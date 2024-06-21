Animede Nasıl Gerçekte Nasıl? Çok Sevdiğimiz 11 Yemeğin Anime ve Gerçek Hayat Karşılaştırması

Yuri on Ice'ta Yuri'nin favori yemeği olan Katsudon Pirozhki, anime dünyasında olduğu kadar gerçek dünyada da mükemmel bir lezzet. Dışı çıtır çıtır, içi ise dolgun ve lezzetli. Oldukça doyurucu ve yeniliçi olan bu lezzet, bir Japon klasiği olan Katsudon'un Pirozhki adı verilen küçük hamur işinin içinde sunulmasıyla ortaya çıkan bir yemek.