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Aşk İçin Ölmeli Aşk O Zaman Aşk Diyerek Halktan Biriyle Evlenen ve Kraliyet Statüsünü Kaybeden Japon Prenses

Aşk İçin Ölmeli Aşk O Zaman Aşk Diyerek Halktan Biriyle Evlenen ve Kraliyet Statüsünü Kaybeden Japon Prenses

Japonya
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.01.2024 - 15:55

Japon tarihçi ve eski kraliyet ailesi üyesi Mako Komuro'nun evliliği yeniden sosyal medyada viral oldu. Halktan biri olan Kei Komuro ile evlenmek için kraliyet ailesi statüsünden vazgeçen Japon Prenses Mako'nun sevgisi için yaptığı fedakarlık bir kez daha esprilerin mezesi oldu.

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Japon Prenses Mako'yu daha önce görmüş ya da duymuş olabilirsiniz. Kendisi Prens Harry ve eşi Megan'ın hikayesine benzer bir durum yaşadı çünkü.

Japon Prenses Mako'yu daha önce görmüş ya da duymuş olabilirsiniz. Kendisi Prens Harry ve eşi Megan'ın hikayesine benzer bir durum yaşadı çünkü.

Akishino Prensesi Mako, 2012 yılında henüz üniversiteye giderken Kai Komuro ile tanışıyor ve ikili birbirine aşık oluyor. Japon yasalarına göre eğer halktan biriyle evlenirse statüsünü kaybedecek. Ve Prenses Mako bu durumu önemsemiyor!

Bu çift 2021 yılında evlendi aslında. Hatta ABD'ye yerleştiler. Prenses Mako'nun en son Metropolitan Sanat Müzesi'nde gönüllü olarak çalışmaya başladığı öğrenilmişti.

Bu çift 2021 yılında evlendi aslında. Hatta ABD'ye yerleştiler. Prenses Mako'nun en son Metropolitan Sanat Müzesi'nde gönüllü olarak çalışmaya başladığı öğrenilmişti.

Diğer yandan evlenirken kraliyet statüsünden vazgeçen Prenses Mako, kendisine sunulan ödemeyi de reddetmişti. Kraliyet ailesinden ayrılan kadın üyelere sunulan ödemeden de tamamen vazgeçmişti.

Prenses Mako'nun evlenmesinin ardından ailesine veda ettiği video yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Videoyu ilk kez görenler ise kendilerini elbette tutamayarak ardı arkasına espriler yapmaya başladı.

Videoyu ilk kez görenler ise kendilerini elbette tutamayarak ardı arkasına espriler yapmaya başladı.
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