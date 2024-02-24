Aynı Sucuk Farklı Fiyatlara Satılıyor: Markette 1000 TL Kasapta 400 TL
Aynı Sucuk Farklı Fiyatlara Satılıyor: Markette 1000 TL Kasapta 400 TL
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Sucuk fiyatlarındaki bu fark her geçen gün daha da büyüyor. Isıl işlem görmüş hazır sucuklara kıyasla daha çok tercih edilen kasap sucukları, kasaplarda 400-450 lira arasında bir fiyatla satılırken, marketlerde bu fiyat bin liraya kadar çıkabiliyor.
Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, kasaplarda kemiksiz dana etinin 350-400 lira arasında bir fiyatla satıldığını, kaliteli ve güvenilir kasap sucuğunun fiyatının ise en fazla 450 TL olduğunu belirtiyor. Yağmur, bu fiyatın altında satılan sucuklarda hileli malzemelerin bulunabileceğini, serbest piyasa ekonomisi nedeniyle de fiyatların üst sınırının olmadığını ifade ediyor.
Yağmur, markalı ürünler ve bu ürünlerin satıldığı marketlerin işletme maliyeti, taşıma, işçilik gibi unsurların fiyatları yükselttiğini belirtirken, buna rağmen fiyat farkının bu kadar büyük olmaması gerektiğini savunuyor.
Yağmur, kasap sucuğunun en güvenilir şekilde kasaplardan alınabileceğini belirtiyor ve "Tüketiciler, etin, yağ ve baharat oranını belirleyip, kasaplarda kendi gözleri önünde hazırlatabilir ve sucuklarını keyifle tüketebilirler. Kasapların en büyük denetçisi halktır" diyor.
Yağmur, "Kasap sucuğunun ortalama fiyatı 400-450 lira. Daha ucuza satanlar da var ki bunlar hileye çok açık ürünler. Baharat ağırlıklı olduğu zaman tüketen bunun ne olduğunu bile kolayca anlayamaz. Bu nedenle 100 lira bile olsa zarar etmez. Yüksek fiyatlarda satışlar olduğunu da görüyoruz" diyor.
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Adana'da bin lira fiyatla kasap sucuğu bulunmadığını belirten Yağmur, "Bizim 400 lira fiyatla sattığımız kemiksiz etin marketlerde 700 lira fiyatla satıldığını düşünürsek, sucuğun yüksek fiyatlara satılmasına da şaşırmıyoruz" diyor.
Kasap Seyfettin Yılmaz ise en doğal ve güvenilir sucuk fiyatının 400-450 lira arasında olması gerektiğini savunuyor.
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