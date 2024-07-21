“Akşam Ne Pişirsem?” Diyorsan Bu Test Tam Sana Göre!
“Akşam Ne Pişirsem?” Diyorsan Bu Test Tam Sana Göre!
Akşam ne pişirsem diye kara kara düşünüyorsan bu test seni büyük bir dertten kurtaracak!
Hazırsan başlayalım!
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1. Akşam yemekleri senin için ne ifade ediyor?
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2. Peki ya sağlıklı beslenme konusunda ne düşünüyorsun?
3. Ne sıklıkla dışarıdan yemek yiyorsun?
4. Farklı tatlara açık biri olduğunu söyleyebilir misin?
5. Benim en sevdiğim tat kesinlikle budur dediğin tat hangisi?
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