Balıkesir'de Akaryakıt İstasyonunda Patlama: 2 İşçi yaralandı
Balıkesir'de Akaryakıt İstasyonunda Patlama: 2 İşçi yaralandı
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Patlama, saat 17.00'da Balıkesir'in Altıeylül ilçesi merkez Çayırhisar Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
Patlama sonrası istasyon enkaz yığını haline gelirken, çalışanlar 112'ye haber vermesi sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Etrafa saçılan parçalar nedeniyle istasyonda çalışan iki işçi yaralanırken, bir araçta da maddi hasar meydana geldiği görüldü.
Çevredeki vatandaşların ifadesine göre patlamaya binada bulunan hava kompresörü sebep oldu. İtfaiye ekipleri patlamanın kesin nedenini belirlemek için araştırma başlattı.
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idari bölümde plütonyum-238 izotopu mu üretiyorlarmış amk.
Bende bi pompa görevlisi olarak müşterilerin hepsi sigara ağzında dolanıyor benzinligin içinde