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Atatürk'e Olan Benzerliğiyle Günlerdir Sosyal Medyayı Duygulandıran Tesisatçı

Atatürk'e Olan Benzerliğiyle Günlerdir Sosyal Medyayı Duygulandıran Tesisatçı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.03.2025 - 12:37

Bir insanı görmeden sevebilir misiniz? Eğer bu insan, Mustafa Kemal Atatürk ise milyonlarca kişinin cevabı 'evet' olacaktır. Yalnızca birkaç fotoğrafını gördüğümüz Atatürk, o anlamlı bakışlarıyla bizleri derinden etkilemeyi başarmıştır hiç şüphesiz. Kanının son damlasına kadar vatanımız için yaşayan Atatürk'ü görmesek de minnet duygumuz hiç bitmez. 

Bugüne kadar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzeyen bazı vatandaşlarımız bizleri duygulandırmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı, evine gelen tesisatçı da onlardan biri oldu.

Bakalım sosyal medyada ne yorumlar yapıldı?

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Kimse O'na tam olarak benzemeyez.

Kimse O'na tam olarak benzemeyez.

Atatürk'e olan benzerlikleriyle sosyal medyada gündem olan birçok kişi oldu bugüne kadar. Hatta kimisi bu benzerliği kötü amaçlarla da kullanmaya başladı. TikTok'ta yayın açarak vatandaşlardan hediyeler isteyen birisi vardı hatırlarsanız. Girdiği ortamlarda 'Paşam' denilerek ağırlanan başka birisi de günlerce tartışmalara neden olmuştu. 

Bugüne kadar çekilen dizi ve filmlerde Atatürk'ü canlandıracak oyuncalara gerçekçi makyajlar yapıldı. Aras Bulut İynemli, Tolga Çevik, Ertan Saban, Halit Egenç, Onur Tuna...Bu isimlerin benzerlikleri de birbirinden oldukça farklıydı. 

Fakat birazdan göreceğiniz vatandaşımızın Atatürk'e olan benzerliği, dillere destan!

"Tüylerim diken diken, duygulandım." Hangimiz duygulanmadık ki?

"Tüylerim diken diken, duygulandım." Hangimiz duygulanmadık ki?
twitter.com

Bakışları çok benzemiyor mu?

Bakışları çok benzemiyor mu?
twitter.com

Yapay zeka olmadığına eminiz değil mi?

Yapay zeka olmadığına eminiz değil mi?
twitter.com

Bütün benzerleri unutun :)

Bütün benzerleri unutun :)
twitter.com
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Gerçek oldu.

Gerçek oldu.
twitter.com

"Hem de işinde gücünde." Demek ki bu açıdan da benziyormuş!

"Hem de işinde gücünde." Demek ki bu açıdan da benziyormuş!
twitter.com

Biraz da işin şakasına bakalım! :)

Biraz da işin şakasına bakalım! :)
twitter.com

"Paşam ordu yok..."

"Paşam ordu yok..."
twitter.com

"Geldikleri gibi giderler"

"Geldikleri gibi giderler"
twitter.com
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Merak etmeyen var mı? :)

Merak etmeyen var mı? :)
twitter.com

"O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz."

"O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz."
twitter.com

Yaratıcılık deyince de biz!

Yaratıcılık deyince de biz!
twitter.com

Ne demek baban değil?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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