakalamanızda önemli bir rol oynayabilir. Bakalım tüketilmesi gereken o besinler hangileri 👇
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1. Balık
2. Yumurta
3. Yulaf ezmesi
4. Koyu yeşil yapraklı sebzeler
5. Kuruyemişler
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6. Tam tahıllar
7. Meyveler
8. Süt ve Süt Ürünleri
9. Bitter çikolata
10. Yeşil Çay
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