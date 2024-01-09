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Balıkesir'de Akaryakıt İstasyonunda Patlama: 2 İşçi yaralandı

Balıkesir'de Akaryakıt İstasyonunda Patlama: 2 İşçi yaralandı

patlama
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.01.2024 - 21:47

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda idari bölümde patlama meydana geldi. Patlamada 2 istasyon çalışanının yaralandığı öğrenildi. 

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Patlama, saat 17.00'da Balıkesir'in Altıeylül ilçesi merkez Çayırhisar Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Patlama, saat 17.00'da Balıkesir'in Altıeylül ilçesi merkez Çayırhisar Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Patlama sonrası istasyon enkaz yığını haline gelirken, çalışanlar 112'ye haber vermesi sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sonrası istasyon enkaz yığını haline gelirken, çalışanlar 112'ye haber vermesi sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Etrafa saçılan parçalar nedeniyle istasyonda çalışan iki işçi yaralanırken, bir araçta da maddi hasar meydana geldiği görüldü.

Etrafa saçılan parçalar nedeniyle istasyonda çalışan iki işçi yaralanırken, bir araçta da maddi hasar meydana geldiği görüldü.

Çevredeki vatandaşların ifadesine göre patlamaya binada bulunan hava kompresörü sebep oldu. İtfaiye ekipleri patlamanın kesin nedenini belirlemek için araştırma başlattı.

Çevredeki vatandaşların ifadesine göre patlamaya binada bulunan hava kompresörü sebep oldu. İtfaiye ekipleri patlamanın kesin nedenini belirlemek için araştırma başlattı.
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Genesis Yinesis

idari bölümde plütonyum-238 izotopu mu üretiyorlarmış amk.

İbrahim Memeoglu

Bende bi pompa görevlisi olarak müşterilerin hepsi sigara ağzında dolanıyor benzinligin içinde