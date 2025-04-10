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Amerika’da 100 Kişiden 1’inin Geçebildiği Bu Ev İşleri Testini Geçebilecek misin?

etiket Amerika’da 100 Kişiden 1’inin Geçebildiği Bu Ev İşleri Testini Geçebilecek misin?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 10:31

Ev işleri sanıldığı kadar basit değil! Çamaşırları yanlış yıkamak, evi temizlediğini sanıp daha da kirletmek mümkün. Gerçekten temizlik ve düzen konusunda yetenekli misin yoksa ufak detayları gözden kaçırıyor musun? Bakalım kaç soruyu doğru yapabileceksin!

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1. Yeni alınan bir çarşafı yıkamadan sermek neden önerilmez?

2. Ahşap zeminleri temizlerken hangisini kullanmamalısın?

3. Halıdaki yağ lekesini çıkarmanın en iyi yolu nedir?

4. Hangi maddeyi cam temizlerken kullanmamalısın?

5. Evin havasını temizlemek için ne yapmalısın?

6. Hangisi bulaşık makinesinde yıkandığında zarar görebilir?

7. Giysilerdeki küf kokusunu nasıl giderirsin?

8. Ahşap kesme tahtalarını dezenfekte etmek için en iyi yöntem bunlardan hangisi?

8. Ahşap kesme tahtalarını dezenfekte etmek için en iyi yöntem bunlardan hangisi?

Testi ne yazık ki geçemedin!

Bu test gösteriyor ki ev işleri senin için büyük bir bilinmezlik. Belki zamanın olmadı, belki de yeterince öğrenme fırsatın olmadı. Ama bu konuda bilgi sahibi olmak hem hijyen hem konfor açısından önemli. Başlangıç için kısa videolar ve pratik öneriler işine yarayacaktır. Unutma, her usta bir zamanlar çıraktı!

Testi geçtin, harikasın!

Gerçek bir ev işi gurususun! Temizlik, hijyen, düzen ve doğru ürün kullanımı konusunda harika bilgilere sahipsin. Her detayı düşünüyor, hata payını minimumda tutuyorsun. Senin elinden çıkan bir ev adeta katalogdan fırlamış gibi görünür. Tebrikler, bu testi geçen çok az kişiden birisin!

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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