Ani Tatlı Krizi Tutanlar Buraya: Yaz Sıcağında İçinizi Ferahlatacak 12 Hafif Tatlı Tarifi

Çıtır, hafif ve güzel görünümlü bu tatlının herkesin favorisi olacağına o kadar eminiz ki!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 6 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

225 gr yufka

100 ml yağ

120 gr mango

100 gr çilek

60 gr ahududu

2 yemek kaşığı nane

8 gr vanilin

150 gr maskarpon peyniri

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

1. Yufka hamurunu çözülmesi için oda sıcaklığında bekletin ve ardından çapraz şekilde 4 eşit parçaya bölün. Her parçayı, yağladığınız 4 adet muffin kabına yerleştirin. Elinizde kaç yufka varsa ona göre muffin kabı ayarlayabilirsiniz.

2. Kıvırarak koyduğunuz yufkalı muffin kaplarını Philips Çift Hazneli Airfryer sepetinde 180 derecede, 6 dakika pişirin.

3. Bu şekilde yufkalar çıtır çıtır olurken siz de mangoyu soyun, çekirdeğini çıkarın ve küp küp doğrayın. Çilekleri üst kısmından ayırıp dörde bölün, nane yapraklarını şerit şerit doğrayın ve tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.

4. Ardından üstüne maskarpon peynirini ilave edin ve cihazın sepetini dışarı çıkarın. Üstü kızaran yufkaların arasına çiçek gibi görünecek şekilde bu karışımdan pay edin, üstüne pudra şekeri serpiştirin ve servis edin.

İşte hem pratik, hem basit hem de leziz tatlınız hazır! 🍓