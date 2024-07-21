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“Akşam Ne Pişirsem?” Diyorsan Bu Test Tam Sana Göre!

etiket “Akşam Ne Pişirsem?” Diyorsan Bu Test Tam Sana Göre!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 21:01

Akşam ne pişirsem diye kara kara düşünüyorsan bu test seni büyük bir dertten kurtaracak!

Hazırsan başlayalım!

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1. Akşam yemekleri senin için ne ifade ediyor?

2. Peki ya sağlıklı beslenme konusunda ne düşünüyorsun?

3. Ne sıklıkla dışarıdan yemek yiyorsun?

4. Farklı tatlara açık biri olduğunu söyleyebilir misin?

5. Benim en sevdiğim tat kesinlikle budur dediğin tat hangisi?

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6. Senin için iyi bir yemek hangisine benziyor?

7. Bugün keyifli bir akşam yemeği hazırlamak için bolca vaktin var mı?

8. En sevdiğin yemek türü hangisi?

9. Yemek yerken olmazsa olmaz baharatın hangisi?

Patates Graten!

Patates Graten!

Seni bu akşam ne yesem derdinden kurtaracak yemek patates graten! Hem pratik hem de lezzetli o tarif...

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 58 dakika

Pişirme derecesi: 150 °

Malzemeler:

  • 1 kilogram patates

  • 250 ml süt

  • 250 ml krema

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam taze öğütülmüş biber

  • 2 tutam muskat

  • 60 gram Gruyere peyniri

Yapılışı:

  • İlk olarak patatesleri yıka ve sonra ince ince dilimleyerek bir kaseye koy. 

  • Bir kabın içerisinde süt ve kremayı karıştır. Tuz, biber ve muskatı ekle. Hazırladığın bu karışımı patates dilimlerinin üzerine dök ve iyice karıştır.

  • Patates dilimlerini hazneye aktar ve sosun kalan kısmını patateslerin üzerinde gezdir.

  • Tüm bunları yaptıktan sonra Philips Çift Hazneli Airfryer'ı belirtilen süre ve sıcaklıkta çalıştır.

Şimdiden afiyet olsun!

Yeşil mercimek köftesi!

Yeşil mercimek köftesi!

Seni akşam ne pişirsem derdinden anında kurtaracak hızlı, pratik ve lezzetli bir tarif! Detaylar aşağıda!

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 fincan yeşil mercimek

  • 1 soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı deniz tuzu

  • 6 yemek kaşığı galeta unu

Yapılışı:

1. Öncelikle yeşil mercimeği haşla. Daha sonra soğan ve sarımsağı zeytinyağında diriliğini kaybedene dek kavur.

2. Derin bir kabın içerisine soğan, sarımsak, yeşil mercimek, tuz, karabiber, yumurta, galeta unu ekleyerek karıştır. 

3. Ele yapışmayacak kıvama gelene kadar galeta unu eklemeye devam et. 

4. Tüm malzemeleri karıştırarak köftelere şekil ver ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine diz. Belirtilen süre ve derecede pişir.

Şimdiden afiyet olsun!

Kağıtta palamut balığı!

Kağıtta palamut balığı!

Sağlıklı ve lezzetli bir alternatif bu akşam iyi giderdi değil mi? 

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 200 °

Malzemeler: 

  • 2 dilim balık fileto

  • 0.5 soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 2 defne yaprağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:1. Önceden hazırladığın yarım soğanı ve 3 diş sarımsağı dilimle, üzerine iki dilim limon doğra.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetinin içine yağlı bir kağıt koy ve önce soğan dilimlerini sonra da bir dilim limonu ekle.

3. Üstüne palamut dilimlerini, baharatları, defne yapraklarını, sarımsak ve soğan dilimlerini üst üste yerleştir.. 

4. Daha sonra yağlı kağıdı açılmayacak şekilde paketle ve belirtilen süre ve derecede pişir.

Çok lezzetli gözüküyor değil mi?

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