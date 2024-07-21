“Akşam Ne Pişirsem?” Diyorsan Bu Test Tam Sana Göre!

Sağlıklı ve lezzetli bir alternatif bu akşam iyi giderdi değil mi?

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 200 °

Malzemeler:

2 dilim balık fileto

0.5 soğan

3 diş sarımsak

2 defne yaprağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:1. Önceden hazırladığın yarım soğanı ve 3 diş sarımsağı dilimle, üzerine iki dilim limon doğra.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetinin içine yağlı bir kağıt koy ve önce soğan dilimlerini sonra da bir dilim limonu ekle.

3. Üstüne palamut dilimlerini, baharatları, defne yapraklarını, sarımsak ve soğan dilimlerini üst üste yerleştir..

4. Daha sonra yağlı kağıdı açılmayacak şekilde paketle ve belirtilen süre ve derecede pişir.

Çok lezzetli gözüküyor değil mi?