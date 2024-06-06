Ankara'nın En Büyük Elektronik Müzik Festivali Sonance Festival 2024 Başlıyor!
Ankara'nın En Büyük Elektronik Müzik Festivali Sonance Festival 2024 Başlıyor!
Ankara'nın en büyük elektronik müzik festivali 9. senesinde iki gün üst üste 3 farklı sahnede müzikseverlere benzersiz bir festival deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Yeşilin ve doğanın muhteşem birleşimi, 5 uluslararası sanatçı ve 30'dan fazla lokal sanatçıyla gerçekleşecek olan müzik programının yanı sıra Sonance Festival katılımcıları dilerlerse konaklamalı olarak da kalma fırsatına sahipler.
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