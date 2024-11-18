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Ayşe Betil’den Sanat Dünyasına Yeni Bir İmza: "Senden Sonra"

Ayşe Betil’den Sanat Dünyasına Yeni Bir İmza: "Senden Sonra"

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Onedio Content - Onedio Editörü
18.11.2024 - 13:28

Yurt içi ve yurt dışı sergileriyle birçok başarıya imza atan ve kendine has üslubuyla sanatseverlerin hafızasında önemli bir yer edinen Türk ressam Ayşe Betil, “Senden Sonra” kitabı ile okurların karşısına çıkıyor.

Kazandırdığı özgün bakış açısı ile sanat dünyasında özel bir yer edinen Ayşe Betil’in ilk kitabı “Senden Sonra”, İnkılâp Kitabevi’nin yükselişe geçen markası Gutenberg etiketiyle okuyucularla buluşacak.

Ayşe Betil’in “Senden Sonra” Kitabı ve Resimleri Sanatseverlerle Buluşacak

Ayşe Betil’in “Senden Sonra” Kitabı ve Resimleri Sanatseverlerle Buluşacak

21 Kasım Perşembe akşamı, Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek lansmanda, Betil’in “Senden Sonra” adlı ilk kitabı tanıtılacak. Lansman gecesinde, kitaptaki öykülerden birini konu alan bir kısa film, lansman etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak. Bunun yanı sıra, Betil’in geçen yıl aynı isimle düzenlediği resim sergisinde öne çıkan bazı özel eserleri de sergilenecek. 22-24 Kasım tarihlerinde devam edecek olan tanıtım etkinliğinde, kitap ve kısa filmle birlikte tüm eserler sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek.

Betil Senden Sonra Kitabında Öykülere Yer Veriyor

Betil Senden Sonra Kitabında Öykülere Yer Veriyor

Ayşe Betil’in ilk kitabı “Senden Sonra”da sanatçının psikolojik tahliller içeren öyküleri, ikili ilişkileri odağına aldığı şiirleri ve geçmiş kokan özgün çizimleri yer alıyor. İnsani ilişkiler üzerine yazılmış, yalın ve akıcı bir dile sahip olan bu deneysel yapıt, okurların zihninde edebi bir tat bırakırken sorgulamayı, sorgulatmayı ve aynayı bize çevirmeyi de ihmal etmiyor. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda uluslararası arenada da etkileyici bir kariyer inşa eden ve Paris, Venedik, Londra gibi dünya şehirlerinde düzenlenen sergilerde eserleriyle yer alarak Türk sanatını uluslararası alanda temsil eden Betil, “Senden Sonra” kitabıyla da sanat dünyasına yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.  Eserleri ile geniş bir uluslararası kitleye ulaşan ve Türk resim sanatının küresel etkisini artırma imkânını sağlayan Betil, ilk kitabı ile okurları karşılamaya hazır.

Yurt içi ve Yurt Dışında Sanatseverlerle Eserleri Buluşmuştu

Daha önce yurt içi sergilerin yanı sıra New York ve Paris gibi şehirlerdeki sergilerde de çeşitli eserleriyle yer alan Ayşe Betil’in eserleri, Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda da gerçekleşecek olan kitap lansmanı etkinliğinin, 22-24 Kasım tarihleri boyunca sanatseverlerin ilgi odağı olması bekleniyor. Betil'in sanat serüveni, 2022 yılında Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleşen 'Ellerimde İnsan Lekeleri' adlı ilk kişisel sergisiyle büyük bir ivme kazanmış, bu sergide sanatseverler Betil'in derinlikli figüratif eserleriyle buluşmuştu. Sanatçının ikinci kişisel sergisi olan 'Senden Sonra' ise, 2023 yılının Kasım ayında yine Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleşmişti.

#işbirliği

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