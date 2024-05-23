Ali Mahir Başarır'dan Osman Gökçek'e Zehir Zemberek Sözler! 'Boğazından Bir Dilim Helal Ekmek Geçti mi?'
Ali Mahir Başarır'dan Osman Gökçek'e Zehir Zemberek Sözler! 'Boğazından Bir Dilim Helal Ekmek Geçti mi?'
TBMM Genel Kurulu'nda Konuşan CHP'li Ali Mahir Başarır, AK Partili Osman Gökçek'e sert ifadelerle yüklendi. Osman Gökçek'in babası Melih Gökçek'in FETO'den görevden alındığını söyleyen Başarır, 'Senin Boğazından bir dilim helal ekmek geçti mi?' dedi.
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e yönelik sert ifadeleri, CHP ve AK Parti sıraları arasında tansiyonu yükseltti.
Başarır, dün meclis kürsüsüsünden yaptığı konuşmada Osman Gökçek'in babası olan Melih Gökçek'in görevden alınmasına değinerek, 'Senin baban niye görevden alındı biliyor musun? Yolsuzluk yaptığı için, FETÖ'cü olduğu için, bin türlü pisliğe bulaştığı için' dedi.
Melih Gökçek'in adının yolsuzluklarla hatırlandığını da söyleyen Başarır, 'Senin boğazından bir dilim helal ekmek geçti mi? Benim ailem, çocuklarım helal ekmek yiyor' dedi.
Ali Mahir Başarır'ın ilgili konuşması🎥
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