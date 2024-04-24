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Anadolu'nun Yemek Kültürüne Yolculuk Yapıyoruz: Türk Mutfağının Geleneksel 10 Yemeği

etiket Anadolu'nun Yemek Kültürüne Yolculuk Yapıyoruz: Türk Mutfağının Geleneksel 10 Yemeği

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 19:01

Türk lezzetlerini sıralamaya kalksak sanırım bu birkaç gün sürebilir ama bazı lezzetler var ki kesinlikle bu lezzetlerin yerini hiçbirisi doldurmuyor! 

Sizin en sevdiğiniz geleneksel Türk yemeği hangisi? 

Yorumlarda buluşalım👇

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1. Döner Kebap

Döner, kesinlikle Türkiye'nin tartışılmaz tatlarından birisi... En meşhur Türk yemekleri sırasında da listenin başını almayı hak ediyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu lezzeti bulamayacağınıza yüzde yüz eminiz...

2. Lahmacun

Yabancı medyada çoğunlukla 'Turkish Pizza' olarak anılsa da bu yemek bizim için kesinlikle efsanevi lezzetlerden! Yeşillik ve limon ile servis edilen bol kıymalı lahmacun ağzımızın suyunu aktırdı bile!

3. İskender Kebap

Adını Bursalı bir kasaptan alan İskender; pidesi, ince dilimlenmiş eti, domates sosu, tereyağı ve yoğurdu ile servis edilen geleneksel tatlarımızdan bir tanesi... her katmanında ayrı bir lezzet barındıran İskender Kebap, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden bir tanei.

4. Zeytinyağlı Yaprak Sarma

Binlerce yıllık bir tarif olan zeytinyağlı yaprak sarma, bir ısırık alan herkesin gönlünde adeta taht kuruyor. Kullanılan asma yaprağı, iç harcı baharat ve soğanıyla geleneksel Türk mutfağının en nadide yemeklerinden bir tanesidir...

5. Köfte

Türkiye'de her yörenin kendine özgür bir köfte tarifi olsa da her biri 'köfte' adı altında anılmakta. Özellikle Türkiye'de 'Anne Köftesi' denilince burnunuza mis gibi anne eli değmiş köfte kokusu geldiğine eminiz...

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6. Künefe

Güneydoğu Anadolu mutfağının en özel tatlarından künefe, ünü ülke sınırlarını aşan bir lezzet bombasıdır. Enfes tel kadayıfı, özel peyniri, Antep fıstığı ve lezzetin son vuruşu şerbeti sayesinde damaklarınızı şenlendirmeye yetiyor. Yanında süt içilmesiyle de oldukça merak uyandırıyor.

7. Mantı

7. Mantı

Baharatlı ve etli iç harcı ile doldurulan küçük hamur parçalarının haşlanması, daha sonra üzerine yoğurt ve kızgın tereyağında kızartılmış salça koyularak servis edilir. İtalyanların 'ravioli' tarifi ile benzerlik gösterse de özgün sunumuyla farklılaşan mantı, bütün mutfaklar tarafından biliniyor...

8. Kumpir

Sokak lezzetlerinin başını çeken kumpir, yabancılar tarafından da oldukça ilgi görüyor. Herkesin damak zevkine göre farklı garnitürlerle servis ediliyor. Özellikle patates yemeğe aşıksanız, bu kocaman patates karşısında baygınlık geçirebilirsiniz!

9. Aşure

9. Aşure

Aşure, birlik ve beraberliğin bir simgesi haline gelmiş bir tatlıdır. Tatlı deyip geçmemek lazım çünkü işin ilginç tarafı içinde kuru baklagiller barındırması... En olmazsa olmaz malzemesi fasulye ve buğdaydır. Özellikle ifade ettiği anlamdan dolayı da herkes tarafından oldukça sevilmektedir.

10. Menemen

Yumurta, domates, sivribiber ile yapılan bir yemek çeşididir. Genellikle kahvaltıda yapılması tercih edilse de günün her saati insanın iştahını kabartan bir lezzet! Tabii menemen soğanlı mı yoksa soğansız mı olmalı, o da tartışmaya açık bir konu diyebiliriz.

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