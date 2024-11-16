Ankara’nın Şiir Gibi Bir Şehir Olduğunu Gösteren 13 Durum
Ankara’nın Şiir Gibi Bir Şehir Olduğunu Gösteren 13 Durum
Bazı şehirler vardır, ne zaman gitseniz size hep aynı şeyleri hissettirir. Ankara tam olarak böyle… Yağmur yağar, eski bir şarkı açarsınız, şehrin sokaklarına karışır, kocaman bir huzur bulursunuz. Her köşesi size bir şiirin içinde kaybolmuşsunuz gibi gelir.
İşte bu listede, Ankara'nın kalbine dokunan o anları paylaşmak istedik. Bakalım siz de aynı duyguları yakalayacak mısınız?
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1. Tunalı Hilmi’ye adımını attığın an başka bir diyara geçmiş gibi hissediyorsun.
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2. Anıtkabir’de hissettiğiniz o derin saygı ve sessizlik...
3. Ah, Atatürk Bulvarı!
4. Çocukken hep lunaparkıyla hatırladığımız, ama büyüdükçe bize başka güzelliklerini gösteren Gençlik Parkı...
5. Ankara’yı yaşamak istiyorsan bir akşam vakti Yedinci Cadde’ye uğramalısın!
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6. Hangi Ankara sakini Kocatepe Camii’ni görünce durup bir an büyülenmemiştir ki?
7. Ankara’nın merkezinde bu kadar huzurlu bir yer bulmak kolay değil.
8. Sonbahar Ankara’ya geldi mi, özellikle Kurtuluş Parkı’nda sararan yaprakların altında yürümek bambaşka bir keyif verir.
9. Atatürk Orman Çiftliği, organik ürünleriyle meşhur.
10. Ankara’nın karla kaplandığı o günlerde şehri bir başka seversiniz.
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