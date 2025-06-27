Aynı Yerleri Duymaktan Sıkılmadık mı? Unutulmaz Bir Tatil İçin 7 Farklı Önerimiz

Kazakistan'ın en büyük şehri olan Almatı'ya gitmeyi düşünüyorsan burayı ziyaret için özel bir zaman olmadığını söyleyelim. Neden mi? Çünkü burada dört mevsim de en güzel şekilde yaşanıyor! Yazın gidersen dağ yürüyüşleri, göl gezileri ve açık hava festivallerini, kışın gidersen de kayak için en ideal dönemi yakalamış oluyorsun.

Gelelim günlük hayatına... Caddelerde gezerken insanın gözüne Sovyet döneminden kalma binalar ile bir arada bulunan modern yapılar çarpıyor. Bu ikilik aslında insanın hoşuna gitmiyor değil! Ayrıca burada yaşayanlar sakin, bir şeylere acele etmiyorlar. Bu sakinliğin içinde küçük bir kafede oturup 'baursak' adı verilen minik kızarmış hamur toplarını yemek insana keyif veriyor.