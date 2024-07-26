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Ani Tatlı Krizi Tutanlar Buraya: Yaz Sıcağında İçinizi Ferahlatacak 12 Hafif Tatlı Tarifi

etiket Ani Tatlı Krizi Tutanlar Buraya: Yaz Sıcağında İçinizi Ferahlatacak 12 Hafif Tatlı Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 20:31

Yazın sıcak havalarla başımız büyük dertte! 🥵

Havaların bu kadar sıcak olması yeme alışkanlıklarımızı doğrudan etkilese de söz konusu tatlı olduğunda akan sular durur. 

Ama 'Tatlımı yiyeyim, yine de serin ve rahat hissedeyim' diyorsanız, sıcak havalarda soğuk bir mola vermenizi sağlayacak bu tariflere mutlaka bakmalısınız. 👇👇

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1. İncir Uyutması

1. İncir Uyutması

Listemizdeki açık ara en leziz ve en fresh tarif bu. Çünkü incirle karpuzun harika tadına ve tazeliğine sahip. Üstelik kalorisi de düşük. Daha ne olsun?

Hazırlanma süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 120 dakika

Pişirme derecesi: 100°

Malzemeler:

  • 4 kurutulmuş incir

  • 1 dilim karpuz

  • 200 ml süt

Yapılışı:

1. İncirleri, karpuzu ve sütü miksere alıp bir güzel karıştırın.

2. Hazırladığınız bu karışımı kaselere pay edin ve Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine alın. Cihazın malzemeleri doğru kıvamda pişirmesini sağlayan teknolojisi bütün lezzetleri en iyi haliyle fark etmenizi sağlayacak.

Pişirme sonrası tatlınızı buzdolabına kaldırın ve istediğiniz soğukluğa gelince afiyetle tüketin.  😉

2. Şeftali Crumble

2. Şeftali Crumble

Yaz aylarının bir diğer favori meyvesi olan şeftali de tatlılara aşırı yakışan bir lezzet. Onu üzerinde kıtırı ve bir top dondurmasıyla yemekse kesinlikle sıcaklara serin bir mola katacak.

Hazırlanma süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 190 derece

Malzemeler:

  • 2 şeftali

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 100 gram tereyağı

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 6 yemek kaşığı un

Yapılışı:

1. Şeftalilerin kabuklarını soyun, ardından dilim dilim doğrayın ve pişirme kabına alın.

2. Kabın içine nişasta, bal, tarçın ve limon suyunu da ilave edip güzelce karıştırın.

3. Ardından tereyağını küp küp doğrayın ve soğuması için buzdolabında bekletin.

4. Soğuyan tereyağlarını çıkarın ve unla birlikte karıştırarak ufalayın. (Bu esnada yağın soğuk olması önemli çünkü istediğimiz crumble kıtırlığı böyle oluşacak.)

5. Pişirme kabında olan karışımın üzerine hazırladığınız kırıntılardan dökün.

6. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetlerinden birini açın ve içine kekinizi yerleştirin. Ön ayarlı dijital ekran üzerinden seçiminizi yaptıktan sonra NutriU bağlantısı ile bu ayarı uzaktan yöneteceğinizi unutmayın! 😘

Pişen tatlınızı soğumaya bıraktıktan sonra üzerine bir top dondurma koyun ve afiyetle tüketin.

3. Şeftali Tatlısı

3. Şeftali Tatlısı

Eğer şeftaliyi yukarıdaki gibi crumble ile hazırlayacak gücünüz yoksa ona en iyi alternatif bu tarif!

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 2 yemek kaşığı dondurma

  • 1 şeftali

Yapılışı:

1. Bir adet şeftaliyi ortadan ikiye bölün ve çekirdeğinden ayırın. İki parçanın üzerine de birer yemek kaşığı toz şeker dökün. (Dilerseniz bal, hurma özütü gibi tatlandırıcılar da tercih edebilirsiniz.) Sonra şeftalileri patlamaması için bazı yerlerden delin. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine koyun ve 25 dakika pişirin. 

Soğutup servis tabağına aldığınız bu tatlının üstüne fındık, fıstık ve dondurma ekleyince harika olacak!

4. Maskarponlu, Çilekli Mangolu Tart

4. Maskarponlu, Çilekli Mangolu Tart

Çıtır, hafif ve güzel görünümlü bu tatlının herkesin favorisi olacağına o kadar eminiz ki!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 6 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 225 gr yufka

  • 100 ml yağ

  • 120 gr mango

  • 100 gr çilek

  • 60 gr ahududu

  • 2 yemek kaşığı nane

  • 8 gr vanilin

  • 150 gr maskarpon peyniri

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

1. Yufka hamurunu çözülmesi için oda sıcaklığında bekletin ve ardından çapraz şekilde 4 eşit parçaya bölün. Her parçayı, yağladığınız 4 adet muffin kabına yerleştirin. Elinizde kaç yufka varsa ona göre muffin kabı ayarlayabilirsiniz.

2. Kıvırarak koyduğunuz yufkalı muffin kaplarını Philips Çift Hazneli Airfryer sepetinde 180 derecede, 6 dakika pişirin.

3. Bu şekilde yufkalar çıtır çıtır olurken siz de mangoyu soyun, çekirdeğini çıkarın ve küp küp doğrayın. Çilekleri üst kısmından ayırıp dörde bölün, nane yapraklarını şerit şerit doğrayın ve tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.

4. Ardından üstüne maskarpon peynirini ilave edin ve cihazın sepetini dışarı çıkarın. Üstü kızaran yufkaların arasına çiçek gibi görünecek şekilde bu karışımdan pay edin, üstüne pudra şekeri serpiştirin ve servis edin.

İşte hem pratik, hem basit hem de leziz tatlınız hazır! 🍓

5. Raventli Tart

5. Raventli Tart

Elinizdeki çileklerin tümünü tatlıyla değerlendirip, bir süre arkanıza yaslanmak isterseniz, Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesinde şu tarifi hazırlayabilirsiniz. 🍓

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 180 gram un

  • 90 gram soğuk tereyağı

  • 20 gram vanilin

  • 2 yemek kaşığı soğuk su

  • 300 gram ravent

  • 100 gram çilek reçeli

Yapılışı:

1. Un, tereyağı, vanilinin yarısı ve tuzu mutfak robotu yardımıyla kum kıvamına gelene kadar çekin. Ardından karışımı büyükçe bir kaseye alıp üzerine soğuk su ekleyin ve sıkı bir hamur olana kadar güzelce yoğurun. Bu şekilde hazırladığınız hamuru dinlenmesi için üzerini kapatıp buzdolabına kaldırın ve 30 dakika kadar bekletin.

2. Raventi küçük küçük doğrayın ve kalan vanilinle harmanlayın. Soğuyan hamuru buzdolabından çıkarıp tezgaha alın ve merdane yardımıyla açın. Hamuru pişirme tepsisine yayın ve kenarlarından 4 cm'lik boşluklar bırakıp, üzerine çilek reçelini pay edin. Onun üzerine de ravent parçalarını düzgün şekilde ekleyin. En başta bıraktığınız hamur boşluklarını en üste kapatın.

3. Bu şekilde cihazın geniş haznesine alın ve gerekli ayarlamaları yapın. Aynı anda önceki tarif için ayar yapmayı da unutmayın. 😉

4. Süre sonunda hazırlanan tartınızı dışarı alıp tezgahta 10 dakika bekletin. Ardından dilimleyip servis edebilir veya ertesi günü bekleyebilirsiniz. 

Cihazın 2 haznede pişirme özelliği sayesinde haznelerin her birini birbiriyle senkronize edebilir ve tek seferde iki farklı tarif hazırlayabilirsiniz. 😘

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6. Krem Karamel

6. Krem Karamel

Bu tatlının sofistike görünümü bizi bizden aldı. Ağızda dağılan kıvamı ve enfes lezzeti de sizi kendine hayran bırakacak. 😋

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 55 dakika

Pişirme Derecesi: 120°

Malzemeler:

  • 80 gram şeker

  • 400 ml süt

  • 2 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

  • 1 tutam tuz

  • 40 gram şeker

  • 2 yumurta

  • 2 yumurta sarısı

  • 2 çay kaşığı vanilya ekstraktı

Yapılışı:

1. Şekeri bir tencereye alıp orta ateşte açık kahverengiye dönene kadar eritin. Karamelleşen şekeri, kalıplara bölüştürün ve tabana yayın.

2. Ardından süt, limon kabuğu rendesi ve tuzu bir tencerede kaynayana kadar pişirin. Hazır olunca ocaktan alıp beş dakika yanda dinlendirin. 

3. Ayrı bir kapta şeker, yumurta ve yumurta sarılarını çırpın. Vanilya özünü ve ılık sütü de içine ilave edin. Buradaki karışımı iyi karıştırmanız gerekli ama kıvamının da krema gibi olmaması önemli. Böyle hazırladıktan sonra dibine karamel yaydığınız kaplara pay edin.

4. Kapları Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine koyun ve belirtilen modda pişirin. 

5. Pişen tatlıları dışarı alın ve yaklaşık 1 saat kadar oda sıcaklığına gelmesi için dinlendirin. Ardından üzerlerini kapatın ve buzdolabına alıp 5-6 saat de bu şekilde bekletin. 

Afiyet olsun! 😉

7. Cevizli Armut

7. Cevizli Armut

Bu tarif, mutfakta minimum zaman geçirmek isteyenler için tam bir kurtarıcı olacak. 💚

Hazırlanma süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 200 °

Malzemeler:

  • 2 armut

  • 2 tutam öğütülmüş tarçın

  • 1 çay kaşığı bal

  • 40 gram ceviz

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı:

1. Armutları uzunlamasına ikiye kesin ve ortadaki çekirdeklerini çıkartın. Armudun üzerine serpecepiniz cevizleri de ezin.

2. Ezdiğiniz cevizi armutlar üzerine serpiştirin, sonra bal ve tarçını dökün.

3. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine alıp pişirin. 

4. Armutlar kızarırken üzerine dökeceğiniz bal ve yoğurdu hazırlayın. Pişen armutlara bu karışımdan pay edin ve ister soğuk ister sıcak afiyetle tüketin.

İşte bu kadar! 🍐

8. Armut Tatlısı

8. Armut Tatlısı

Şeftalinin var da armut tarifinin alternatifi yok mu sandınız? O zaman yanıldınız, çünkü dolabınızdaki armutları değerlendirmeniz için harika bir tarifimiz daha var. Üstelik öncekinden de fresh!

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 adet tatlı deveci armut

  • 1 adet kırmızı elma

  • 1 dal çubuk tarçın

  • 1 adet portakal

  • 1 avuç çekilmiş ceviz içi

  • Yarım çay bardağı kuru üzüm

  • Yarım çay bardağı bal

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

1. Armutları ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini temizleyin.

2. Elma ve portakalın kabuklarını soyup küp küp doğrayın.

3. Kuru üzümleri yarım çay bardağı kadar suda ıslatın.

4. Yarım çay bardağı balı da 1 su bardağı sıcak su içinde eritin ve üstüne tarçın ekleyip karıştırın.

5. Portakal ve elmayı Philips Çift Hazneli Airfyer haznesine koyup üzerine armutları yerleştirin.

6. Tereyağını ufak parçalara ayırıp üste eşit şekilde dağıtın ve son olarak ıslattığınız üzümleri serpiştirin.

7. Ballı karışımı da armutların üzerine döktükten sonra cihazı ayarlayın ve tatlıyı pişmeye bırakın. 

8. Pişen tatlınızı 1 saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz, afiyet olsun!

Cihazın sadece hava ile pişirme özelliği tüm meyvelerin sadece dışını değil, içini de en iyi şekilde pişirecek ve size mutfakta planlı hareket etme avantajı sağlayacak.

9. San Sebastian Cheesecake

9. San Sebastian Cheesecake

Cheesecake tutkunları bilir, onun en güzel versiyonlarından biri San Sebatian halidir. O halde gelin, yazın soğuk soğuk harika gidecek tarifimize geçelim.

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 35 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta

  • 1,5 su bardağı pudra şekeri

  • 200 gram krem peynir

  • 200 gram labne peyniri

  • 80 gram taze kaymak

  • 100 mililitre krema

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı nişasta

Yapılışı:

1. Yumurta ve pudra şekerini mikser yardımıyla güzelce çırpın. Ayrı bir kasede krem peynir, kaymak ve labne peynirini karıştırın.

2. Labneli karışımın üzerine krema, un ve nişastayı ekleyip düşük ayarda tekrar çırpın. Yumurtalı karışımı da içine ekleyin ve bu sefer yardımıyla alttan üste doğru karıştırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine pişirme kağıdı yerleştirin, içine de karışımı dökün.

4. 200 derecede 15 dakika pişirin.

5. Üzeri kızarınca içi de en iyi şekilde pişsin diye, üstüne pişirme kağıdı ve alüminyum folyo kapatın. 20 dakika daha pişmeye bırakın.

6. Pişen cheesecake'i dışarı alın ve oda sıcaklığında dinlendirin. Ardından buzdolabına koyup 1 gün de burada bekletin.

Beklemek uzun geliyorsa bu tarifi yemeyi planladığınız günden 1 gece önce hazırlamayı tercih edebilirsiniz. Çünkü hava fritözü ile her yeri eşit şekilde pişen cheesecake bir başka güzel oluyor. 😘

10. Dondurmalı Donut

10. Dondurmalı Donut

Bu tatlının adı bile bizi serinletmeye yetti, bakalım tadı sizi etkileyecek mi?

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 4 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 4 donutlar

  • 4 yemek kaşığı dondurma

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 30 gr erimiş tereyağı

Yapılışı:

1.Bir bıçak yardımıyla her donut parçasını yarın. Yardığınız kısmı genişletip içine 1 yemek kaşığı dondurma doldurun. Donut kenarlarını sütle fırçalayın ve sıkıca kapatın. Sonra da bu şekilde 20 dakika dondurucuda bekletin.

2. Süre sonunda donutları dışarı alın ve her iki tarafına eritilmiş tereyağı sürün. Ardından bunları Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin.  4 dakika, 200 derece ayarıyla pişirin.

İşte bu kadar basit, hem serin hem çıtır tatlınız hazır! Servis öncesinde üstüne istediğiniz pasta süsleme malzemelerinden eklemeyi de unutmayın. ✌️

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11. Tiramisu Donut

11. Tiramisu Donut

Dondurmalı donut tarifinden daha iyisi nedir? Elbette tiramisu donut tarifidir. Eğer ikisi de size çok çekici geliyorsa seçim yapmanıza gerek yok. Çünkü Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki tarifi de aynı anda, hem de hiç zorlanmadan hazırlayabilirsiniz. 🎊

Hazırlama süresi: 60 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 1 adet orta boy yumurta

  • 100 mililitre ılık süt

  • 30 gram şeker

  • 80 gram eritilmiş tereyağı

  • 2 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 250 gram un

  • 1,5 çay kaşığı kuru maya

  • 1 tutam tuz

  • 250 gram maskarpon

  • 200 mililitre yoğun krema

  • 150 gram pudra şekeri

  • 160 mililitre espresso kahve

  • 1 yemek kaşığı kakao tozu

Yapılışı:

1. Yumurta, süt, şeker, eritilen tereyağının yarısı, 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı, un, maya ve tuzu bir kasede güzelce karıştırın. El mikseri yardımıyla 8 dakika pürüzsüz hale gelene kadar çırpın ve bir hamur elde edin. Bu hamuru bir kaba alıp üzerini kapatın ve ılık bir yerde 90 dakika kadar mayalanması için bekletin.

2. Yaklaşık iki katına çıkan hamuru unladığınız tezgaha alın ve dikdörtgen şeklinde açın. Kalınlığı 1-2 cm olan bu dikdörtgenden 7 santimetrelik bir kurabiye kalıbı veya su bardağı yardımıyla 8 adet donut çıkacak. Bu şekilde çıkardığınız donut parçalarının da üzerini kapatın ve 30 dakika bu şekilde kabarana kadar bekletin.

3. Süre sonunda, kalan eritilen tereyağını donut halkalarının etrafına sürün ve bu şekilde cihaz sepetine alın. Cihazı belirtilen ayarla çalıştırın. 

Bu noktada hangi sepet size daha uygunsa onu tercih edebilirsiniz. 

4. Donut halkaları pişerken dolgu için yoğun krema, 30 gram toz şeker ve kalan vanilya ekstraktını mikser yardımıyla çırpın.

5. Tiramisu sos için espresso demleyin ve bu espressodan 120 ml kenara ayırın. Kalan kahve ve toz şekeri çırpın.

6. Pişen donut parçalarını cihaz dışına alıp yatay olarak ortadan ikiye bölün. Kalan kahveyi alt yarıya yedirin, üstüne de maskarpon dolgudan sıkın. Üst yarıyı da şekerli kahve sosuna batırın ve dolgu üzerine kapatın. En üste süsleme için kakao tozu eleyin, ardından servis edin.

Cihazın biri 6, diğeri 3 litrelik haznelerinden biriyle ihtiyacınıza uygun tarifler hazırlayabilirsiniz. Yani bir sepette bu tarifi, diğerinde yukarıdakini hazırlayabilirsiniz. Ama bekleme evresi bu tarif için biraz daha uzun olduğundan en azından hazırlık evresinde bu tarife öncelik vermek isteyebilirsiniz. 😘

12. Yaban Mersinli Kek

12. Yaban Mersinli Kek

Yazın kısa süre beliren meyvelerinden yaban mersiniyle tam bir yaz keki yapabilirsiniz. Ama siz yine de bu tarifi yaparken çilek, vişne, karadut gibi varsa diğer favori meyvelerinizi kullanmayı da ihmal etmeyin!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 165°

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • 10 yaban mersini

  • 2 muz

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • Bir miktar bal

  • 1 çay kaşığı vanilin

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

1. Muz, yumurta, kakao ve vanilini güzelce çırpın.

2. Bu karışıma damak zevkinize göre bal ekleyin.

3. Kabartma tozunu da ilave ettikten sonra Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine aktarın.

4. En üste yaban mersinlerini serpiştirin. 

Bayılarak yiyeceğiniz bu tarifi hazırlamak kolay, yemesi de çok keyifli. Elinize sağlık!

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