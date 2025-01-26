Balık Burcundaki Gezegen Geçidi Diğer Burçları Nasıl Etkileyecek?

Koç

Gezegen geçit töreni ile duygularınıza güvenmenin zamanıdır. Havada bu kadar çok Su burcu enerjisi varken, gökyüzü bir adım geri atmanızı ve sezginizi dinlemenizi önerir. Yeni bir şeye başlamaya hazır olduğunuz kadar, şu anda akışa gitmek daha iyidir. Evren bir nehir gibidir, akımına güvenin ve size rehberlik etmesine izin verin.

Boğa

Gezegen geçit töreni ile gerçeklere odaklanmaya devam edin. Bu, kişisel veya profesyonel hayatınızın büyümek istediğiniz alanları üzerinde çalışma zamanıdır. Uranüs bu hizalamaya dahil olduğu için, bu benzersiz benliğinizi kucaklamak, cesur adımlar atmak ve büyük düşünmek için mükemmel bir zamandır. Destek için gerçek ve güçlü dostlara güvenmeyi unutmayın; bir sonraki büyük başarınızın anahtarı onlar olabilir.

İkizler

Gezegen geçit töreni ile burcunuzu aydınlatıyor. Bu, büyüme, mutluluk ve bolluk için fırsatlar getirir. Bir yaşam değişikliği umuyorsanız, bu uyum bunun gerçekleşmesine yardımcı olabilir. Gökyüzü harekete geçmenin anahtar olduğunu, bunu yaptığınızda şansınızın artacağını unutmayın.

Yengeç

Gezegen geçit töreni ile, Mars, burcunuzdan geçtiği için, Bu güçlü enerji, tutku, itici güç ve hatta geçmiş ilişkileri yeniden gözden geçirmek gibi temaları harekete geçirebilir. Mars retro bu yüzden bu zamanı geçmişi düşünmek için kullanın ve kalbinizin gelecek için daha iyi planlar yapma konusunda sizi yönlendirmesine izin verin.

Aslan

Gezegen geçit töreni ile, geçmişinize ve duygusal bağlantılarınıza ekstra dikkat çekiyor. Bu zamanı evrenin bilgeliğine güvenerek ilerlemek için kullanabilirsiniz. Manevi tarafınızı düşünün ve gerçeğinizi kucaklamanız ve kendinizin daha iyi bir versiyonuna adım atmanız için size rehberlik eden o iç sesi dinleyin.

Başak

Gezegen geçit töreni ile, Su burcu enerjisi, Sizleri güzelce tamamlar ilişkilerinizi güçlendirmek için bir şans olduğunu bilin. İster romantik bir partner ister bir iş ortağı olsun, bu bağlarınızı derinleştirmek ve birlikte istikrarlı bir şeyler inşa etmek için harika bir zamandır.