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Aşık Olduğunuz Kişinin Gözlerinin Rengi Kahverengiyse Bu 16 Şarkıyı Dinlerken Aklınıza O Kişi Gelecek!

etiket Aşık Olduğunuz Kişinin Gözlerinin Rengi Kahverengiyse Bu 16 Şarkıyı Dinlerken Aklınıza O Kişi Gelecek!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 18:46

Aşık olduğumuzda adeta o kişinin her bir parçası bize muhteşem geliyor ve her parçasından başka anlamlar çıkarıyoruz. Kahverengi gözlüleri de unutmadık ve işte muhtemelen size yazılan parçalar...

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1. Deep Brown Eyes

2. Van Morrison - Brown Eyed Girl (Official Audio)

3. Allen Stone – Brown Eyed Lover (Live at Sound Emporium)

4. Cody Simpson - Pretty Brown Eyes (Official Music Video)

5. Death Cab for Cutie Soul Meets Body with lyrics

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6. Matt Maeson - Tribulation [Official Video]

7. Ben Howard - Burgh Island - featuring Monica Heldal

8. Sky Blue

9. Brown Eyes, Brown Hair

10. EDEN - crash (official video)

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11. elijah woods - 24/7, 365 (official lyric video)

12. Morning - Marc E Bassy Lyrics

13. The Tide

14. Meron Addis - Brown Eyes (Official Audio)

15. Julia

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16. Ruth B. - World War 3 (Audio)

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