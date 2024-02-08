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Avrupa’daki Eylemler Türkiye’ye Sıçradı: Konya’da Traktörler Sokakta

Avrupa’daki Eylemler Türkiye’ye Sıçradı: Konya’da Traktörler Sokakta

Konya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.02.2024 - 15:48

Avrupa’da çiftçiler, Avrupa Birliği’nin değişen tarım politikaları ve artan maliyetler sebebiyle traktörleriyle sokaklara çıkarak hükümeti protesto etmişti. Çok ses getiren çiftçi eylemleri Türkiye’ye de sıçradı. Konya’daki çiftçiler, traktörleriyle sokaklarda yer aldı.

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AB'nin Ortak Tarım Politikası'ndaki bazı düzenlemeler, yüksek yakıt ve enerji maliyetleri nedeniyle Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya’da çiftçilerin eylemleri yaşanmıştı.

AB'nin Ortak Tarım Politikası'ndaki bazı düzenlemeler, yüksek yakıt ve enerji maliyetleri nedeniyle Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya’da çiftçilerin eylemleri yaşanmıştı.

Türkiye’deki traktörülü çiftçi eylemleri ise ilk kez Konya’da görüldü.

Türkiye’deki traktörülü çiftçi eylemleri ise ilk kez Konya’da görüldü.

Konya Seydişehir'de çiftçiler artan pahalılık ve maliyetlere karşı traktörleriyle eylem yaptı.

Konya Seydişehir'de çiftçiler artan pahalılık ve maliyetlere karşı traktörleriyle eylem yaptı.

İşte o görüntüler 👇

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Bozkurt

Hiç eylem gibi durmuyor. "Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan, Recep Tayyip Erdoğan" nidalarıyla gösteri yapıyorlar sanki.

Özgür Gür

çok güldürdün moruk

the_green_berets

iktidar medyası tarafından fetöcü ilan edilmeye hazır olun

91470ffa-8981-4852-bb4d-6f3a42

Bizi çok korkuttular ya. Arkadaşlar bakın protesto etmek kötü bir şey veya vatan hainliği yok ülkeye devlete zarar vermek değildir. Siz kıymetlisiniz, elin g... Devamını Gör