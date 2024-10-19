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Balık Sevmeyene Bile Sevdirecek: Her Damak Zevkine Uygun Kolayca Hazırlayabileceğiniz 10 Balık Tarifi

etiket Balık Sevmeyene Bile Sevdirecek: Her Damak Zevkine Uygun Kolayca Hazırlayabileceğiniz 10 Balık Tarifi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 20:31

Philips Çift Hazneli Airfryer ile balık pişirmek çok kolay ve sağlıklı! Balık yemekten hoşlanmayanlar doğru bir tarif ve iyi bir pişirme ile bir anda kendilerinden geçmiş bir şekilde balık yediklerini görecekler. Gelin hep beraber birbirinden lezzetli tariflere bakalım!

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1. Klasik Levrek Tarifi

1. Klasik Levrek Tarifi

Bol etli ve vitaminli bir balık ile başlayalım. Bu balığı yerken beraberinde parmaklarınızı da yiyebilirsiniz!

Malzemeler:

  • 2 adet levrek fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 adet limon (yarısı suyu, yarısı dilimlenmiş)

  • 1 diş sarımsak 

  • Tuz ve karabiber

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 2 dal taze biberiye

Yapılışı:

  • Levrek filetolarını zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, tuz, karabiber ve kekikle bir kapta iyice marine edin.

  • Marine edilen balıkları 10 dakika kadar dinlendirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C'ye ayarlayın. Filetoları airfryer haznesine yerleştirin ve 12-15 dakika boyunca, balıklar altın rengini alana kadar pişirin.

  • Servis ederken üzerine taze biberiye ve limon dilimleri ekleyin.

Yanına taze yeşillik salatası harika olur!

2. Baharatlı Somon Fileto ve Sarımsaklı Limon Soslu Sardalya

2. Baharatlı Somon Fileto ve Sarımsaklı Limon Soslu Sardalya

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki farklı türde balığı aynı anda yapabilirsiniz. Tatlarının birbirine karışmasını engelleyen özelliği ile iki farklı lezzetli balık elde etmiş olursunuz.

Baharatlı somon fileto

Malzemeler:

  • 2 dilim somon fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Taze biberiye dalları

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

  • Somon filetolarını zeytinyağı, sarımsak, kırmızı biber, karabiber, tuz ve limon suyu ile bir kapta karıştırın.

  • Filetoları 15 dakika bu marinasyonda bekletin.

  • Airfryer'ı 200°C’ye ayarlayın. Somon filetolarını sepetin içine yerleştirip 10-12 dakika boyunca pişirin. Dışı çıtır, içi ise sulu kalmalıdır.

  • Pişen somonların üzerine taze biberiye dallarını ekleyerek servis edin.

Sarımsaklı Limon Soslu Sardalya

Malzemeler:

  • 8-10 adet sardalya

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak 

  • 1 adet limon

  • Taze biberiye

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Sardalyaları zeytinyağı, sarımsak, limon ve baharatlarla marine edin. 15 dakika dinlendirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C'ye ayarlayın ve sardalyaları 10 dakika pişirin.

  • Limon dilimleri ve biberiye ile süsleyip servis edin.

3. Balık Tacos

3. Balık Tacos

Malzemeler:

  • 300 gr beyaz balık filetosu (mezgit veya levrek)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • Tuz ve karabiber

  • Küçük tortilla ekmekleri

  • Salsa sosu (domates, soğan, kişniş karışımı)

  • Dilimlenmiş avokado

  • Taze limon dilimleri

Yapılışı:

  • Balık filetolarını zeytinyağı, kimyon, kırmızı biber, tuz ve karabiberle marine edin. Marine işlemi 10 dakika sürebilir.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180°C'ye ayarlayın ve balıkları 8-10 dakika pişirin.

  • Küçük tortilla ekmeklerini ısıtın ve pişen balık filetolarını ekmeğin ortasına koyun.

  • Üzerine salsa sosu, dilimlenmiş avokado ve limon sıkın. Balık sevmeyenler bile bu taze taco ile balığın tadını sevecektir!

Yerken aşırı keyif alacaksınız!

4. Çıtır Balık Kroketleri

4. Çıtır Balık Kroketleri

Malzemeler:

  • 400 gr beyaz balık filetosu (mezgit, levrek veya morina)

  • 1 adet küçük soğan (ince rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 adet patates (haşlanmış ve ezilmiş)

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı maydanoz (ince kıyılmış)

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1 su bardağı un

  • 2 adet yumurta (çırpılmış, kaplama için)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı 

Yapılışı:

  • Balıkları haşlayıp ezin, soğan, sarımsak, patates, baharat ve yumurtayı ekleyip karıştırın. Harcı 10-15 dakika buzdolabında dinlendirin.

  • Kroket şeklini verin, önce una, sonra yumurtaya ve galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C'ye ayarlayın. Kroketlerin üzerine zeytinyağı sürüp sepetin içine dizin.

  • 10-12 dakika pişirin, yarısında ters çevirin. Altın rengini alınca çıkarıp sosla servis edin.

5. Fesleğenli Alabalık ve Çıtır Karides

5. Fesleğenli Alabalık ve Çıtır Karides

Fesleğenli alabalıkMalzemeler:

  • 2 adet alabalık

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ince doğranmış)

  • 1 avuç taze fesleğen (ince kıyılmış)

  • 1 adet limon (dilimlenmiş)

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Zeytinyağı, sarımsak, fesleğen, tuz ve karabiberi karıştırın.

  • Alabalıkların içini ve dışını bu sosla ovun.

  • Balıkların içine limon dilimleri yerleştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C'ye ayarlayın. Alabalıkları 12-15 dakika pişirin, balıkların altın rengini almasını bekleyin.

  • Pişen balıkları fesleğen yaprakları ve limon dilimleri ile servis edin.

Çıtır karides

Malzemeler:

  • 300 gr karides (ayıklanmış)

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 2 adet yumurta (çırpılmış)

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Karidesleri önce yumurtaya, ardından baharatlı galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 200°C’ye ayarlayın ve karidesleri 8 dakika pişirin.

  • Yoğurtlu dip sosla servis edin.

Afiyet olsun!

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6. Limonlu ve Dereotlu Çipura

6. Limonlu ve Dereotlu Çipura

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde balık kokusu evinize yayılmaz! Böylece eviniz tertemiz kokarken lezzetli balıklarınızı yiyebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 2 adet çipura

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 adet limon (dilimlenmiş)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 avuç taze dereotu (ince kıyılmış)

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber ve dereotu ile çipurayı ovun.

  • Balıkların içine limon dilimleri yerleştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C'ye ayarlayın. Balıkları sepete yerleştirip 15 dakika pişirin.

  • Pişen balıkları dereotu ve taze limon dilimleri ile servis edin.

7. Balık Köftesi

7. Balık Köftesi

Balık köftesi

Malzemeler:

  • 400 gr beyaz balık filetosu (ince doğranmış)

  • 1 adet küçük soğan (rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

Yapılışı:

  • Balık filetosunu, soğan, sarımsak, yumurta ve baharatlarla karıştırın. Köfte harcını iyice yoğurun ve küçük köfteler haline getirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C'ye ayarlayın. Köfteleri sepetin içine dizip 12-15 dakika pişirin.

  • Köfteleri sıcak olarak yoğurt sosuyla servis edin.

Lezzeti ile sizi sizden alacak!

8. Teriyaki Soslu Somon ve Halibur

8. Teriyaki Soslu Somon ve Halibur

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı sistemi ile balıkların ne kadar sürede pişeceğinizi size söyler!Teriyaki soslu somon

Malzemeler:

  • 2 adet somon fileto

  • 3 yemek kaşığı teriyaki sos

  • 1 yemek kaşığı susam yağı

  • 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

  • 1 diş sarımsak 

Yapılışı:

  • Teriyaki sosu, susam yağı, zencefil ve sarımsağı karıştırın. Somonları bu sosla 15 dakika marine edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın. Somon filetolarını sepetin içine yerleştirip 8-10 dakika pişirin.

  • Pişen somonları susam serperek servis edin.

Halibut

Malzemeler:

  • 2 dilim halibut

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 adet limon (suyu)

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • Taze nane yaprakları

Yapılışı:

  • Halibut dilimlerini zeytinyağı, limon suyu ve karabiberle marine edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180°C'ye ayarlayın ve balıkları 12 dakika pişirin.

  • Taze nane yaprakları ile süsleyerek servis edin.

9. İstavrit Kızartma

9. İstavrit Kızartma

Malzemeler:

  • 10 adet istavrit

  • 1 su bardağı mısır unu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • İstavritleri temizleyin, yıkayın ve tuzlayın.

  • Balıkları mısır ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C'ye ayarlayın. İstavritleri sepetin içine dizin, üzerlerine biraz zeytinyağı gezdirin. 10 dakika pişirin, ardından ters çevirip 5 dakika daha pişirin.

  • Balıkları roka ve limon dilimleri ile servis edin.

10. Baharatlı ve Çıtır Mezgit

10. Baharatlı ve Çıtır Mezgit

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde balıklarınızın içi sulu dışı çıtır çıtır olur!

Malzemeler:

  • 4 adet mezgit fileto

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 2 adet yumurta (çırpılmış)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Galeta unu, pul biber, toz kırmızı biber, sarımsak tozu, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın.

  • Mezgit filetolarını önce çırpılmış yumurtaya, sonra baharatlı galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın. Filetoların üzerine zeytinyağı sürün ve 10-12 dakika pişirin, yarısında çevirin.

  • Altın rengi ve çıtır olunca, mezgitleri servis edin.

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