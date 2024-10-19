Balık Sevmeyene Bile Sevdirecek: Her Damak Zevkine Uygun Kolayca Hazırlayabileceğiniz 10 Balık Tarifi
Balık Sevmeyene Bile Sevdirecek: Her Damak Zevkine Uygun Kolayca Hazırlayabileceğiniz 10 Balık Tarifi
Philips Çift Hazneli Airfryer ile balık pişirmek çok kolay ve sağlıklı! Balık yemekten hoşlanmayanlar doğru bir tarif ve iyi bir pişirme ile bir anda kendilerinden geçmiş bir şekilde balık yediklerini görecekler. Gelin hep beraber birbirinden lezzetli tariflere bakalım!
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1. Klasik Levrek Tarifi
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2. Baharatlı Somon Fileto ve Sarımsaklı Limon Soslu Sardalya
3. Balık Tacos
4. Çıtır Balık Kroketleri
5. Fesleğenli Alabalık ve Çıtır Karides
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