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Algol, Mars, Uranüs Etkisi: 15 gün Boyunca Öfke ve Kazalara Dikkat!

etiket Algol, Mars, Uranüs Etkisi: 15 gün Boyunca Öfke ve Kazalara Dikkat!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 17:20

Sabit yıldız: Algol’ü yakından tanıyalım.

Algol, Perseus'un taşıdığı kesik başın üzerinde konumlanmış parlak bir yıldızdır. Bir tutulma ikilisidir; her 68 saat ve 49 dakikada bir şeytanın yıldızı, çiftin daha sönük yıldızı daha parlak olanla dünya arasından geçerken yaklaşık 8 saat boyunca 'göz kırpmaktadır'. 'Gorgon'un başı, korkunç bir görüntü ve felaketleri sembolize eder.

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. Algol, Şeytan, Şeytan Yıldızı ve Arapların Ra's al Ghul, Şeytan'ın Başı'ndan gelen Göz Kırpan Şeytan'ın, hızlı ve harika varyasyonlarından dolayı bu şekilde adlandırıldığı söylenir.

. Algol, Şeytan, Şeytan Yıldızı ve Arapların Ra's al Ghul, Şeytan'ın Başı'ndan gelen Göz Kırpan Şeytan'ın, hızlı ve harika varyasyonlarından dolayı bu şekilde adlandırıldığı söylenir.

Ancak bununla ilgili yapmış olduğum araştırmalarda hiçbir kanıt bulamadım ve insanların muhtemelen bu unvanı ikinci yüzyıl Yunan astronomu Batlamyus'tan aldığını. Al Ghul, tam anlamıyla yaramazlık yapan anlamına gelir ve bu isim hala Binbir Gece Masalları'nın Ghoul'unda ve günümüzde görülmektedir. Yüzyıllar önce bu yıldız için sıklıkla kullanılan Alove'ye dönüşmüştür.

İkinci yüzyılda yaşamış Yunan astronom Batlamyus bunu ton en gorgonio o lampros , yani 'Gorgon'un kafasındaki parlak olan' olarak kataloglamış, El Tizini (Arap astronom, 16. yüzyılın ilk yarısı) ise Na'ir (parlak) adlı eserinde bunu izlemiştir; zira pi (π), rho (ρ) ve omega (ω) ile birlikte bu, iyi bilinen grubu oluşturur ve kendisi de Gorgonea prima'dır ; 14. yüzyılda yaşamış Yunan-Pers astronom Chrysococca'nın Gorgonion'u, Vitruvius'un Gorgoneum Caput'u, Hyginus'un Caput Gorgonis'i ve MS 1. yüzyılda yaşamış Manilius'un Gorgonis Ora'stır.  300 yıl öncesinin astronomi yazarlarına göre Algol, Caput Larvae yani Hayalet Başı'ydı.

Hipparchos (M.Ö. 160-120 civarı) ve Plinius (MS 23-79), Medusa Başı olarak Gorgon yıldızlarından ayrı bir takımyıldız oluşturdular , bu neredeyse günümüze kadar indi, ancak her zaman Perseus ile bağlantılıydı.

İbraniler Algol'ü Rosh ha Satan, Şeytan'ın Başı, küreler üzerine yazan İngiliz yazar John Chilmead'in (yaklaşık 1639) Rosch hassatan, Şeytan'ın başı olarak tanıyorlardı ancak aynı zamanda Lilith , Adem'in efsanevi ilk karısı , Orta Çağ'ın demonolojisinde cadı Lilis olarak yeniden ortaya çıkan, alt dünyadan gelen gece vampiri, Goethe'nin Walpurgis Nacht'ındaki karakterlerden biri olarak da biliyorlardı Çinliler bu esere Tseih She yani Yığılmış Cesetler adını verdiler. Yüz yıllardır gökyüzü rehberi Astrologlar bu sabit yıldızın gökyüzündeki en talihsiz, en şiddetli ve en tehlikeli yıldız olduğunu söylediler ve kuzey gökyüzündeki en dikkat çekici değişken olarak kesinlikle en iyi gözlemlenenlerden biri oldu.

Efsane: Algol, Perseus tarafından öldürülen Gorgon Medusa'nın başını temsil eder.

Efsane: Algol, Perseus tarafından öldürülen Gorgon Medusa'nın başını temsil eder.

Üç Gorgon kız kardeşinden tek ölümlü olan Medusa, aslında güzel bir bakireydi ancak Minerva'nın tapınaklarından birinde Neptün tarafından Chrysaor ve Pegasus'un annesi olması sonucu saçları Minerva tarafından tıslayan yılanlara dönüştürüldü. Bu ona o kadar korkutucu bir görünüm verdi ki, ona bakan herkes taşa dönüştü. Robson, s.123.

Perseus takımyıldızının astrolojik etkileri

Efsane: Zeus, Danae'yi bir altın yağmuru şeklinde ziyaret etti ve onu Perseus'tan hamile bıraktı. Genç bir adam olan Perseus, Medusa'yı öldürme görevini üstlendi. Merkür'ün kılıcı, başlığı ve kanatları ve Minerva'nın kalkanı ile donatılmıştı. Medusa'yı başını keserek öldürdü ve ardından deniz canavarı Cetus'u öldürdü ve ardından Andromeda'yı kurtarıp onunla evlendi.

Etkileri: Batlamyus'a göre Perseus, Jüpiter ve Satürn gibidir. Zeki, güçlü, cesur ve maceracı bir doğaya sahip olduğu söylenir, ancak yalan söyleme eğilimi vardır. Kabalistler tarafından İbranice harf Lamed ve 12. Tarot Trump 'Asılmış Adam' ile ilişkilendirilmektedir.

Takımyıldız, özellikle büyük meteorolojik olayların neden olduğu olaylar olmak üzere, çok sayıda insanı etkileyen olayların göstergesidir. Doğum haritasında belirgin olduğunda maceracı bireyleri, ancak aynı zamanda başkalarıyla ilişkilerinde dürüst olmayanları da ifade ettiğini söyleyebiliriz.  İşte bu sebeplerden ötürü önümüzdeki 15 gün dünya ülke ve bireysel yaşamlarımızda çok şeye tanıklık edeceğiz her türlü öfke nöbetinden saldırganlıktan uzak durmamız gereken çok hassas zamanlardayız.  Ayrıca her çirkinliğin ardından güzellikler yeniden yapılanmalar gelir bunun bilincinde kalmak için kararlı olmayı seçelim.

Algol yıldızının astrolojik etkileri

Algol'den astrolojik olarak etkilenen kişiler: Pablo Picasso, Salvador Dali, Van Gogh, Albert Einstein, Karl Abraham (psikanalist), Carl Jung, Ramakrishna (Hintli aziz), Muktananda (Hintli mistik), Werner Erhard (guru 'est'), Marshall Applewhite ve Luc Jouret (tarikat liderleri, toplu intiharlara yol açtılar), Al Gore (isim yakın), Billy Joel, Glen Campbell, Liberace, Prenses Diana, Prens William, Monako Prensesi Caroline, gibi isimler ön plana çıkmakta.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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