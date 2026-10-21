Aysel Gürel'in Acı Dolu Şarkısı Ünzile'nin Hikayesi
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Ünzile şarkısını hepimiz biliyoruz. Aysel Gürel'in yazdığı şarkıyı birçok kişi seslendirdi. Acı dolu şarkının hikayesini biliyor musun peki?
Ünzile şarkısını Aysel Gürel yazdı ama Sezen Aksu en iyi şekilde seslendirdi.
Hikaye herkesi derinden yaralayan bir hikaye!
Sonrasında o eşsiz sözler dökülüyor kaleminden!
Ünzile sadece bir kişi için yazılmadı aslında.
Sezen Aksu bu şarkıyı en iyi şekilde seslendirdi.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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