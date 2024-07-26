Ani Tatlı Krizi Tutanlar Buraya: Yaz Sıcağında İçinizi Ferahlatacak 12 Hafif Tatlı Tarifi

Dondurmalı donut tarifinden daha iyisi nedir? Elbette tiramisu donut tarifidir. Eğer ikisi de size çok çekici geliyorsa seçim yapmanıza gerek yok. Çünkü Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki tarifi de aynı anda, hem de hiç zorlanmadan hazırlayabilirsiniz. 🎊
Hazırlama süresi: 60 dakika
Pişirme süresi: 6 dakika
Pişirme derecesi: 190°
Malzemeler:
1 adet orta boy yumurta
100 mililitre ılık süt
30 gram şeker
80 gram eritilmiş tereyağı
2 çay kaşığı vanilya ekstraktı
250 gram un
1,5 çay kaşığı kuru maya
1 tutam tuz
250 gram maskarpon
200 mililitre yoğun krema
150 gram pudra şekeri
160 mililitre espresso kahve
1 yemek kaşığı kakao tozu
Yapılışı:
1. Yumurta, süt, şeker, eritilen tereyağının yarısı, 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı, un, maya ve tuzu bir kasede güzelce karıştırın. El mikseri yardımıyla 8 dakika pürüzsüz hale gelene kadar çırpın ve bir hamur elde edin. Bu hamuru bir kaba alıp üzerini kapatın ve ılık bir yerde 90 dakika kadar mayalanması için bekletin.
2. Yaklaşık iki katına çıkan hamuru unladığınız tezgaha alın ve dikdörtgen şeklinde açın. Kalınlığı 1-2 cm olan bu dikdörtgenden 7 santimetrelik bir kurabiye kalıbı veya su bardağı yardımıyla 8 adet donut çıkacak. Bu şekilde çıkardığınız donut parçalarının da üzerini kapatın ve 30 dakika bu şekilde kabarana kadar bekletin.
3. Süre sonunda, kalan eritilen tereyağını donut halkalarının etrafına sürün ve bu şekilde cihaz sepetine alın. Cihazı belirtilen ayarla çalıştırın.
Bu noktada hangi sepet size daha uygunsa onu tercih edebilirsiniz.
4. Donut halkaları pişerken dolgu için yoğun krema, 30 gram toz şeker ve kalan vanilya ekstraktını mikser yardımıyla çırpın.
5. Tiramisu sos için espresso demleyin ve bu espressodan 120 ml kenara ayırın. Kalan kahve ve toz şekeri çırpın.
6. Pişen donut parçalarını cihaz dışına alıp yatay olarak ortadan ikiye bölün. Kalan kahveyi alt yarıya yedirin, üstüne de maskarpon dolgudan sıkın. Üst yarıyı da şekerli kahve sosuna batırın ve dolgu üzerine kapatın. En üste süsleme için kakao tozu eleyin, ardından servis edin.
Cihazın biri 6, diğeri 3 litrelik haznelerinden biriyle ihtiyacınıza uygun tarifler hazırlayabilirsiniz. Yani bir sepette bu tarifi, diğerinde yukarıdakini hazırlayabilirsiniz. Ama bekleme evresi bu tarif için biraz daha uzun olduğundan en azından hazırlık evresinde bu tarife öncelik vermek isteyebilirsiniz. 😘
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