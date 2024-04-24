Anadolu'nun Yemek Kültürüne Yolculuk Yapıyoruz: Türk Mutfağının Geleneksel 10 Yemeği

Yumurta, domates, sivribiber ile yapılan bir yemek çeşididir. Genellikle kahvaltıda yapılması tercih edilse de günün her saati insanın iştahını kabartan bir lezzet! Tabii menemen soğanlı mı yoksa soğansız mı olmalı, o da tartışmaya açık bir konu diyebiliriz.