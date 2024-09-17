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Balıkseverlere Özel Test: Bir Balık Yemeği Olsan Hangisi Olurdun?

etiket Balıkseverlere Özel Test: Bir Balık Yemeği Olsan Hangisi Olurdun?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 20:31

Balık sevenler balıklar arasında ayrım yapamaz ama sen bir balık yemeği olsaydın hangisi olurdun merak ediyorsan haydi teste!

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1. Önce tatilde en çok ne yapmaktan hoşlanırsın onu öğrenelim mi?

2. Arkadaş grubunda senin görevin ne?

3. En sevdiğin tatlı türü ne diye sorsak...

4. Hangi ortamda kendini huzurlu hissedersin?

5. Hangi film türü tam sana göre?

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6. Hangi müzikleri dinlemeyi tercih ediyorsun?

7. Sevdiğin kitap tarzını da öğrenelim mi?

8. Son olarak nasıl bir kahvaltı seni memnun eder?

Sen levrek ızgarasın!

Sen levrek ızgarasın!

Levrek, zarif balıklardan biri aynı senin gibi. Yani sen bir balık olsaydın levrek ızgara olurdun. Oldukça sade ve zarif birisin. Öyle çok karmaşıklığa sen hiç gelemiyorsun. Tercihin hep doğallık ve sadelikten yana. Yaşadığın hayatı en anlamlı şekilde yaşamaya çabalıyorsun. Ayrıca sen kendine de iyi bakanlardansın, o yüzden sen olsan olsan levrek ızgara olabilirsin!

Sen hamsi tavasın!

Sen hamsi tavasın!

Sen bu eğlenceli halinle ancak hamsi tava olabilirsin. Bitmek bilmeyen enerjin ve samimi tavırlarınla her girdiğin ortamda kendini göstermeyi biliyorsun. Sen sadece kendine değil, neşeli tavırlarınla herkese mutluluk dağıtıyorsun. Bu yüzden olmadığın arkadaş toplantısı yok! En tanımadığın kişiyle bile 10 dakikada samimi olma becerin var. Eee bu kadar hareketlilik ve enerjiyle sen hamsi tavadan başka balık olamazsın.

Sen sardalya ızgarasın!

Sen sardalya ızgarasın!

Sen geleneklerine bağlı birisin. Sıcacık aile yemekleri, büyük bayram sofraları tam senlik. Senin için aile ve dostluk her şeyden önce geliyor. Sevdiklerinle hep beraber olmak çok hoşuna gidiyor. Samimi tavırların ve kendine has tarzınla herkesin çok sevdiği birisin. Çevrendekiler de seninle vakit geçirmeyi seviyor. Sevgi dolu tavırların ve sıcacık gülümsemenle etrafındaki herkesin kalbini kazanmayı biliyorsun. O yüzden sen tam sardalya ızgarasın!

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