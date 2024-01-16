Aşk İçin Ölmeli Aşk O Zaman Aşk Diyerek Halktan Biriyle Evlenen ve Kraliyet Statüsünü Kaybeden Japon Prenses
Aşk İçin Ölmeli Aşk O Zaman Aşk Diyerek Halktan Biriyle Evlenen ve Kraliyet Statüsünü Kaybeden Japon Prenses
Japon tarihçi ve eski kraliyet ailesi üyesi Mako Komuro'nun evliliği yeniden sosyal medyada viral oldu. Halktan biri olan Kei Komuro ile evlenmek için kraliyet ailesi statüsünden vazgeçen Japon Prenses Mako'nun sevgisi için yaptığı fedakarlık bir kez daha esprilerin mezesi oldu.
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Japon Prenses Mako'yu daha önce görmüş ya da duymuş olabilirsiniz. Kendisi Prens Harry ve eşi Megan'ın hikayesine benzer bir durum yaşadı çünkü.
Bu çift 2021 yılında evlendi aslında. Hatta ABD'ye yerleştiler. Prenses Mako'nun en son Metropolitan Sanat Müzesi'nde gönüllü olarak çalışmaya başladığı öğrenilmişti.
Prenses Mako'nun evlenmesinin ardından ailesine veda ettiği video yeniden sosyal medyada gündem oldu.
Videoyu ilk kez görenler ise kendilerini elbette tutamayarak ardı arkasına espriler yapmaya başladı.
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