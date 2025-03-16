Atatürk'e Olan Benzerliğiyle Günlerdir Sosyal Medyayı Duygulandıran Tesisatçı
Atatürk'e Olan Benzerliğiyle Günlerdir Sosyal Medyayı Duygulandıran Tesisatçı
Bir insanı görmeden sevebilir misiniz? Eğer bu insan, Mustafa Kemal Atatürk ise milyonlarca kişinin cevabı 'evet' olacaktır. Yalnızca birkaç fotoğrafını gördüğümüz Atatürk, o anlamlı bakışlarıyla bizleri derinden etkilemeyi başarmıştır hiç şüphesiz. Kanının son damlasına kadar vatanımız için yaşayan Atatürk'ü görmesek de minnet duygumuz hiç bitmez.
Bugüne kadar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzeyen bazı vatandaşlarımız bizleri duygulandırmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı, evine gelen tesisatçı da onlardan biri oldu.
Bakalım sosyal medyada ne yorumlar yapıldı?
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Kimse O'na tam olarak benzemeyez.
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"Tüylerim diken diken, duygulandım." Hangimiz duygulanmadık ki?
Bakışları çok benzemiyor mu?
Yapay zeka olmadığına eminiz değil mi?
Bütün benzerleri unutun :)
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Gerçek oldu.
"Hem de işinde gücünde." Demek ki bu açıdan da benziyormuş!
Biraz da işin şakasına bakalım! :)
"Paşam ordu yok..."
"Geldikleri gibi giderler"
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Merak etmeyen var mı? :)
"O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz."
Yaratıcılık deyince de biz!
Ne demek baban değil?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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