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Amasra Maden Faciası Davasında Karar Açıklandı: Cezaları Yetersiz Bulan Aileler İsyan Etti!

Amasra Maden Faciası Davasında Karar Açıklandı: Cezaları Yetersiz Bulan Aileler İsyan Etti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.03.2025 - 13:43

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında aralarında dönemin müessese müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural'ın da bulunduğu 20 sanık hakkında 3 yıl ila 16 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Karar sonrasında hayatını kaybeden madencilerin yakınları adliye içerisinde ‘Böyle karar mı olur, adalet istiyoruz” diyerek isyan etti.

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TTK Amasra Müessesesi'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim 2022'de yaşanan patlamada 43 işçi hayatını kaybetmiş, 9 işçi de yaralanmıştı. 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

TTK Amasra Müessesesi'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim 2022'de yaşanan patlamada 43 işçi hayatını kaybetmiş, 9 işçi de yaralanmıştı. 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti; sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasına hükmetti. Tüm sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi.

Dönemin müessese müdürü Cihat Özdemir tutukluluk halinin devamıyla birlikte 16 yıl 12 ay, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi tutukluluk halinin hükmen devamıyla birlikte 16 yıl 6 ay, başmühendis Mehmet Tural tutukluluk halinin devamıyla birlikte 16 yıl 6 ay, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu tutukluluk halinin hükmen devamıyla birlikte 15 yıl, sorumlu maden mühendisi Levent Aydın 9 yıl, emniyet mühendisi Şahan Kahraman 9 yıl, vardiya mühendisi Recep Orhan 5 yıl, sondaj mühendisi Hakkı Oğuz Karakuş 5 yıl, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş 5 yıl, hazırlık servisi mühendisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı Hidayet Gökdere 5 yıl, kaza tespit mühendisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı Fazıl Karaküp 5 yıl, elektrik mühendisi Serkan Özdoğan 3 yıl 9 ay, idari ve mali konulardan sorumlu müessese müdür yardımcısı Süleyman Sırrı Bayraktar 3 yıl 1 ay 15 gün, emniyet vardiya nezaretçisi Mustafa Olgun 3 yıl 1 ay 15 gün, gaz izleme maden teknikeri Mehmet Özdemir 3 yıl 9 ay, emniyet şefi Ferhan Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, elektrik mühendisi Hüseyin Ogan 3 yıl 9 ay, elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, 2. kartiye şefi Şenol Kaya 3 yıl 1 ay 15 gün ile hazırlık şefi Selami Yeşilsu 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Salih Atmaca, Tayfun Uça ve Onur Öztürk'ün beraatine karar verdi. Heyet, sanıkların bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu sabit görürken, tüm sanıklar için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti.

Kararın okunmasının ardından duruşmayı izleyen aileler ve avukatları karara tepki gösterdi. Tepkiler adliye dışında da devam etti.

Kararın okunmasının ardından duruşmayı izleyen aileler ve avukatları karara tepki gösterdi. Tepkiler adliye dışında da devam etti.

Madencilerin aileleri karar sonrasında gözyaşlarına boğuldu, bazı aileler sinir krizi geçirdi.

Vefat eden madencilerden birinin babası karar sonrasında adliyenin içinde 'adalet' diye bağırdı. (Kaynak: @FurkannKarabay / X)

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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