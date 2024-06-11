Babanı Mutlu Edecek Hediyeyi Söylüyoruz!
Babanı Mutlu Edecek Hediyeyi Söylüyoruz!
Babalar Günü kapıdayken babana alacağın hediye konusunda kararsız mısın? Endişelenme, hazırladığımız test ile ona en uygun hediyeyi kolaylıkla bulabileceksin!
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1. Babanın en sevdiği hobisi ne?
2. Babana hediye seçerken en çok neye dikkat edersin?
3. Baban teknolojik aletleri sever mi?
4. Baban hangi tür filmleri sever?
5. Baban evdeyken en çok nerede vakit geçirir?
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