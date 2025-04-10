Amerika’da 100 Kişiden 1’inin Geçebildiği Bu Ev İşleri Testini Geçebilecek misin?

Bu test gösteriyor ki ev işleri senin için büyük bir bilinmezlik. Belki zamanın olmadı, belki de yeterince öğrenme fırsatın olmadı. Ama bu konuda bilgi sahibi olmak hem hijyen hem konfor açısından önemli. Başlangıç için kısa videolar ve pratik öneriler işine yarayacaktır. Unutma, her usta bir zamanlar çıraktı!