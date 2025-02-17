Aşk Geride Kaldı, Şubat’ın Soğuk Günleri Sürüyor: Hüzünlü Anlarınıza İyi Gelecek 16 Şarkı

Herkesin hayatında öyle anlar olur ki içimizi bir hüzün sarar, sanki dünya daha yavaş dönmeye başlar. Hele de Sevgililer Günü de istendiği gibi geçmediyse... O eski sevgiliyi hatırlatan bir şarkı mı dinlediniz yoksa yağmurun cama vuruşu mu ruhunuzu titretip sizi melankoli trenine bindirdi? İşte tam da bu anlarda, hüzünle dost olup biraz da ruhu dinlendirebileceğiniz birbirinden etkileyici 16 şarkıyı sizin için seçtik.

Çayınızı, kahvenizi kapın, battaniyeye sarılın ve bu listeyle hüzün bulutlarınıza yoldaş olun. 🌧️🎶