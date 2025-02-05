AVM’deki Kuyumcuyu Soyduktan Sonra Havalandırmada Saklanan Hırsız 3 Gün Sonunda Yakalandı
AVM’deki Kuyumcuyu Soyduktan Sonra Havalandırmada Saklanan Hırsız 3 Gün Sonunda Yakalandı
Adana’da 3 gün önce gizlice girdiği alışveriş merkezindeki kuyumcudan 3 kilogram altın ile 100 bin TL çaldığı ileri sürülen ve 3 gündür havalandırma boşluğunda saklanan şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli çaldığı öne sürülen altın ve paralar olmadan yakalanırken, kuyumcu firmanın ise şikayetini geri çektiği öğrenildi.
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Pazar günü saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya havalandırma boşluğundan girdiği öne sürülen bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüphelinin, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı iddia edildi. Alışveriş merkezinde polis, AFAD ve özel güvenliklerin arama çalışmasında şüpheli bulunamadı.
Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüpheli, buraya konumlandırılan güvenlik kamerasına yakalandı ancak hızlı bir şekilde konumunu değiştirdi. Şüphelinin çöplerdeki yemekleri yediği belirlendi.
Altın ve paranın çalındığını öne süren kuyumcu firmasının bugün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Öte yandan alışveriş merkezinde kameraları dikkatli izleyen polis ve güvenlik görevlileri şüphelinin havalandırma boşluğundan binanın dışına çıktığını fark etti.
Yaya olarak kaçmayı deneyen şüpheli, polis ve güvenliklerin takibi sonucu Karataş Bulvarı'nda yakalandı. Bölgede inceleme yapan polis, şüphelinin çaldığı öne sürülen altın ve paraya rastlamadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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