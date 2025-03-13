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Bahar Detoksu: Vücudunuzu Toksinlerden Arındırma Yolları

etiket Bahar Detoksu: Vücudunuzu Toksinlerden Arındırma Yolları

Ünal Güner
Ünal Güner - yazio
13.03.2025 - 22:59

Bedeni arındırma sistemleri, binlerce yıldan beridir insanoğlunun kullandığı yöntemlerden olmuştur ve aslında her devirde, bir bahar temizliği gibi, özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde beden temizliği yapılmıştır.

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Detoks; bedenimizde, duygularımızda, zihnimizde, ve ruhsal yapımızda biriken çeşitli zararlı toksinlerin temizlenmesi ve arındırılması işlemidir.

Detoks; bedenimizde, duygularımızda, zihnimizde, ve ruhsal yapımızda biriken çeşitli zararlı toksinlerin temizlenmesi ve arındırılması işlemidir.

Bedenden örnek verecek olursak özellikle karaciğerin yağlanması, safra kesesinde taş ve çamurların birikmesi, midede asit miktarının artması, bağırsakta çeşitli atıkların birikmesi, atılamayan taş oluşumlarının böbrek ve çeşitli organlarda meydana gelmesi ve ölü hücrelerin vücuttan atılamaması durumunda vücut kirlenebilir.

Bu kirliliğin kişiyi götürdüğü sürecin adı ise kuruma ve ihtiyarlamadır. Kimileri botokslar, cilt gençleştirmeleri, vb. suni yol ve yöntemlerle bedeni gençleştirme ve daha taze gösterme teknikleri ile çeşitli dışsal çözümler bulurken; kimileri ise belli bir zaman içerisindeki oruçlarla bedeni temizleme yollarına gidebilmektedir.

Bedenin kirlenme sebeplerinin birincisi; bedenin gerçek besini ve gıdayı alamayarak hücrelerin yavaş yavaş enerji eksikliği yaşaması, çeşitli rahatsızlıklara ve kirlenmelere maruz kalmasıdır. Yenilen gıdalar; içlerindeki çeşitli emülgatörler, kullanılan kimyasallar, çeşitli tarımsal ilaçlar, bazı rafine etme yöntemleri ve içlerindeki faydalı element ve minerallerin -iz elementlerin- azalıp, bunların yapay ve suni gıdalar hâline dönüşmesi bu durumda etkilidir.

Oysa beslenme doğru şekilde yapıldığında, farkındalıkla kirletme işleminden uzaklaşıldığında, -çünkü en iyi temizlik kirletmemektir- beden, çeşitli yol ve metotlarla temizlenip, arındırılıp taptaze bir hâle getirilerek biriken toksinlerden arındırıldığında yeni bir yapıya geçilebilir.

Eskiler, yaşlı kadın derken aslında “genç kadın” yani bedenin içerisinde yaş ve su olan kişi için gençlik var demişlerdiler.

Eskiler, yaşlı kadın derken aslında “genç kadın” yani bedenin içerisinde yaş ve su olan kişi için gençlik var demişlerdiler.

Bir kişi ihtiyarladıysa kuruduğunu ve bedeninde suyun azaldığını söylüyordur; yani ölü hücreler, vücuttan atılamayan toksinler o kadar artıyordur ki vücutta bir kuruma ve su azlığı başlıyordur. 

Bebekken vücudumuzdaki su miktarı %85 civarındadır. İhtiyarlamaya doğru ise kurumanın etkisiyle bu miktar %60'lara 50'lere kadar gerileyebilir çünkü vücuttaki toksin miktarı arttıkça su miktarı azalır. Yıllık ya da belli periyotlarla yapılan temizlemelerle beden toksinlerden arındıkça bedendeki kaliteli su miktarı artar fakat bunu yapabilmek için ‘kişinin bir travmadan kalan bir sorunu, zihninde aşamadığı herhangi bir kalıbı, bir düşüncesi veya bir problemi, bir bağımlılığı, geçmişle veya gelecekle ilgili bir endişe veya korkusu var mı’ diyerek bunların  fark edilmesi ve temizlenmesiyle birlikte beden de eğer temizlenebiliyorsa; beden ile ruhsal yapı aynı anda bir detoks işlemine tabi tutuluyorsa arınma gerçekten en sağlıklı ve en iyi şekilde gerçekleşmiş olacaktır. 

Öncelik, kirletmemek yani doğru bir beslenme sistemidir: Kimin neye alerjisi var; hangi besinler iyi geliyor, hangileri iyi gelmiyor; hangi mevsimde hangi renkli gıdaları yemek doğru; çocukları hangi besinlerle beslemek doğru bunlar önemlidir. Yumurta iyidir, ekmek kötüdür,  şu şöyledir, bu böyledir gibi hiçbir şey için tek başına iyidir-kötüdür demek doğru olmayabilir. Yumurta kime iyi gelir ya da o yumurta çiftlik yumurtası veya gezen tavuk yumurtası mıdır, doğal mıdır, tavuk neyle beslenmiştir? bu şekilde baktığımızda durumun içinde bir sürü incelik olduğunu görürüz. 

Farkındalığımız geliştikçe doğru gıdaları bulup, kendimiz için emek verip, kendimizi kirletmekten arındırabilir ve temizleyecek olan sistemlere geçebiliriz. 

Detokslarla ilgili yol, yöntem ve metotların en önemlisi, önce niyet etmek ve temizlenmeye karar vermektir. Bedenimizde temizlenmenin, o zehirli atıkları atmanın tadını  bir kere aldığımızda bunu öncelikle tekrarlar duruma geçeriz. Devamındaki süreçte ise benim için faydalı ve doğru gıda hangisi, benim için doğru düşünce, doğru farkındalık hangisi diyerek kendimize özen göstermeye başlarız ve bu şekilde seçiciliğimiz artar. 

Sevgilerimle…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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