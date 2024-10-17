Bakan Yılmaz Tunç Devreye Girdi, Kıskanç Başsavcı Hakkında İnceleme Başlatıldı
Bakan Yılmaz Tunç Devreye Girdi, Kıskanç Başsavcı Hakkında İnceleme Başlatıldı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde görev yapan Başsavcı Yavuz Cengiz’in, avukat sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. Başsavcı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un HSK Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda inceleme başlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde görev yapan Başsavcı Yavuz Cengiz’in, avukat sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeniçağ’ın haberine göre Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz, avukat sevgilisinin 5 eski sevgilisini, kendi adına Instagram hesabı açtıklarını iddia ederek “Kişisel verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirilmesi” gerekçesiyle gözaltına aldırdı.
Çaycuma Başsavvısı Yavuz Cengiz hakkındaki iddialarla ilgili:” Bu konuda açıklama yapamam. İl Başsavcımı konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir.”
Gündeme gelen bu haber sonrasında Başsavcı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un HSK Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda inceleme başlatıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın