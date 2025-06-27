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Aynı Yerleri Duymaktan Sıkılmadık mı? Unutulmaz Bir Tatil İçin 7 Farklı Önerimiz

Aynı Yerleri Duymaktan Sıkılmadık mı? Unutulmaz Bir Tatil İçin 7 Farklı Önerimiz

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Onedio Content - Onedio Editörü
27.06.2025 - 12:32

Tatil önerilerinde hep aynı ülke ve şehirleri görmekten sıkılmadık mı? Bu içeriğimizde 'Aa burası hiç aklımda yoktu!' diyeceğin yerleri derledik.

Bu içerik sonrasında unutulmaz bir tatil için bavulunu hazırlamaya başlasan iyi olur!

1. Almatı (Kazakistan)

1. Almatı (Kazakistan)

Kazakistan'ın en büyük şehri olan Almatı'ya gitmeyi düşünüyorsan burayı ziyaret için özel bir zaman olmadığını söyleyelim. Neden mi? Çünkü burada dört mevsim de en güzel şekilde yaşanıyor! Yazın gidersen dağ yürüyüşleri, göl gezileri ve açık hava festivallerini, kışın gidersen de kayak için en ideal dönemi yakalamış oluyorsun.

Gelelim günlük hayatına... Caddelerde gezerken insanın gözüne Sovyet döneminden kalma binalar ile bir arada bulunan modern yapılar çarpıyor. Bu ikilik aslında insanın hoşuna gitmiyor değil! Ayrıca burada yaşayanlar sakin, bir şeylere acele etmiyorlar. Bu sakinliğin içinde küçük bir kafede oturup 'baursak' adı verilen minik kızarmış hamur toplarını yemek insana keyif veriyor.

2. Seul (Güney Kore)

2. Seul (Güney Kore)

Seul'de uyanarak bir güne başlamak nasıl mı hissettiriyor? Şöyle söyleyelim, hem metropolün kalbinde hem de gelenekle iç içe olmak nasıl bir şeyse, işte öyle hissettiriyor! Bu geleneksellik yalnızca Seul halkını değil, turistleri de etkiliyor. Bu yüzden geleneksel kıyafetler kiralayıp gezen turistler görmen çok olası!

Ayrıca şehir ne kadar modernleşirse modernleşsin tertemiz ve düzenli yanını asla kaybetmiyor. Tabii bu demek değil ki sıkıcı bir yana sahip! Arka sokaklara giriyorsun ve bir anda K-pop dansı yapan bir grup gençle karşılaşıyorsun. Anlayacağın Seul aradığın her şeyi bir arada bulabileceğin bir yana sahip.

3. Pekin (Çin)

3. Pekin (Çin)

Pekin'de bir gün nasıl mı başlar? İçi etli, dışı yumuşacık olan bir baozi yiyerek! Sonrasında ise yürüyüş rotası için büyük grupları da takip ederek Yasak Şehir'e doğru ilerleyebilirsin. Yasak Şehir, 6 yüzyıl boyunca 24 imparatora ev sahipliği yapmış büyüleyici bir yer! Öyle ki, düşmanların saklanmaması için sarayın avlusunda hiç ağaç bulunmuyor...

Sonrasında ise Çin'in geleneksel ve modern hayatı iç içe geçirdiği dengesini keşfetmek için şehirde turlamaya devam edersin. Pekin öyle bir yer ki, gezdikçe sen onu daha iyi anlıyorsun, o da seni içine çekiyor.

4. Mumbai (Hindistan)

4. Mumbai (Hindistan)

Kural 1: Mumbai'de turistliği doyasıya yaşamak için sabah erkenden uyanıyorsun! Kural 2 ise şehirde olabildiğince keyifli vakit geçirmek, turist modundan çıkıp orayı yaşamak! Bunun için de ara sokaklara girip kaybolmak, attığın her adımda etrafı iyice gözlemlemek şart.

Sonra hooop bir anda bir Bollywood şarkısı duyuyorsun ve Hindistan'da geçirdiğin her dakikanın sonrası için unutulmaz bir anıya dönüşeceğine emin oluyorsun! Mumbai yorgun ama canlı, kalabalık olduğu kadar samimi bir şehir ve Hindistan'ı deneyimlemek için de çok uygun!

5. Da Nang (Vietnam)

5. Da Nang (Vietnam)

Sabaha sahil boyunca yürüyüp mis gibi deniz kokusunu içine çekerek başladığın bir tatil... Sonrasında ne mi yapıyorsun? Tabii ki kahvaltı için dışı çıtır çıtır, içi otlu ve soslu bir banh mi alıyorsun! Onu afiyetle yerken artık günün en heyecanlı anı geliyor... Ba Na Hills'e çıkmak!

Teleferikle dağların arasında ilerlerken bir anda o büyüleyici köprüyle karşılaşmak, uzun zamandır yaşadığın en büyük heyecan olabilir! Bu iki dev taş elin tuttuğu Altın Köprü'deyken insan kendisini bulutların üstündeymiş gibi hissediyor. Ölmeden Önce Görülecek Yerler listende yer alması gereken bu köprü, 'Acaba şu an rüyada mıyım?' diye sorgulamana da sebep olabilir!

6. Bangkok (Tayland)

6. Bangkok (Tayland)

Bangkok denince aklına ne geliyor? Bizim kesinlikle altın varaklı tapınaklar! Güneşin altında parladıkça parlayan tapınaklar, insanın gerçekten de gözünü alıyor! Ve tabii bir de çılgın trafiği var... Bu trafik bize çılgın gibi gelse de aslında kendi içinde bir düzeni var. Bu düzenin en sevilen yanı da tuk tuk'lar!

Bu sıcak havalarda sokaklarda gezinirken buz gibi bir Thai çay içmek kadar insanı ferahlatan bir şey yok, onu da söylemiş olalım! Akşam olduğunda ise nehrin kenarında oturup sokaklardan gelen müzik sesini dinlemek müthiş bir keyif veriyor. Bu şehirde tüm bu karmaşıklığın içinde insan bir şekilde huzuru, duyguları, kaçışı buluyor!

7. Astana (Kazakistan)

7. Astana (Kazakistan)

Geldik listenin son yıldızına… Astana! Modern mimarisiyle şehrin her yerinde fotoğraf çekmek isteyeceğiniz Astana, aynı zamanda Kazak mutfağını denemek için de doğru seçim olabilir. Orta Asya’nın en büyük camilerinden olan Hazret Sultan Camii de burada. 

Ama Astana sadece büyüleyici binalardan ibaret değil. Bol etli pilavları, tandır yemekleri veya kımız gibi yerel lezzetleri tatmak için de mükemmel bir adres. E o zaman Kuzeyin Dubai’sine hoş geldiniz diyelim!

Bu rotalara Air Astana ile en konforlu şekilde seyahat et, unutulmaz anılar biriktir!

Bu rotalara Air Astana ile en konforlu şekilde seyahat et, unutulmaz anılar biriktir!

Yeni kültür, unutulmaz deneyimler ve leziz tatlar… Air Astana ile ister business ister ekonomi sınıfında uçuyor ol, rahat koltukları ve leziz uçak içi ikramlarıyla yolculuk her zaman bir başka!

Üst üste tam 14. kez Orta Asya’nın en iyi havayolu seçilen Air Astana, aynı zamanda 9. kez de “Bölgenin En İyi Kabin Hizmeti” seçildi. Sana da böyle bir kalitede uçmak yakışır!

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