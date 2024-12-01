Aralık 2024, Güçlü Gezegen Geçişleri ile Geldi!

Mars 6 Aralık'ta Aslan burcunda retroya başlarken enerjimiz daha cesur bir değişim içinde olur. Mars, tutkularınızı, yaratıcı projelerinizi ve ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi ve arzularınızı nasıl ifade ettiğinizi yansıtmakla ilgilidir. Kendinizi nasıl iddia ettiğinizi ve sizi gerçekten neyin beslediğini yeniden değerlendirmek için bir çekim hissedebilirsiniz. Bu, hemen harekete geçmekle ilgili değil, daha çok arzularınızı yeniden değerlendirmekle ilgilidir bize huzur mutluluk getiren, ruhlarımızı aydınlatan ve gerçek olan şeyleri yaşamımıza taşıma zamanı.