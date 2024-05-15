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Amerikan Filmlerinde İnsanın İster İstemez Özendiği 21 Şey

Amerikan Filmlerinde İnsanın İster İstemez Özendiği 21 Şey

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.05.2024 - 13:19

Hepimiz en az bir kez Amerikan filmi izlemişizdir. O dubleks, tripleks evler, okullar, tatiller, partiler...Hangimiz özenmedik ki? Amerikan filmlerinde olup da bizlere epey bir uzak gelen olaylara gelin bir göz atalım.

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1. Pontiac, Chevrolet tarzında klasik bir arabaya sahip olmak.

1. Pontiac, Chevrolet tarzında klasik bir arabaya sahip olmak.

2. Ağaçlı, tertemiz, geniş bir caddenin kenarında bahçeli, garajlı, müstakil bir evde oturmak.

2. Ağaçlı, tertemiz, geniş bir caddenin kenarında bahçeli, garajlı, müstakil bir evde oturmak.

3. Evinin arka bahçesinde bir Pazar günü komşuyla birlikte barbekü yapmak.

3. Evinin arka bahçesinde bir Pazar günü komşuyla birlikte barbekü yapmak.

4. Evinde parti verip eğlencenin dibine vurmak, ardından polislerin gelmesiyle partiyi sona erdirmek.

4. Evinde parti verip eğlencenin dibine vurmak, ardından polislerin gelmesiyle partiyi sona erdirmek.

Tamam, son kısım olmasa da olur.

5. Central Park'ta sabah koşusu yapmak.

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6. Tavanı eğimli, kapısında "Rahatsız Etme!" tabelalı odanın penceresinden çıkıp gecenin bir yarısında çatıda oturmak.

7. San Francisco'nun inişli çıkışlı caddelerinde gazı kökleyip arabayla uçmak.

7. San Francisco'nun inişli çıkışlı caddelerinde gazı kökleyip arabayla uçmak.

8. "Ben vergi veren bir Amerikan vatandaşıyım, buna hakkınız yok. Burası özgür bir ülke. Beni anlıyor musunuz?" diye bağırıp ortalığı ayağa kaldırmak.

9. Buzdolabını açıp, epeyce büyük beyaz şişedeki sütü ağzına dikip içmek.

9. Buzdolabını açıp, epeyce büyük beyaz şişedeki sütü ağzına dikip içmek.

10. Üniversitelere girebilmek için sınava girmek yerine başvurunun kabul edilmesini beklemek.

10. Üniversitelere girebilmek için sınava girmek yerine başvurunun kabul edilmesini beklemek.

Başvuru sonucu postayla geldiğinde ailenle birlikte heyecanlanması.

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11. Cadılar Bayramı'nda ilginç bir kostüm giyip eğlencenin tadını çıkarmak.

11. Cadılar Bayramı'nda ilginç bir kostüm giyip eğlencenin tadını çıkarmak.

12. Sevgilinin evine gidip odasına pencereden girerek sürpriz yapmak.

Babası odaya girince geldiğin yerden tüymek.

13. Bir lokantada beyaz önlüklü bir kadın garsonun arada bir, ''bayım kahvenizi tazelememi ister misiniz?'' diye sorması.

13. Bir lokantada beyaz önlüklü bir kadın garsonun arada bir, ''bayım kahvenizi tazelememi ister misiniz?'' diye sorması.

14. Arkadaşlarla toplanıp ateş başında marshmallow közlemek.

14. Arkadaşlarla toplanıp ateş başında marshmallow közlemek.

15. Lisede futbol takımının yakışıklı kaptanı olup okulun popüler amigo kızıyla çıkmak.

15. Lisede futbol takımının yakışıklı kaptanı olup okulun popüler amigo kızıyla çıkmak.
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16. Çizgi roman satan dükkanları her köşebaşında bulabilmek.

17. Kahvaltını aceleyle yaptıktan sonra çantanı alıp sarı okul servisine koşmak.

17. Kahvaltını aceleyle yaptıktan sonra çantanı alıp sarı okul servisine koşmak.

Şoföre de 'Günaydın Bayan Morrison...' dedik mi tamamdır.

18. Arabayla açık hava sinemalarına gidebilmek.

18. Arabayla açık hava sinemalarına gidebilmek.

19. İşten eve geldikten sonra telefonun telesekreter tuşuna basıp sesli mesajları dinlemek.

19. İşten eve geldikten sonra telefonun telesekreter tuşuna basıp sesli mesajları dinlemek.

'Ben Jack, mesajınızı bırakın...'

20. Geç bir vakitte işten çıktığında bara uğrayıp, iki tek attıktan sonra hiç kasmadan yeni insanlarla tanışmak.

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21. Babanın ısrarlarına dayanamayarak yaptığı ağaç eve gidip arada kafa dinlemek.

21. Babanın ısrarlarına dayanamayarak yaptığı ağaç eve gidip arada kafa dinlemek.

Ah ah...

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