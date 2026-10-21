Aysel Gürel'in Acı Dolu Şarkısı Ünzile'nin Hikayesi

Ünzile şarkısında çocuk yaşta evlendirilen bir kız çocuğu anlatılıyor. Ülkemizin kanayan yarası bu olayı Aysel Gürel en içten duygularıyla anlatıyor. O yüzden hepimizi çok etkiliyor zaten!

Şarkıyı Aysel Gürel Anadolu turnesindeyken yazıyor.

Münir Özkul ve Aysel Gürel gittikleri bir turnedeyken otobüslerinin lastiği patlıyor. Yola devam edemeyince yakındaki bir köye gidiyorlar. Aysel Gürel burada Ünzile şarkısını yazmasına neden olan olayla karşılaşıyor.

Gittikleri köyde bir düğüne katılıyorlar.

Mecburen durup gittikleri köyde bir düğün olduğunu görünce Aysel Gürel, bu düğüne katılıyor. Düğünde küçük yaşta evlenen kızı görüyor. Köydekilerle konuşunca kızın evlendiğini ve hatta koyun karşılığında satıldığını öğreniyor.