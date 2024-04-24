Anadolu'nun Yemek Kültürüne Yolculuk Yapıyoruz: Türk Mutfağının Geleneksel 10 Yemeği
Anadolu'nun Yemek Kültürüne Yolculuk Yapıyoruz: Türk Mutfağının Geleneksel 10 Yemeği
Türk lezzetlerini sıralamaya kalksak sanırım bu birkaç gün sürebilir ama bazı lezzetler var ki kesinlikle bu lezzetlerin yerini hiçbirisi doldurmuyor!
Sizin en sevdiğiniz geleneksel Türk yemeği hangisi?
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1. Döner Kebap
2. Lahmacun
3. İskender Kebap
4. Zeytinyağlı Yaprak Sarma
5. Köfte
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6. Künefe
7. Mantı
8. Kumpir
9. Aşure
10. Menemen
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