Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Ayrılık Sonrası Dinledikçe Güçleneceğin 12 Türkçe Pop Şarkısı

etiket Ayrılık Sonrası Dinledikçe Güçleneceğin 12 Türkçe Pop Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 15:16

Ayrılık sonrası insana en iyi gelen şey Türkçe poptur! Bu listemizde sana çok iyi gelecek şarkıları art arda sıraladık...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin

2. Rober Hatemo - Senden Çok Var

3. Yalın - Bir Bakmışsın

4. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri

5. Hadise - Sıfır Tolerans

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Hande Yener - Sopa

7. İzel - Sayın Her Şeyi Bilen

8. Serdar Ortaç - İşim Olmaz

9. Atiye - Salla

10. Derya Uluğ - Kanunlar Gibi

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Farah Zeynep Abdullah - Gel Ya Da Git

12. Nil Karaibrahimgil - Bütün Kızlar Toplandık

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın