Atatürk'e Olan Benzerliğiyle Günlerdir Sosyal Medyayı Duygulandıran Tesisatçı

Bir insanı görmeden sevebilir misiniz? Eğer bu insan, Mustafa Kemal Atatürk ise milyonlarca kişinin cevabı 'evet' olacaktır. Yalnızca birkaç fotoğrafını gördüğümüz Atatürk, o anlamlı bakışlarıyla bizleri derinden etkilemeyi başarmıştır hiç şüphesiz. Kanının son damlasına kadar vatanımız için yaşayan Atatürk'ü görmesek de minnet duygumuz hiç bitmez.

Bugüne kadar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzeyen bazı vatandaşlarımız bizleri duygulandırmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı, evine gelen tesisatçı da onlardan biri oldu.

Bakalım sosyal medyada ne yorumlar yapıldı?