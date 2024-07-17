Algol, Mars, Uranüs Etkisi: 15 gün Boyunca Öfke ve Kazalara Dikkat!

Ancak bununla ilgili yapmış olduğum araştırmalarda hiçbir kanıt bulamadım ve insanların muhtemelen bu unvanı ikinci yüzyıl Yunan astronomu Batlamyus'tan aldığını. Al Ghul, tam anlamıyla yaramazlık yapan anlamına gelir ve bu isim hala Binbir Gece Masalları'nın Ghoul'unda ve günümüzde görülmektedir. Yüzyıllar önce bu yıldız için sıklıkla kullanılan Alove'ye dönüşmüştür.

İkinci yüzyılda yaşamış Yunan astronom Batlamyus bunu ton en gorgonio o lampros , yani 'Gorgon'un kafasındaki parlak olan' olarak kataloglamış, El Tizini (Arap astronom, 16. yüzyılın ilk yarısı) ise Na'ir (parlak) adlı eserinde bunu izlemiştir; zira pi (π), rho (ρ) ve omega (ω) ile birlikte bu, iyi bilinen grubu oluşturur ve kendisi de Gorgonea prima'dır ; 14. yüzyılda yaşamış Yunan-Pers astronom Chrysococca'nın Gorgonion'u, Vitruvius'un Gorgoneum Caput'u, Hyginus'un Caput Gorgonis'i ve MS 1. yüzyılda yaşamış Manilius'un Gorgonis Ora'stır. 300 yıl öncesinin astronomi yazarlarına göre Algol, Caput Larvae yani Hayalet Başı'ydı.

Hipparchos (M.Ö. 160-120 civarı) ve Plinius (MS 23-79), Medusa Başı olarak Gorgon yıldızlarından ayrı bir takımyıldız oluşturdular , bu neredeyse günümüze kadar indi, ancak her zaman Perseus ile bağlantılıydı.

İbraniler Algol'ü Rosh ha Satan, Şeytan'ın Başı, küreler üzerine yazan İngiliz yazar John Chilmead'in (yaklaşık 1639) Rosch hassatan, Şeytan'ın başı olarak tanıyorlardı ancak aynı zamanda Lilith , Adem'in efsanevi ilk karısı , Orta Çağ'ın demonolojisinde cadı Lilis olarak yeniden ortaya çıkan, alt dünyadan gelen gece vampiri, Goethe'nin Walpurgis Nacht'ındaki karakterlerden biri olarak da biliyorlardı Çinliler bu esere Tseih She yani Yığılmış Cesetler adını verdiler. Yüz yıllardır gökyüzü rehberi Astrologlar bu sabit yıldızın gökyüzündeki en talihsiz, en şiddetli ve en tehlikeli yıldız olduğunu söylediler ve kuzey gökyüzündeki en dikkat çekici değişken olarak kesinlikle en iyi gözlemlenenlerden biri oldu.