onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Aralık 2024, Güçlü Gezegen Geçişleri ile Geldi!

etiket Aralık 2024, Güçlü Gezegen Geçişleri ile Geldi!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 22:28

Mars 6 Aralık'ta Aslan burcunda retroya başlarken enerjimiz daha cesur bir değişim içinde olur. Mars, tutkularınızı, yaratıcı projelerinizi ve ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi ve arzularınızı nasıl ifade ettiğinizi yansıtmakla ilgilidir. Kendinizi nasıl iddia ettiğinizi ve sizi gerçekten neyin beslediğini yeniden değerlendirmek için bir çekim hissedebilirsiniz. Bu, hemen harekete geçmekle ilgili değil, daha çok arzularınızı yeniden değerlendirmekle ilgilidir bize huzur mutluluk getiren, ruhlarımızı aydınlatan ve gerçek olan şeyleri yaşamımıza taşıma zamanı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu enerji bizleri duraklamaya, düşünmeye ve kendimizi en canlı hissettiren şeyle yeniden bağlantı kurmaya davet eder, acil kararlar almadan sakinlikle olayları ele almalıyız.

Bu enerji bizleri duraklamaya, düşünmeye ve kendimizi en canlı hissettiren şeyle yeniden bağlantı kurmaya davet eder, acil kararlar almadan sakinlikle olayları ele almalıyız.

Venüs ertesi gün Kova burcunda seyrine başlıyor. İkili ilişkilerimizi, eş, dost, sevgili yapılandırma zamanı ve mistik gezegen Neptün aynı gün doğru seyrinde hareket ederken, hayallerinizi, umutlarınızı, dileklerinizi ve bağlantılarınızı destekleyen derin bir netlik kazandıracak bizlere. Kişisel  istek ve tutkularınızı daha geniş bir vizyonla birleştirmek için bu kozmik enerjiden faydalanın ruhunuzun yolculuğuyla uyumlu yeni olasılıklara açık kalırken kalbinizin liderlik etmesine izin vermelisiniz.

Sabah, uyandığında

günün ışığı için şükret,

yaşadığın ve gücün yerinde olduğu için şükret,

karnını doyurduğun için şükret;

eğer şükretmek için ortada bir sebep göremiyorsan

hata kendinde demektir.

-Bir Kızılderili sabah duası

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam