Amerika’da 100 Kişiden 1’inin Geçebildiği Bu Ev İşleri Testini Geçebilecek misin?
Amerika’da 100 Kişiden 1’inin Geçebildiği Bu Ev İşleri Testini Geçebilecek misin?
Ev işleri sanıldığı kadar basit değil! Çamaşırları yanlış yıkamak, evi temizlediğini sanıp daha da kirletmek mümkün. Gerçekten temizlik ve düzen konusunda yetenekli misin yoksa ufak detayları gözden kaçırıyor musun? Bakalım kaç soruyu doğru yapabileceksin!
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1. Yeni alınan bir çarşafı yıkamadan sermek neden önerilmez?
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2. Ahşap zeminleri temizlerken hangisini kullanmamalısın?
3. Halıdaki yağ lekesini çıkarmanın en iyi yolu nedir?
4. Hangi maddeyi cam temizlerken kullanmamalısın?
5. Evin havasını temizlemek için ne yapmalısın?
6. Hangisi bulaşık makinesinde yıkandığında zarar görebilir?
7. Giysilerdeki küf kokusunu nasıl giderirsin?
8. Ahşap kesme tahtalarını dezenfekte etmek için en iyi yöntem bunlardan hangisi?
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