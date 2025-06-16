Aralıklı Oruç Nedir, Nasıl Uygulanır? Tüm Detaylarıyla Açıklıyoruz!

Aralıklı oruç, belli saatlerde yemek yemeye izin veren bir beslenme çeşidi. Yani belirlenen saatlerde yemek yeniyor, geri kalan saatlerde ise oruç tutuluyor yani yemek yenmiyor. Klasik diyetlerden farkı ne diye sorarsan aslında basit. Bu beslenme şeklinde yasaklı yiyecekler yerine yasaklı saatler var.

Bu yöntem sadece kilo verdirmiyor.

Vücut aç kaldığı süre boyunca yağ yakıyor. Bu da zayıflamana yardımcı oluyor. Ama bunun yanında hücre onarımını da destekliyor. Yani sadece kilo vermeni değil, daha sağlıklı olmanı da sağlıyor.