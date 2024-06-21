Animede Nasıl Gerçekte Nasıl? Çok Sevdiğimiz 11 Yemeğin Anime ve Gerçek Hayat Karşılaştırması
Animede Nasıl Gerçekte Nasıl? Çok Sevdiğimiz 11 Yemeğin Anime ve Gerçek Hayat Karşılaştırması
Anime dünyasında yemeğin yeri bir başka! Hem gözümüze hem midemize hitap eden yemeklerin animedeki hali mi yoksa gerçekteki hali mi daha iştah açıcı biz karar veremedik. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
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1. Körili Ördek Pirzolası
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3. Katsudon Pirozhki
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5. Kremalı Güveç
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7. Furikake Pilavı
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9. Kızarmış Domuz Eti
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11. Kırmızı Fasulyeli Buharda Pişmiş Çörek
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13. Chaliapin Biftek Don
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15. Ponyo Ramen
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17. Kremalı Somon
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19. Kasutera Kek
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