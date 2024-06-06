Ankara'nın En Büyük Elektronik Müzik Festivali Sonance Festival 2024 Başlıyor!

Altın maskesi ile elektronik müzik dünyasının belki de en popüler isimlerinin başına gelen Claptone,

Exit Festival gibi sahnelerin gediklisi ve dünyanın bir çok önemli festivalinde yer alan, prodüksiyonlarıyla herkes tarafından beğeni kazanan Space Motion,

Türkiye’nin en üretken sanatçılarından biri olarak bir çok sahnenin vazgeçilmez isimlerinden Sezer Uysal,

Sahnedeki büyülü enerjisiyle sold-out şovlarını dünyaya taşıyan techno sanatçısı Charlie Sparks,

Teknonun underground kültürünün en büyük savunucularından biri olarak göze çarpan Parfait,

44 markasıyla dünyayı kasıp kavuran, kendine özgü stiliyle her kulüp ve festivalin gözdesi haline gelen Kobosil olacak.

Sonance Festival 2024’te bu muhteşem yaz kutlamasının bir parçası olma şansını kaçırmayın!