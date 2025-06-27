Aynı Yerleri Duymaktan Sıkılmadık mı? Unutulmaz Bir Tatil İçin 7 Farklı Önerimiz
Tatil önerilerinde hep aynı ülke ve şehirleri görmekten sıkılmadık mı? Bu içeriğimizde 'Aa burası hiç aklımda yoktu!' diyeceğin yerleri derledik.
Bu içerik sonrasında unutulmaz bir tatil için bavulunu hazırlamaya başlasan iyi olur!
1. Almatı (Kazakistan)
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2. Seul (Güney Kore)
3. Pekin (Çin)
4. Mumbai (Hindistan)
5. Da Nang (Vietnam)
6. Bangkok (Tayland)
7. Astana (Kazakistan)
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