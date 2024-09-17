Balıkseverlere Özel Test: Bir Balık Yemeği Olsan Hangisi Olurdun?
Balıkseverlere Özel Test: Bir Balık Yemeği Olsan Hangisi Olurdun?
Balık sevenler balıklar arasında ayrım yapamaz ama sen bir balık yemeği olsaydın hangisi olurdun merak ediyorsan haydi teste!
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1. Önce tatilde en çok ne yapmaktan hoşlanırsın onu öğrenelim mi?
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2. Arkadaş grubunda senin görevin ne?
3. En sevdiğin tatlı türü ne diye sorsak...
4. Hangi ortamda kendini huzurlu hissedersin?
5. Hangi film türü tam sana göre?
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