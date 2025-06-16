Aralıklı Oruç Nedir, Nasıl Uygulanır? Tüm Detaylarıyla Açıklıyoruz!
Aralıklı oruç, son yıllarda en çok duyduğumuz beslenme şekillerinden. Kilo vermenin yanında enerjiyi artırmak ve genel sağlığı düzenlemek için de aralıklı oruç tercih ediliyor. Diyet olarak düşünülse de aslında tam olarak bir diyet değil, bir beslenme çeşidi. Peki bu yöntem nedir, nasıl uygulanır birlikte bakalım mı?
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Önce neymiş bu aralıklı oruç bir anlayalım...
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Nasıl uygulanıyor bu beslenme çeşidi?
Bu beslenme şeklinde neler yenebilir?
Kimler aralıklı oruç tutmaya uygun değil?
Bu yöntem uygulanırken en sık yapılan hatalar ise şunlar:
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Bu beslenmeye geçtin, ne zaman sonuç alırsın?
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