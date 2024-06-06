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Ankara'nın En Büyük Elektronik Müzik Festivali Sonance Festival 2024 Başlıyor!

etiket Ankara'nın En Büyük Elektronik Müzik Festivali Sonance Festival 2024 Başlıyor!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
06.06.2024 - 14:34

Ankara'nın en büyük elektronik müzik festivali 9. senesinde iki gün üst üste 3 farklı sahnede müzikseverlere benzersiz bir festival deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Yeşilin ve doğanın muhteşem birleşimi, 5 uluslararası sanatçı ve 30'dan fazla lokal sanatçıyla gerçekleşecek olan müzik programının yanı sıra Sonance Festival katılımcıları dilerlerse konaklamalı olarak da kalma fırsatına sahipler.

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Ankara'ya yazın gelişini müjdeleyen Sonance Festival, 7-8 Haziran tarihlerinde unutulmaz anlar yaşatmak için hazır!

Ankara'ya yazın gelişini müjdeleyen Sonance Festival, 7-8 Haziran tarihlerinde unutulmaz anlar yaşatmak için hazır!

Bu özel etkinlik, elektronik müziğin önde gelen isimlerini bir araya getirerek, dans dolu bir deneyim sunacak. Claptone, Space Motion, Kobosil, Charlie Sparks ve Parfait gibi ünlü isimler, enerjileriyle geceyi ateşleyecekler.

Sonance Festival, müzik tutkunlarını eşsiz bir atmosferde buluşturacak

Sonance Festival, müzik tutkunlarını eşsiz bir atmosferde buluşturacak

7-8 Haziran tarihlerinde Ankara'da Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de gerçekleşecek olan etkinlik, elektronik müziğin en güçlü ritimlerini, dans severlerle buluşturacak. Enerjisiyle geceyi aydınlatmaya hazırlanan sanatçılar, unutulmaz performanslarını sergileyecekler.

Festival dahilinde konaklamalı müşterilere özel partiler, aktiviteler ve workshop’lar da olacak

Açık ve kapalı alan olarak üç sahnede performans gösterecek sanatçılar arasında:

Açık ve kapalı alan olarak üç sahnede performans gösterecek sanatçılar arasında:

Altın maskesi ile elektronik müzik dünyasının belki de en popüler isimlerinin başına gelen Claptone,

Exit Festival gibi sahnelerin gediklisi ve dünyanın bir çok önemli festivalinde yer alan, prodüksiyonlarıyla herkes tarafından beğeni kazanan Space Motion,

Türkiye’nin en üretken sanatçılarından biri olarak bir çok sahnenin vazgeçilmez isimlerinden Sezer Uysal,

Sahnedeki büyülü enerjisiyle sold-out şovlarını dünyaya taşıyan techno sanatçısı Charlie Sparks,

Teknonun underground kültürünün en büyük savunucularından biri olarak göze çarpan Parfait,

44 markasıyla dünyayı kasıp kavuran, kendine özgü stiliyle her kulüp ve festivalin gözdesi haline gelen Kobosil olacak.

Sonance Festival 2024’te bu muhteşem yaz kutlamasının bir parçası olma şansını kaçırmayın!

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