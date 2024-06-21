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Animede Nasıl Gerçekte Nasıl? Çok Sevdiğimiz 11 Yemeğin Anime ve Gerçek Hayat Karşılaştırması

etiket Animede Nasıl Gerçekte Nasıl? Çok Sevdiğimiz 11 Yemeğin Anime ve Gerçek Hayat Karşılaştırması

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 19:01

Anime dünyasında yemeğin yeri bir başka! Hem gözümüze hem midemize hitap eden yemeklerin animedeki hali mi yoksa gerçekteki hali mi daha iştah açıcı biz karar veremedik. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?

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1. Körili Ördek Pirzolası

Food Wars izleyenler bilir, bu yemek tam anlamıyla bir sanat eseri! Görünümü, lezzeti ve sunumu ile tam bir başyapıt. Food Wars'un yemek savaşlarında bir düelloda hazırlanan ve ördek, köri ile pilavın buluştuğu bu lezzet, izlerken bile iştah kabartıyor.

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3. Katsudon Pirozhki

Yuri on Ice'ta Yuri'nin favori yemeği olan Katsudon Pirozhki, anime dünyasında olduğu kadar gerçek dünyada da mükemmel bir lezzet. Dışı çıtır çıtır, içi ise dolgun ve lezzetli. Oldukça doyurucu ve yeniliçi olan bu lezzet, bir Japon klasiği olan Katsudon'un Pirozhki adı verilen küçük hamur işinin içinde sunulmasıyla ortaya çıkan bir yemek.

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5. Kremalı Güveç

Arrietty'nin minik dünyasında bile büyük tatlar var! Aşırıcılar adlı animede karşımıza çıkan Kremalı Güveçin sıcaklığı sebzelerin ve kremanın muhteşem uyumu ile adeta ruhumuza işliyor. Animenin sevimli atmosferini yansıtan bu yemek gerçek hayatta da oldukça iştah açıcı görünüyor.

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7. Furikake Pilavı

Food Wars'ta gördüğümüz ve basit gibi görünen lezzetli Furikake Pilavı, gerçek hayatta da bir benzerini kolayca hazırlayabileceğiniz doyurucu mu doyurucu bir yemek. Pilav, ismini yosun, susam ile balık pullarıyla yapılan ve furikake olarak adlandırılan bir baharat karışımından alıyor.

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9. Kızarmış Domuz Eti

Soma'nın ikonik yemeklerinden biri olan 'sahte' domuz kızartması, görünüşte domuz eti kızartması gibi ama aslında patates püresi ve mantarla yapılan bir şaheser. İştah açıcı görüntüsüyle herkesi şaşkına çeviren bu yemeğe kısaca umami bombası da diyebiliriz!

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11. Kırmızı Fasulyeli Buharda Pişmiş Çörek

Spirited Away'de Chihiro'nun yediği bu nefis kırmızı fasulyeli buharda pişmiş çörekler, gerçek hayatta da aynı tatlı ve yumuşak dokusuyla vazgeçilmez bir Japon lezzeti. Aman dikkat, animenin en tatlı sahnelerden birinde karşımıza çıkan bu çörekleri izlerken bile ağzınız sulanabilir!

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13. Chaliapin Biftek Don

Food Wars'ta Soma, orijinal Japon yemeği Chaliapin Steak yemeğini ilk düellosu için donburi konseptiyle birleştirerek hazırlamıştı. Soma, yemeği süpermarkette bulunabilecek ucuz malzemelerle hazırlayarak hem tadanları hem de izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.

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15. Ponyo Ramen

Küçük Deniz Kızı Ponyo animesindeki Ponyo'nun kalpleri ısıtan ramen kasesi, hem animede hem de gerçek hayatta cezbedici görünüyor. Sıcak et suyu, taze sebzeler ve mis gibi noodle, bu yemeği anime severlerin favorisi yapıyor.

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17. Kremalı Somon

Porco Rosso'nun lezzetli yemek sahnelerinden birinde gördüğümüz kremalı somon, gerçek hayatta da aynı sofistike tatlarla dolu. Somonun kremayla buluştuğu bu yemek, her lokmada adeta damak çatlatıyor!

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19. Kasutera Kek

Rüzgar Yükseliyor filminde yer alan bu klasik yumuşacık ve tatlı Japon keki, Japon sünger keki olarak da biliniyor. Jiro ve Naoko'nun Almanya'daki bir restoranda tattığı bu kek iki Kasutera (Castella) kek diliminin arasına koyulan tatlı fasulye jölesi ile sunuluyor.

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21. Bento kutusu

Komşum Totoro'da Satsuki'nin pirinç pilavının üzerine bir umeboshi, yanına sakura denbu, edamame ve ortaya da shishamo koyarak hazırladığı bento kutuları her bir bölmesinde farklı bir lezzet taşıyor. Peki nedir bu bento diye sorarsanız zihninizde tek kapta dengeli ve göze hitap eden bir öğün oluşturmaya dayanan bir sefertasını hayal edebilirsiniz.

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