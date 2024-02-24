Aynı Sucuk Farklı Fiyatlara Satılıyor: Markette 1000 TL Kasapta 400 TL

Adana'daki zincir marketlerde markasına göre sucuk fiyatları bin liraya çıkarken, kasaplarda 400-450 lira arasında satılıyor. Bazı sucukların hileye açık olması nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, vatandaşları bu konuda uyardı.