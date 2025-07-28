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Az Malzemeli, Çok Etkili: 5 Malzemeyle Hazırlanabilecek 10 Hafif Yaz Yemeği

etiket Az Malzemeli, Çok Etkili: 5 Malzemeyle Hazırlanabilecek 10 Hafif Yaz Yemeği

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 20:31

Yaz mevsimi deyince aklımıza gelenlerden biri de ağzımızı sulandıran nefis yemekleri.. Tabii, bu sıcak havalarda yemek yapmak biraz zahmetli bir iş olduğu için size 5 malzemeden oluşan ama oldukça lezzetli farklı yemek tarifleri ile geldik. Okumak için aşağı kaydırın!

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1. Patlıcan Biftek

1. Patlıcan Biftek

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 2 patlıcan

  • 1 yemek kaşığı Soya sosu

  • 3 tutam maydanoz

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı limon

Yapılışı:

1. Patlıcanı ikiye bölün ve içine çaprazlama çizikler atın. Üzerine bol miktarda tuz serpiştirin ve 10 dakika bekletin. Ardından bir mutfak beziyle kurulayıp fırçayla hafifçe yağlayın. 

2. Patlıcanları kesik attığınız kısım üste gelecek şekilde 15 dakika 180 derece pişirin.

3. Daha sonra patlıcanların üzerine soya sosu sürün. Tekrardan 5 dakika pişirin.

4. Sarımsağı ezin ve maydanozu ince ince doğrayın. Bunları zeytinyağı ve limon suyuyla karıştırın. Karışımı kızarmış patlıcanların üzerine gezdirin ve servis edin!

2. İsli Siyah Fasulyeli Domatesli Güveç

2. İsli Siyah Fasulyeli Domatesli Güveç

Hazırlanma Süresi: 8 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 soğan

  • 240 gr siyah fasulye

  • 1 kabak

  • 400 gr domates

  • 4 yemek kaşığı ekşi krema

Yapılışı:

1.Soğanı soyup doğrayın. Fasulyeleri süzün. Kabağı 1 cm'lik küpler halinde kesin.

2. Philip Çift Hazneli Airfryer'ın içine soğan, süzdüğünüz fasulye, kabak küpleri, domates püresi, füme kırmızı biber tozu, kimyon, karabiber, kırmızı biber ve tuz ekleyn. Her şeyi birlikte karıştırın. 

3.20 dakika 180 derecede pişirin. Pişirirken birkaç kez karıştırın. Afiyet olsun!

3. Pesto Soslu Somonlu Makarna

3. Pesto Soslu Somonlu Makarna

Hazırlanma Süresi: 4 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 500 gr fileto

  • 100 gr fesleğen pesto

  • 300 gr çeri domates

  • 600 gr makarna

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

1. Somon filetosunun derisini çıkarın. Üzerine biraz limon suyu gezdirin ve tuz serpiştirin. Ardından her yerine gelecek şekilde fesleğen pesto sosunu sürün.

2.Çeri domatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a lın ve üzerine somonu yerleştirin. 25 dakika, 180 derecede pişirin. 

3. Somonu bir çatal yardımıyla dilimledikten sonra pişen makarnayı  somon ve domatesin üzerine ekleyerek iyice karıştırın. Servis edin. Afiyet olsun!

4. Kızarmış Pirinç

4. Kızarmış Pirinç

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 1 soğan ve taze soğan

  • 200 gr uzun taneli pirinç

  • 2 yumurta

  • 50 gr yeşil bezelye

Yapılışı:

1. Kırmızı dolmalık biberi yıkayın ve çok küçük küpler halinde doğrayın. Soğanı soyup ince ince doğrayın. Taze soğanı da yıkayıp incecik doğrayabilirsiniz. Hazırlanan tüm sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve üzerine tereyağını ekleyin.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 10 dakika pişirin. 

3. Pirinci de paketin üzerindeki talimatlara göre pişirin.  Yumurtaları çırpın. Pişmiş pirinç, çırpılmış yumurta, dondurulmuş bezelye, soya sosu ve susam yağını bir kaseye alın ve iyie karıştırın. 

4. Pirinçle yumurta karışımını sebzelere ekleyip iyice karıştırın ve tekrardan 5 dakika daha pişirin.  Afiyet olsun!

5. Brokolili Kajulu Hindi Göğsü

5. Brokolili Kajulu Hindi Göğsü

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 250 gr hindigöğsü

  • 250 gr brokoli

  • 100 gr kaju fıstığı

  • 4 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

Yapılışı:

1.Hindi göğsünü küpler halinde kesin. Brokoliyi yıkayın ve bıçakla küçük parçalara bölün. Hindi göğsü, brokoli ve kajuyu bir kapta karıştırın. Kaseye taze rendelenmiş zencefil, soya sosu, susam yağı ekleyin ve biberle tatlandırın. Tüm malzemeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın.

2.10 dakika 180 derecede pişirin. Hepsini karıştırın! Afiyet olsun.

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6. Sarımsaklı Çıtır Mantar

6. Sarımsaklı Çıtır Mantar
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Hazırlanma Süresi: 8 dakika

Pişirme Süresi: 11 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 dilim beyaz ekme

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı maydanoz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 12 kestane mantarı

Yapılışı:

1. Ekmek dilimlerini bir mutfak robotunda sarımsak ve maydanoz ile öğütün. Karabiber ve tuz ile lezzetlendirin. Zeytinyağı ekleyip karıştırın.

2. Mantarların saplarını çıkarın ve üstlerine ekmek karışımı koyun.

3. Mantarları Philips Çift Hazneli Airfryer'a dizin ve belirtilen ayarda çalıştırın.

Afiyet olsun!

7. Kabak Graten

7. Kabak Graten

Hazırlanma Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 1 saat 20 dk

Pişirme Derecesi: 150°

Malzemeler

  • 900 gram kabak

  • 80 gram parmesan, rendelenmiş

  • 80 gram galeta unu

  • ½ çay kaşığı sarımsak tozu

  • 250 mililitre yoğun krema

  • 125 gram mozzarella

Yapılışı:

1.Mandolin veya mutfak robotu kullanarak kabağı ince ince dilimleyin. Tuzla lezzetlendirin ve fazla suyun süzülmesi için 10 dakika bekleyin!

2. Kabak dilimlerini kurulayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın. Lezzetlendirmek için rendelenmiş parmesan peyniri, galeta unu, sarımsak tozu ve karabiber ekleyip güzelce karıştırın. Ardından yoğun kremayı da dökün. 

3. 50 dakika 150 derecede pişirin. Airfryer'dan çıktıktan sonra üzerine mozzarella peyniri serpin ve afiyetle yiyin!

Kumpir

Hazırlanma Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 12 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 4 adet orta boy patates

  • Yarım çay bardağı konserve mısır

  • 1 su bardağı garnitür

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 2 yemek kaşığı siyah zeytin

Yapılışı:

1.Kumpir için öncelikle patateslerin kabuğunu soyalım ve tencereye alıp üzerine su ekleyerek haşlanmaya bırakın. Haşlanan patateslerin suyunu süzerek uygun bir karıştırma kabına alın.

2.Üzerine tereyağı ve tuz ekleyerek patatesleri ezin. Ardından kaşar peynirini ilave edin ve güzelce karıştırn.

3. Hazırladığımız patates püresini Philips Çift Hazneli Airfryer'a alın ve tabanına yayın.

4.Üzerine garnitür, doğranmış kornişon turşu, zeytin dilimleri, konserve mısır ve rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirerek 180 °C’de 12 dakika pişirelim.

Sürenin sonunda kumpirimiz servise hazır. Afiyet olsun!

8. Hindi Göğsü ve Dolgulu Gnocchi

8. Hindi Göğsü ve Dolgulu Gnocchi

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 5 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 800 gr hindi göğüs

  • 1 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağı

  • 2 diş sarımsak

  • 3 tutam biberiye

  • 500 gr dolgulu gnocchi

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Hindi göğsünü yumuşatılmış tereyağıyla ovun, yeteri kadar tuz ve karabiberle tatlandırın. Sarımsağı soyun, ince ince doğrayın. Taze biberiyeyi yıkayın.

2. Gnocchi üzerine zeytinyağı püskürtün veya fırçayla sürün ve hepsini soldaki hazneye eşit bir şekilde dizin. Biberiye ve sarımsağı sağdaki hazneye alın, hindiyi derili kısmı üste gelecek şekilde ve sarımsak ile biberiyeyi tümüyle kapladığından emin olarak yerleştirin. 

Philips Çift Hazneli Airfryer'da yaklaşık 40 dakika pişirdikten sonra dilimleyip afiyetle yiyin.

9. Sebze Yemeği

9. Sebze Yemeği

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 50 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 patlıcan

  • 2 kabak

  • 3 orta boy domates

Yapılışı:

1. Soğanı soyup ince halkalar halinde dilimleyin. Patlıcan, kabak ve domatesleri yıkayın. Hepsini 0,3 cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin. Kenara alın.

Sarımsak dişlerini soyup ince dilimler halinde doğrayın. Küçük bir kasede domates sosuyla su, tuz, taze çekilmiş biber, toz biber, sarımsak dilimleri, kuru keklikotu ve kekikle karıştırın.

2. Domates karışımını Philips Çift Hazneli Airfryer'a dökün. Dilimlenmiş sebzeleri dönüşümlü olarak 4 sıra halinde dizin. Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve belirlenen derecede pişirin. 

Pişirme işlemi bittiğinde afiyetle yiyin!

10. Körili Tavuklu Şiş

10. Körili Tavuklu Şiş

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 59 dakika

Pişirme Derecesi: 190°

Malzemeler

  • 4 tavuk göğsü fileto

  • 1 yemek kaşığı köri tozu

  • 100 gr yoğurt

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı

1.Tavuğu şeritler dahlinde kesin ve bir kaseye koyun. Üzerine köri tozu, yoğurt, tuz ve karabiber ekleyip iyice karıştırın. Buzdolabında 30 dakika marine olmasını bekleyin.

2. Marine edilmiş tavuk şeritlerini şişlere geçirin.

3. Tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 14 dakika, 190 derece olacak şekilde pişirin. 

4. Cihazdan çıkarıp servin edin!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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