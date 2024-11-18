Ayşe Betil’den Sanat Dünyasına Yeni Bir İmza: "Senden Sonra"

Ayşe Betil’in ilk kitabı “Senden Sonra”da sanatçının psikolojik tahliller içeren öyküleri, ikili ilişkileri odağına aldığı şiirleri ve geçmiş kokan özgün çizimleri yer alıyor. İnsani ilişkiler üzerine yazılmış, yalın ve akıcı bir dile sahip olan bu deneysel yapıt, okurların zihninde edebi bir tat bırakırken sorgulamayı, sorgulatmayı ve aynayı bize çevirmeyi de ihmal etmiyor. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda uluslararası arenada da etkileyici bir kariyer inşa eden ve Paris, Venedik, Londra gibi dünya şehirlerinde düzenlenen sergilerde eserleriyle yer alarak Türk sanatını uluslararası alanda temsil eden Betil, “Senden Sonra” kitabıyla da sanat dünyasına yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Eserleri ile geniş bir uluslararası kitleye ulaşan ve Türk resim sanatının küresel etkisini artırma imkânını sağlayan Betil, ilk kitabı ile okurları karşılamaya hazır.

Yurt içi ve Yurt Dışında Sanatseverlerle Eserleri Buluşmuştu

Daha önce yurt içi sergilerin yanı sıra New York ve Paris gibi şehirlerdeki sergilerde de çeşitli eserleriyle yer alan Ayşe Betil’in eserleri, Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda da gerçekleşecek olan kitap lansmanı etkinliğinin, 22-24 Kasım tarihleri boyunca sanatseverlerin ilgi odağı olması bekleniyor. Betil'in sanat serüveni, 2022 yılında Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleşen 'Ellerimde İnsan Lekeleri' adlı ilk kişisel sergisiyle büyük bir ivme kazanmış, bu sergide sanatseverler Betil'in derinlikli figüratif eserleriyle buluşmuştu. Sanatçının ikinci kişisel sergisi olan 'Senden Sonra' ise, 2023 yılının Kasım ayında yine Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleşmişti.

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