Amerikan Filmlerinde İnsanın İster İstemez Özendiği 21 Şey
Amerikan Filmlerinde İnsanın İster İstemez Özendiği 21 Şey
Hepimiz en az bir kez Amerikan filmi izlemişizdir. O dubleks, tripleks evler, okullar, tatiller, partiler...Hangimiz özenmedik ki? Amerikan filmlerinde olup da bizlere epey bir uzak gelen olaylara gelin bir göz atalım.
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1. Pontiac, Chevrolet tarzında klasik bir arabaya sahip olmak.
2. Ağaçlı, tertemiz, geniş bir caddenin kenarında bahçeli, garajlı, müstakil bir evde oturmak.
3. Evinin arka bahçesinde bir Pazar günü komşuyla birlikte barbekü yapmak.
4. Evinde parti verip eğlencenin dibine vurmak, ardından polislerin gelmesiyle partiyi sona erdirmek.
5. Central Park'ta sabah koşusu yapmak.
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6. Tavanı eğimli, kapısında "Rahatsız Etme!" tabelalı odanın penceresinden çıkıp gecenin bir yarısında çatıda oturmak.
7. San Francisco'nun inişli çıkışlı caddelerinde gazı kökleyip arabayla uçmak.
8. "Ben vergi veren bir Amerikan vatandaşıyım, buna hakkınız yok. Burası özgür bir ülke. Beni anlıyor musunuz?" diye bağırıp ortalığı ayağa kaldırmak.
9. Buzdolabını açıp, epeyce büyük beyaz şişedeki sütü ağzına dikip içmek.
10. Üniversitelere girebilmek için sınava girmek yerine başvurunun kabul edilmesini beklemek.
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11. Cadılar Bayramı'nda ilginç bir kostüm giyip eğlencenin tadını çıkarmak.
12. Sevgilinin evine gidip odasına pencereden girerek sürpriz yapmak.
13. Bir lokantada beyaz önlüklü bir kadın garsonun arada bir, ''bayım kahvenizi tazelememi ister misiniz?'' diye sorması.
14. Arkadaşlarla toplanıp ateş başında marshmallow közlemek.
15. Lisede futbol takımının yakışıklı kaptanı olup okulun popüler amigo kızıyla çıkmak.
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16. Çizgi roman satan dükkanları her köşebaşında bulabilmek.
17. Kahvaltını aceleyle yaptıktan sonra çantanı alıp sarı okul servisine koşmak.
18. Arabayla açık hava sinemalarına gidebilmek.
19. İşten eve geldikten sonra telefonun telesekreter tuşuna basıp sesli mesajları dinlemek.
20. Geç bir vakitte işten çıktığında bara uğrayıp, iki tek attıktan sonra hiç kasmadan yeni insanlarla tanışmak.
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21. Babanın ısrarlarına dayanamayarak yaptığı ağaç eve gidip arada kafa dinlemek.
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