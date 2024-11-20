AKUT’un Eski Başkanı Nasuh Mahruki Hakkında Tutuklama Talebi
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AKUT’un Eski Başkanı Nasuh Mahruki Hakkında Tutuklama Talebi
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gelerek Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nasuh Mahruki’den ilk açıklama: “Dün Savcı belli oldu, bu sabah Savcılığa geldim ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanmaya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum.”
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Everest'e çıkan Türk dağcı, AKUT Kurucu Başkanı Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gelerek Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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Nasuh Mahruki konu ile ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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