Az Malzemeli, Çok Etkili: 5 Malzemeyle Hazırlanabilecek 10 Hafif Yaz Yemeği
Yaz mevsimi deyince aklımıza gelenlerden biri de ağzımızı sulandıran nefis yemekleri.. Tabii, bu sıcak havalarda yemek yapmak biraz zahmetli bir iş olduğu için size 5 malzemeden oluşan ama oldukça lezzetli farklı yemek tarifleri ile geldik. Okumak için aşağı kaydırın!
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1. Patlıcan Biftek
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2. İsli Siyah Fasulyeli Domatesli Güveç
3. Pesto Soslu Somonlu Makarna
4. Kızarmış Pirinç
5. Brokolili Kajulu Hindi Göğsü
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6. Sarımsaklı Çıtır Mantar
7. Kabak Graten
8. Hindi Göğsü ve Dolgulu Gnocchi
9. Sebze Yemeği
10. Körili Tavuklu Şiş
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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