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Aralıklı Oruç Nedir, Nasıl Uygulanır? Tüm Detaylarıyla Açıklıyoruz!

etiket Aralıklı Oruç Nedir, Nasıl Uygulanır? Tüm Detaylarıyla Açıklıyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 19:04

Aralıklı oruç, son yıllarda en çok duyduğumuz beslenme şekillerinden. Kilo vermenin yanında enerjiyi artırmak ve genel sağlığı düzenlemek için de aralıklı oruç tercih ediliyor. Diyet olarak düşünülse de aslında tam olarak bir diyet değil, bir beslenme çeşidi. Peki bu yöntem nedir, nasıl uygulanır birlikte bakalım mı?

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Önce neymiş bu aralıklı oruç bir anlayalım...

Aralıklı oruç, belli saatlerde yemek yemeye izin veren bir beslenme çeşidi. Yani belirlenen saatlerde yemek yeniyor, geri kalan saatlerde ise oruç tutuluyor yani yemek yenmiyor. Klasik diyetlerden farkı ne diye sorarsan aslında basit. Bu beslenme şeklinde yasaklı yiyecekler yerine yasaklı saatler var. 

Bu yöntem sadece kilo verdirmiyor.

Vücut aç kaldığı süre boyunca yağ yakıyor. Bu da zayıflamana yardımcı oluyor. Ama bunun yanında hücre onarımını da destekliyor. Yani sadece kilo vermeni değil, daha sağlıklı olmanı da sağlıyor.

Nasıl uygulanıyor bu beslenme çeşidi?

Aralıklı orucun tek bir şekli yok, onu söyleyelim önce. Birden fazla yöntemi olduğu için kendine en yakın geleni uygulayabilirsin. 

16:8 yöntemi en bilindik çeşidi.

Bu yöntemde 16 saat boyunca oruç tutuluyor yani aç kalınıyor. Günün kalan 8 saatinde ise yemek yenebiliyor. Yemek yiyeceğin zamanı seçiyorsun ve kalan zamanda aç kalıyorsun. Mesela 12-20 arası yemek yiyeceğin zamansa kalan zamanlarda aç kalıyorsun. 

5:2 yöntemi, bir başka çeşit.

Bu saatlik değil de günlük olan bir çeşidi. Yani haftanın 5 günü normal şekilde besleniliyor. Ama kalan 2 gün kalori kısıtlaması yapılıyor. Bu kısıtlama değişebiliyor ama ortalama 500-600 kalori alımı ile sınırlanıyor diyebiliriz. 

Son yöntem ise 24 saatlik oruç.

Bu yöntemde haftada 1 ya da 2 gün oruç tutuluyor. Yani tamamen aç kalınıyor. 24 saat boyunca hiç yemek yenmiyor. Akşam yemeği yiyorsun, bir dahaki yemeğin ise bir sonraki akşam yemeği oluyor.

Bu beslenme şeklinde neler yenebilir?

Bu yöntemde yemek kısıtlaması olmadığını söylemiştik. Yani ne yediğinin pek önemi yok diyebiliriz. Tabii bu her istediğini yiyebileceğin anlamına gelmiyor. Her ne kadar kısıtlama yoksa da yine de besleyici ve dengeli yiyecekler yemen gerekiyor. 

Öğününde olması gerekenler:

Tavuk, yumurta gibi proteinler diyetinde yer almalı. Yine sağlıklı yağları tüketmeye özen göstermelisin. Lifli gıdalar beslenme için önemli olduğundan bunlar da eklenmeli. 

Kaçınacağın yiyecekler ise şekerli ve işlenmiş gıdalar.

Kimler aralıklı oruç tutmaya uygun değil?

Her beslenme yöntemi herkese uygun olamaz. Dolayısıyla aralıklı orucun uygun olmadığı kişiler de var.

  • Hamileler

  • Emzirenler

  • Düşük tansiyon hastaları

  • Şeker hastaları

  • Yeme bozukluğu olanlar

  • Yoğun spor yapanlar

Bu yöntem uygulanırken en sık yapılan hatalar ise şunlar:

  • Oruç saatlerinde aç kalındığı için yenebilen zamanlarda çok fazla yemek.

  • Su tüketmemek

  • Yetersiz beslenmek

  • Baş dönmesi, halsizliğe rağmen uygulamaya devam etmek.

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Bu beslenmeye geçtin, ne zaman sonuç alırsın?

Bunun için kesin bir tarih vermek elbette mümkün değil. Kişiden kişiye değişse de ortalama 2-4 hafta içinde bazı değişiklikler görebileceğini söyleyebiliriz.

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buffythevampireslayer
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