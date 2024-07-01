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Balık Tutma Konusunda En İyisi Olmak İstiyorsanız Bu Olta Çeşitlerine Bir Göz Atmalısınız

etiket Balık Tutma Konusunda En İyisi Olmak İstiyorsanız Bu Olta Çeşitlerine Bir Göz Atmalısınız

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 14:54

Balıkçılığa merakınız varsa bu oltaları inceleyebilirsiniz. Birçok farklı seçenekteki oltalardan kendiniz için en uygunu seçmek için içeriğe buyurun!

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Jig Olta Kamış

Jig Olta Kamış

Jigging, tekneden yapılan bir balık avcılığı türü. Kaliteli bir olta setiniz varsa balık tutmak kolaylaşıyor. Esnek ve hafif tarzdaki bu Jig olta, yüksek hızda misina sarabiliyor. Bu jig oltanın toplam uzunluğu 183 cm, ağırlığı ise 185 gram. 

ZenMarket'ten bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Surf Casting Olta

Surf Casting Olta

Kıyıdan balık tutmaya Surf casting deniyor. Denize açılmadan yapılan bu aktivitede buna uygun bir olta gerekiyor. En çok tercih edilen balıkçılık türlerinden biri olan surf casting için kullanabileceğiniz oltanın toplam uzunluğu 360 cm, ağırlığı ise 308 gram. 

Bu oltayı incelemek için tıklayın.

Casting Kamış

Casting Kamış

Farklı türlerdeki balıkları yakalamak için tasarlanmış olan bu kamış, balıkçıların işlerini kolaylaştırır. Casting kamışının en belirgin özelliği, mükemmel bir hassasiyetle atış yapabilme yeteneğidir. Bu sayede balıkçılar, hedefledikleri balıkları daha kolay ve hızlı bir şekilde yakalayabilirler. Casting kamışı, balıkçılıkta kullanılan diğer ekipmanlara göre daha hafif ve daha dayanıklıdır. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Tatlı Su Göl Oltaları

Tatlı Su Göl Oltaları

Gölde balık tutmak için kullanılan bir olta çeşidi olan Tatlı Su Göl Oltaları, yumuşak kıvrımları sayesinde gölde balık tutmayı kolaylaştırıyor. Göllerde veya nehirlerde balık tutmak istiyorsanız bu oltayı mutlaka deneyin!

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

Baitcasting Kamış

Baitcasting Kamış

Baitcasting, balıkta at-çek tekniğine verilen ad. Bu teknikle balık tutmak istiyorsanız uygun bir olta almanız gerekiyor. Baitcasting oltanın uzunluğu 180 cm. Hafif mekanizmasıyla kolayca kullanabileceğiniz olta ile balık tutmak çok daha eğlenceli.

ZenMarket'ten bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Tenkara

Tenkara

390 cm uzunluğundaki oltanın ağırlığı 107 gram. Kullanımı kolay olta ile istediğiniz şekilde balık tutabilirsiniz. Yumuşak kullanıma sahip olta ile balık tutmak kolay ve çok zevkli. İpi kamışın ucuna bağlayarak balık tutmaya yarayan oltayı incelemek için buraya tıklayın.

Casting Spinning Kamış

Casting Spinning Kamış

Toplam uzunluğu 252 cm olan oltanın ağırlığı ise 130 gram. Elinizde ağırlık yapmandan balık tutmanıza yardımcı olacak olta, balık avında çok tercih edilen modellerden biri. 

ZenMarket'in sunduğu bu ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ultralight Olta

Ultralight Olta

Uzunluğu 170.5 cm olan oltanın kamış çantası da var. 50 gram ağırlığı olan olta çantasıyla birlikte geliyor. Ultralight oltalar daha çok istavrit, mırmır, benekli alabalık gibi küçük balıkları yakalamak için ideal oltalardan. 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Mooring

Mooring

Kapandığında 40.5 cm olan olta, balık tutmayı sevenlerin beğenebileceği bir olta çeşidi. Balık tutmayı kolaylaştıran oltayla hafta sonlarınız artık çok daha güzel geçecek.

Bu ürünü ZenMarket'ten incelemek için tıklayabilirsiniz.

Teleskopik Olta

Teleskopik Olta

Dayanıklı ve güçlü yapısı balık tutarken işinizi kolaylaştırıyor. Her yere taşınması kolay oltayla balık tutmanın zevkine varacaksınız. Çocukların bile kullanabileceği hafiflikteki oltayla aile boyu balık tutabileceksiniz. 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Trolling Olta

Trolling Olta

Tutuşu oldukça rahat oltayı balık tutarken kullanabilirsiniz. Daha çok suyun yüzeyindeki balıkların ilgisini çeken olta ile balık yakalamak çok kolay. Tasarımı ve hareket kabiliyeti ile sizi memnun edecek oltayla istediğiniz kadar balık yakalayabileceksiniz.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın

Daha fazla olta çeşidini buradan inceleyebilirsiniz.

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