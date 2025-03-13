Bahar Detoksu: Vücudunuzu Toksinlerden Arındırma Yolları

Bir kişi ihtiyarladıysa kuruduğunu ve bedeninde suyun azaldığını söylüyordur; yani ölü hücreler, vücuttan atılamayan toksinler o kadar artıyordur ki vücutta bir kuruma ve su azlığı başlıyordur.

Bebekken vücudumuzdaki su miktarı %85 civarındadır. İhtiyarlamaya doğru ise kurumanın etkisiyle bu miktar %60'lara 50'lere kadar gerileyebilir çünkü vücuttaki toksin miktarı arttıkça su miktarı azalır. Yıllık ya da belli periyotlarla yapılan temizlemelerle beden toksinlerden arındıkça bedendeki kaliteli su miktarı artar fakat bunu yapabilmek için ‘kişinin bir travmadan kalan bir sorunu, zihninde aşamadığı herhangi bir kalıbı, bir düşüncesi veya bir problemi, bir bağımlılığı, geçmişle veya gelecekle ilgili bir endişe veya korkusu var mı’ diyerek bunların fark edilmesi ve temizlenmesiyle birlikte beden de eğer temizlenebiliyorsa; beden ile ruhsal yapı aynı anda bir detoks işlemine tabi tutuluyorsa arınma gerçekten en sağlıklı ve en iyi şekilde gerçekleşmiş olacaktır.

Öncelik, kirletmemek yani doğru bir beslenme sistemidir: Kimin neye alerjisi var; hangi besinler iyi geliyor, hangileri iyi gelmiyor; hangi mevsimde hangi renkli gıdaları yemek doğru; çocukları hangi besinlerle beslemek doğru bunlar önemlidir. Yumurta iyidir, ekmek kötüdür, şu şöyledir, bu böyledir gibi hiçbir şey için tek başına iyidir-kötüdür demek doğru olmayabilir. Yumurta kime iyi gelir ya da o yumurta çiftlik yumurtası veya gezen tavuk yumurtası mıdır, doğal mıdır, tavuk neyle beslenmiştir? bu şekilde baktığımızda durumun içinde bir sürü incelik olduğunu görürüz.

Farkındalığımız geliştikçe doğru gıdaları bulup, kendimiz için emek verip, kendimizi kirletmekten arındırabilir ve temizleyecek olan sistemlere geçebiliriz.

Detokslarla ilgili yol, yöntem ve metotların en önemlisi, önce niyet etmek ve temizlenmeye karar vermektir. Bedenimizde temizlenmenin, o zehirli atıkları atmanın tadını bir kere aldığımızda bunu öncelikle tekrarlar duruma geçeriz. Devamındaki süreçte ise benim için faydalı ve doğru gıda hangisi, benim için doğru düşünce, doğru farkındalık hangisi diyerek kendimize özen göstermeye başlarız ve bu şekilde seçiciliğimiz artar.

Sevgilerimle…

Instagram

X

YouTube

Facebook

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio