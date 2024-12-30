Astrolog Gülşan Bircan: “2025 Fragman Asıl Film 2026’da Başlıyor”

Ana tema sorumluluk diyebilirim aslında. Bu yıl itibariyle, “Bir şey mi istiyorsun? O zaman git ve al.” diyecek gökyüzü. O adıma cesaretin var mı? Varsa destekliyor. Bu sabah kendi hayatımla ilgili geçmişten bir şeyler düşünürken dedim ki kendime, “Simyacının dediği gibi, 'Bir şeyi çok isteyen değil, gerçekten isteyen yapıyor.' ' Bunu defalarca deneyimledim. Herkesin istediği bir şeyler vardır muhakkak. Evlilik, işini bir noktaya taşımak, ev almak, araba almak... Hayallere değil gerçeklere bakacağız. Biraz sorgulamak gerek, gerçekten istiyor muyum? Belki ben istemiyorumdur da bana dayatılmıştır mesela. Şu an gerçekten ne istiyorsun neye ihtiyacın var? Sadece buna odaklananların kendileriyle tanışacakları bir yıl olacak.

-Bu seneyi bir duygu bir figür olarak özetlersen…

Bu seneye matruşka yılı derdim. İlk olarak kendimizle ilgili bildiğimiz her şeyi unutabiliriz. Öz benlik, kimlik, kim olduğumuz, ne istediğimiz, derinlerde yatan ama çeşitli sebeplerle daha da geri ittiğimiz her şey birer birer dışarı çıkabilir. Bir yandan da tanıdığımız sandığımız insanlarla ilgili hayal kırıklığı gelebilir. Fazla anlam yüklediğimiz, gözümüzde büyüttüğümüz herkes de matruşka misali gittikçe küçülebilir. Yaklaştıkça, açtıkça başka başka yüzlerle karşılaşabiliriz.

-2025’te gökyüzü bizi nelere hazırlıyor?

Ülke ve dünya gündemi açısından yukarıda bir şampiyonlar ligi olduğuna göre aşağıda da önemli değişimler yaşanacaktır. Sadece Türkiye için söylemiyorum bunu ama ülkemizde de önemli gelişmeler olacaktır. Satürn’ün Balık Burcu'nda son kez dolandığı sonbahar aylarında ve tam olarak Koç’a geçtiği Şubat 2026’da bunu daha fazla hissedeceğiz. Biz bu döngüyü en son 90’larda yaşadık. Ben çocuktum hatırlayanlar vardır. Çok kaotik bir dönem başlamıştı ve ekonomik olarak da bir kriz süreci başlamıştı. Dış borcun arttığı IMF’nin sıkça adını duyduğumuz bir dönemdi. Halkta da karışıklık, şiddet olayları çoktu. Katliamlar, suikastler bolca gündemdeydi. İşte bir süredir benzer döngüdeyiz zaten. 95’te aralıkta yaşanan genel seçimlere kadar da sürmüş bu atmosfer. Sonbaharda bir erken seçim gelebilir. Çünkü bir önceki döngüde de benzer olaylar yaşanmış. Bununla beraber ekonomik olarak özellikle temmuz ayına kadar pek keyifli değil. Zaten görüyoruz. Ama Satürn-Neptün kavuşumu belki biraz fiyat artışını kontrol edebilir diye düşünüyorum. Dünyada da daha çok liderleri konuşacağız bu dönem. Yeni partiler, liderler, siyasi arena hareketli yani. Bunun dışında kuraklık başladı zaten bilemiyorum farkında mısınız ama mayıs itibariyle artacak. İliklerimize kadar hissedeceğiz. Bu yüzden daha bilinçli daha tasarruflu ilerlemeliyiz. Bireysel olarak (Satürn Koç bireysel sorumluluk demek) ben ne yapabilirim, diye sormak gerekiyor. Bencilce hareket edenler eldekilerden de olurlar. Bunu da her anlamda söylüyorum.