Arda Güler'den Güzel Haber! Real Madrid Formasıyla Sahalara Dönüyor
Arda Güler'den Güzel Haber! Real Madrid Formasıyla Sahalara Dönüyor
Arda Güler, son olarak 1.5 ay önce sağ bacağından yaşadığı sakatlığını geride bıraktı. Arda Güler'den sevindirici haber geldi. İşte Real Madrid'in Arda Güler için yeni yıl planı...
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Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid forması giyen Arda Güler'in peşini sakatlıklar bırakmamıştı. Güler, 1.5 ay önce sağ bacağından yaşadığı son sakatlığını da atlattı.
Sakatlığını atlatan Arda Güler, yılın son antrenmanında takımla birlikte çalıştı ve Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin güvenini kazandı.
Real Madrid'te Arda'yı oynatmak için hedef 2024'ün ilk maçı.
Güler'in 3 Ocak Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da oynanacak olan Mallorca maçında son dakikalarda da olsa forma giymesi bekleniyor.
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