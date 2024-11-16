Ankara’nın Şiir Gibi Bir Şehir Olduğunu Gösteren 13 Durum

Bazı şehirler vardır, ne zaman gitseniz size hep aynı şeyleri hissettirir. Ankara tam olarak böyle… Yağmur yağar, eski bir şarkı açarsınız, şehrin sokaklarına karışır, kocaman bir huzur bulursunuz. Her köşesi size bir şiirin içinde kaybolmuşsunuz gibi gelir.

İşte bu listede, Ankara'nın kalbine dokunan o anları paylaşmak istedik. Bakalım siz de aynı duyguları yakalayacak mısınız?