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Ankara’da Belediye Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Kişi Yaralandı

Ankara’da Belediye Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Kişi Yaralandı

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2025 - 09:38

Ankara’da belediyeye ait otobüs Keçiören ilçesinde kazaya karıştı. Kazada çok sayıda vatandaş yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi devam ediyor.

İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralandı.

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İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralandı.

İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralandı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki 06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza yerinden ilk görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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