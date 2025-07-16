Ankara’da Belediye Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Kişi Yaralandı
Ankara’da belediyeye ait otobüs Keçiören ilçesinde kazaya karıştı. Kazada çok sayıda vatandaş yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi devam ediyor.
İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralandı.
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İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralandı.
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Kaza yerinden ilk görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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