Amasra Maden Faciası Davasında Karar Açıklandı: Cezaları Yetersiz Bulan Aileler İsyan Etti!
Amasra Maden Faciası Davasında Karar Açıklandı: Cezaları Yetersiz Bulan Aileler İsyan Etti!
Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında aralarında dönemin müessese müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural'ın da bulunduğu 20 sanık hakkında 3 yıl ila 16 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Karar sonrasında hayatını kaybeden madencilerin yakınları adliye içerisinde ‘Böyle karar mı olur, adalet istiyoruz” diyerek isyan etti.
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TTK Amasra Müessesesi'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim 2022'de yaşanan patlamada 43 işçi hayatını kaybetmiş, 9 işçi de yaralanmıştı. 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.
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Kararın okunmasının ardından duruşmayı izleyen aileler ve avukatları karara tepki gösterdi. Tepkiler adliye dışında da devam etti.
Vefat eden madencilerden birinin babası karar sonrasında adliyenin içinde 'adalet' diye bağırdı. (Kaynak: @FurkannKarabay / X)
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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