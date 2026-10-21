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Aysel Gürel'in Acı Dolu Şarkısı Ünzile'nin Hikayesi

etiket Aysel Gürel'in Acı Dolu Şarkısı Ünzile'nin Hikayesi

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
21.10.2026 - 16:01
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Ünzile şarkısını hepimiz biliyoruz. Aysel Gürel'in yazdığı şarkıyı birçok kişi seslendirdi. Acı dolu şarkının hikayesini biliyor musun peki?

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Ünzile şarkısını Aysel Gürel yazdı ama Sezen Aksu en iyi şekilde seslendirdi.

Ünzile şarkısını Aysel Gürel yazdı ama Sezen Aksu en iyi şekilde seslendirdi.

1986 yılında Git albümünde Ünzile şarkısı yer aldı. Sezen Aksu'nun sesinden şarkı başka bir seviyeye çıktı elbette. Ama Aysel Gürel'in sözlerini yazarken hissettirdiklerini görmezden gelemeyiz tabii.

Şarkının sözleri kadar müziği de çok etkili!

Aysel Gürel'in yazdığı sözler çok etkili ama şarkının müziği de bir o kadar etkili. Şarkının sözleri müzikle birleştiğinde zaten bu kadar etkili oluyor. Şarkının müziğinde Onno Tunç'un imzası var.

Hikaye herkesi derinden yaralayan bir hikaye!

Ünzile şarkısında çocuk yaşta evlendirilen bir kız çocuğu anlatılıyor. Ülkemizin kanayan yarası bu olayı Aysel Gürel en içten duygularıyla anlatıyor. O yüzden hepimizi çok etkiliyor zaten!

Şarkıyı Aysel Gürel Anadolu turnesindeyken yazıyor.

Münir Özkul ve Aysel Gürel gittikleri bir turnedeyken otobüslerinin lastiği patlıyor. Yola devam edemeyince yakındaki bir köye gidiyorlar. Aysel Gürel burada Ünzile şarkısını yazmasına neden olan olayla karşılaşıyor.

Gittikleri köyde bir düğüne katılıyorlar.

Mecburen durup gittikleri köyde bir düğün olduğunu görünce Aysel Gürel, bu düğüne katılıyor. Düğünde küçük yaşta evlenen kızı görüyor. Köydekilerle konuşunca kızın evlendiğini ve hatta koyun karşılığında satıldığını öğreniyor.

Sonrasında o eşsiz sözler dökülüyor kaleminden!

Ünzile şarkısında bizi etkileyen çok fazla söz var. Ama öğrendiklerini kaleme döken Aysel Gürel'in en vurucu sözlerinden biri bu elbette:

'Ünzile kaç koyun ediyor?'

Gerçek hayatta gördüğü ve hikayesini öğrendiği kız için yazıyor yani bu şarkıyı. 

O küçücük çocuğu görüp duygulanan Aysel Gürel bu söz ile aslında hepimizin duygularına tercüman oluyor:

'Hem çocuk hem de kadın, on ikisinde ana'

Ünzile sadece bir kişi için yazılmadı aslında.

Ünzile, bu acı olayı yaşayan birçok kişiyi anlatan bir simge. Aysel Gürel'in o gün arabası bozulunca karşılaştığı kızı görerek yazdığı şarkı daha sonra bütün çocuk yaşta evlenenleri kapsayan bir şarkıya dönüştü.

Ünzile, toplumsal sorunu dile getiren bir şarkı olmayı başardı.

Aysel Gürel'in yazdığı Ünzile için bir şarkı deyip geçmek büyük haksızlık olur. Çünkü bu şarkı toplumsal sorunu görüp ona dikkat çekmenin bir yolu oldu. Aysel Gürel sadece bir şarkı yazmadı. O gün gördüğü acı dolu manzarayı herkesin görmesini sağladı.

Sezen Aksu bu şarkıyı en iyi şekilde seslendirdi.

Ama tek seslendiren o olmadı. Şebnem Ferah da bu şarkıyı en iyi şekilde yorumladı. Yalın ve Kenan Doğulu da düet yaparak Ünzile şarkısını söylediler.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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