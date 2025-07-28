Az Malzemeli, Çok Etkili: 5 Malzemeyle Hazırlanabilecek 10 Hafif Yaz Yemeği

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

1 kırmızı dolma biber

1 soğan ve taze soğan

200 gr uzun taneli pirinç

2 yumurta

50 gr yeşil bezelye

Yapılışı:

1. Kırmızı dolmalık biberi yıkayın ve çok küçük küpler halinde doğrayın. Soğanı soyup ince ince doğrayın. Taze soğanı da yıkayıp incecik doğrayabilirsiniz. Hazırlanan tüm sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve üzerine tereyağını ekleyin.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 10 dakika pişirin.

3. Pirinci de paketin üzerindeki talimatlara göre pişirin. Yumurtaları çırpın. Pişmiş pirinç, çırpılmış yumurta, dondurulmuş bezelye, soya sosu ve susam yağını bir kaseye alın ve iyie karıştırın.

4. Pirinçle yumurta karışımını sebzelere ekleyip iyice karıştırın ve tekrardan 5 dakika daha pişirin. Afiyet olsun!