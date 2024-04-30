Ayrılık Sonrası Dinledikçe Güçleneceğin 12 Türkçe Pop Şarkısı
Ayrılık Sonrası Dinledikçe Güçleneceğin 12 Türkçe Pop Şarkısı
Ayrılık sonrası insana en iyi gelen şey Türkçe poptur! Bu listemizde sana çok iyi gelecek şarkıları art arda sıraladık...
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1. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin
2. Rober Hatemo - Senden Çok Var
3. Yalın - Bir Bakmışsın
4. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri
5. Hadise - Sıfır Tolerans
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6. Hande Yener - Sopa
7. İzel - Sayın Her Şeyi Bilen
8. Serdar Ortaç - İşim Olmaz
9. Atiye - Salla
10. Derya Uluğ - Kanunlar Gibi
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11. Farah Zeynep Abdullah - Gel Ya Da Git
12. Nil Karaibrahimgil - Bütün Kızlar Toplandık
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