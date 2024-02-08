Avrupa’daki Eylemler Türkiye’ye Sıçradı: Konya’da Traktörler Sokakta

Avrupa’da çiftçiler, Avrupa Birliği’nin değişen tarım politikaları ve artan maliyetler sebebiyle traktörleriyle sokaklara çıkarak hükümeti protesto etmişti. Çok ses getiren çiftçi eylemleri Türkiye’ye de sıçradı. Konya’daki çiftçiler, traktörleriyle sokaklarda yer aldı.