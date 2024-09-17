Balıkseverlere Özel Test: Bir Balık Yemeği Olsan Hangisi Olurdun?

Levrek, zarif balıklardan biri aynı senin gibi. Yani sen bir balık olsaydın levrek ızgara olurdun. Oldukça sade ve zarif birisin. Öyle çok karmaşıklığa sen hiç gelemiyorsun. Tercihin hep doğallık ve sadelikten yana. Yaşadığın hayatı en anlamlı şekilde yaşamaya çabalıyorsun. Ayrıca sen kendine de iyi bakanlardansın, o yüzden sen olsan olsan levrek ızgara olabilirsin!