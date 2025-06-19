Balkan Turlarına Çıkmadan Önce Bilmeniz Gereken 9 Şey

1. Konuşulan Diller

Balkanlar’da resmi diller ülkelere göre değişiyor: Sırbistan’da Sırpça, Bosna Hersek’te Boşnakça, Hırvatistan’da Hırvatça, Arnavutluk’ta Arnavutça gibi. Ancak büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde temel düzeyde İngilizceyle rahatça iletişim kurulabiliyor. Özellikle genç nüfus İngilizceye oldukça hâkim.

Kırsal alanlarda İngilizce bilen kişi sayısı azalabileceği için, temel birkaç yerel kelime öğrenmek veya çevrimdışı çeviri uygulaması kullanmak faydalı olacak. Ayrıca bazı ülkelerde Kiril alfabesi kullanıldığından tabela ve menü okumak ilk başta zorlayıcı olabiliyor. Balkan turu yapacaklara tavsiyeler arasında, dil bariyerini en aza indirmek için görselle desteklenen sözlükler ya da rehberli turlar tercih etmek de öneriliyor.

2. Para Birimi ve Harcama Planı

Balkan turu rehberlerinde en sık vurgulanan konulardan biri, para birimi farklılıklarına hazırlıklı olmak. Çünkü Balkanlar’daki ülkelerin her biri farklı bir para birimi kullanıyor: Sırbistan’da Sırp Dinarı (RSD), Bosna Hersek’te Konvertibl Mark (BAM), Karadağ ve Hırvatistan’da ise Euro geçerli. Bu nedenle sınır geçişlerinde para bozdurma ihtiyacınız olabiliyor.

Yanınızda bir miktar Euro bulundurmak çoğu ülkede işinizi kolaylaştırsa da, yerel para birimiyle ödeme yapmak genellikle daha hesaplı. Küçük şehirlerde ve pazarlarda döviz yerine sadece yerel para kabul edilebiliyor. Bu yüzden seyahatinizden önce her ülkenin güncel kur bilgilerini öğrenmenizde fayda var. Balkan turu tavsiyeleri arasında, banka kartlarınızın yurt dışı kullanıma açık olduğundan emin olmak ve mümkünse düşük komisyonlu dijital cüzdan uygulamaları kullanmak da yer alıyor.