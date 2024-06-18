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Avukat Burak Erden Eylem Tok ve Oğlunun Kurye Tarafından Değil FBI Tarafından Yakalandığını Açıkladı

Avukat Burak Erden Eylem Tok ve Oğlunun Kurye Tarafından Değil FBI Tarafından Yakalandığını Açıkladı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
18.06.2024 - 18:33

Firari Eylem Tok ve oğlununun Türk bir kurye tarafından ihbar edilip yakalandığı iddia edilmişti. Ancak Aci ailesinin avukatı Burak Erden bu iddiaları yalanladı ve yakalanmanın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

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Firari Eylem Tok ve oğlunun ABD'de yakalandığını geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamıştı.

Firari Eylem Tok ve oğlunun ABD'de yakalandığını geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamıştı.

Posta Gazetesinin bugünkü haberine göre Eylem Tok ve oğlunun, evlerine yemek siparişi götüren bir Türk kuryenin ihbarı sayesinde yakalandığı iddia edilmişti.

Posta Gazetesinin bugünkü haberine göre Eylem Tok ve oğlunun, evlerine yemek siparişi götüren bir Türk kuryenin ihbarı sayesinde yakalandığı iddia edilmişti.

Ancak kazada hayatını kaybeden Murat Aci ve ailesinin avukatı Burak Erden bu iddiaları yalanladı. Erden, Eylem Tok ve oğlunun polis takibi sonucunda yakalandığını açıkladı.

Ancak kazada hayatını kaybeden Murat Aci ve ailesinin avukatı Burak Erden bu iddiaları yalanladı. Erden, Eylem Tok ve oğlunun polis takibi sonucunda yakalandığını açıkladı.

Avukat Erden'in sosyal medyadan paylaştığı bilgiler şöyle 👇

Avukat Erden'in sosyal medyadan paylaştığı bilgiler şöyle 👇
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