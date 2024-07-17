Algol, Mars, Uranüs Etkisi: 15 gün Boyunca Öfke ve Kazalara Dikkat!

Üç Gorgon kız kardeşinden tek ölümlü olan Medusa, aslında güzel bir bakireydi ancak Minerva'nın tapınaklarından birinde Neptün tarafından Chrysaor ve Pegasus'un annesi olması sonucu saçları Minerva tarafından tıslayan yılanlara dönüştürüldü. Bu ona o kadar korkutucu bir görünüm verdi ki, ona bakan herkes taşa dönüştü. Robson, s.123.
Perseus takımyıldızının astrolojik etkileri
Efsane: Zeus, Danae'yi bir altın yağmuru şeklinde ziyaret etti ve onu Perseus'tan hamile bıraktı. Genç bir adam olan Perseus, Medusa'yı öldürme görevini üstlendi. Merkür'ün kılıcı, başlığı ve kanatları ve Minerva'nın kalkanı ile donatılmıştı. Medusa'yı başını keserek öldürdü ve ardından deniz canavarı Cetus'u öldürdü ve ardından Andromeda'yı kurtarıp onunla evlendi.
Etkileri: Batlamyus'a göre Perseus, Jüpiter ve Satürn gibidir. Zeki, güçlü, cesur ve maceracı bir doğaya sahip olduğu söylenir, ancak yalan söyleme eğilimi vardır. Kabalistler tarafından İbranice harf Lamed ve 12. Tarot Trump 'Asılmış Adam' ile ilişkilendirilmektedir.
Takımyıldız, özellikle büyük meteorolojik olayların neden olduğu olaylar olmak üzere, çok sayıda insanı etkileyen olayların göstergesidir. Doğum haritasında belirgin olduğunda maceracı bireyleri, ancak aynı zamanda başkalarıyla ilişkilerinde dürüst olmayanları da ifade ettiğini söyleyebiliriz. İşte bu sebeplerden ötürü önümüzdeki 15 gün dünya ülke ve bireysel yaşamlarımızda çok şeye tanıklık edeceğiz her türlü öfke nöbetinden saldırganlıktan uzak durmamız gereken çok hassas zamanlardayız. Ayrıca her çirkinliğin ardından güzellikler yeniden yapılanmalar gelir bunun bilincinde kalmak için kararlı olmayı seçelim.
Algol yıldızının astrolojik etkileri
Algol'den astrolojik olarak etkilenen kişiler: Pablo Picasso, Salvador Dali, Van Gogh, Albert Einstein, Karl Abraham (psikanalist), Carl Jung, Ramakrishna (Hintli aziz), Muktananda (Hintli mistik), Werner Erhard (guru 'est'), Marshall Applewhite ve Luc Jouret (tarikat liderleri, toplu intiharlara yol açtılar), Al Gore (isim yakın), Billy Joel, Glen Campbell, Liberace, Prenses Diana, Prens William, Monako Prensesi Caroline, gibi isimler ön plana çıkmakta.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
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