Aşk İçin Ölmeli Aşk O Zaman Aşk Diyerek Halktan Biriyle Evlenen ve Kraliyet Statüsünü Kaybeden Japon Prenses

Japon tarihçi ve eski kraliyet ailesi üyesi Mako Komuro'nun evliliği yeniden sosyal medyada viral oldu. Halktan biri olan Kei Komuro ile evlenmek için kraliyet ailesi statüsünden vazgeçen Japon Prenses Mako'nun sevgisi için yaptığı fedakarlık bir kez daha esprilerin mezesi oldu.