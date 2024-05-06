Aşık Olduğunuz Kişinin Gözlerinin Rengi Kahverengiyse Bu 16 Şarkıyı Dinlerken Aklınıza O Kişi Gelecek!
Aşık Olduğunuz Kişinin Gözlerinin Rengi Kahverengiyse Bu 16 Şarkıyı Dinlerken Aklınıza O Kişi Gelecek!
Aşık olduğumuzda adeta o kişinin her bir parçası bize muhteşem geliyor ve her parçasından başka anlamlar çıkarıyoruz. Kahverengi gözlüleri de unutmadık ve işte muhtemelen size yazılan parçalar...
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1. Deep Brown Eyes
2. Van Morrison - Brown Eyed Girl (Official Audio)
3. Allen Stone – Brown Eyed Lover (Live at Sound Emporium)
4. Cody Simpson - Pretty Brown Eyes (Official Music Video)
5. Death Cab for Cutie Soul Meets Body with lyrics
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6. Matt Maeson - Tribulation [Official Video]
7. Ben Howard - Burgh Island - featuring Monica Heldal
8. Sky Blue
9. Brown Eyes, Brown Hair
10. EDEN - crash (official video)
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11. elijah woods - 24/7, 365 (official lyric video)
12. Morning - Marc E Bassy Lyrics
13. The Tide
14. Meron Addis - Brown Eyes (Official Audio)
15. Julia
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16. Ruth B. - World War 3 (Audio)
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