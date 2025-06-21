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Aklınızın Evde Kalmaması İçin Kedinize Yaratabileceğiniz 10 Alan

etiket Aklınızın Evde Kalmaması İçin Kedinize Yaratabileceğiniz 10 Alan

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
21.06.2025 - 18:05

Evden çıkarken kedinizi yalnız bırakmak sizi endişelendiriyor olabilir... Fakat çözümler çok yakında! Kedinize özel, güvenli ve eğlenceli alanlar yaratabilirsiniz. Kedinizi tanıyın! Keşfetme, tırmanma, saklanma, izleme... Bu özelliklerini dikkate alarak oluşturduğunuz alanlar sayesinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak dengede olacaktır.

Aklınız evde kalmadan kendi işinize odaklanabilirsiniz. Gelin, birlikte kediniz için evde kolay bir şekilde oluşturabileceğiniz alanlara bakalım!

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1. Uzunca vakit geçirebilmesi için: Pencereli bir gözlem alanı.

1. Uzunca vakit geçirebilmesi için: Pencereli bir gözlem alanı.

Kediler çevreyi gözlemlemeye bayılır! Bir pencere kenarına yumuşak minder ya da küçük bir platform yerleştirebilirsiniz. Orada saatlerce vakit geçirebilir! Dışarıdaki kuşları, insanları, hatta yaprakların süzülüşünü dikkatlice inceler. Hem eğlendiren hem de sakinleştiren bu alan sayesinde kediniz evde yalnız kaldığında strese girmez!

2. Güvende hissedebilmesi için: Tırmanıp ulaşabileceği yüksek köşeler.

2. Güvende hissedebilmesi için: Tırmanıp ulaşabileceği yüksek köşeler.

Yükseklere çıkmaya bayılan bir canlıdan bahsediyoruz! Dolap ve kitaplık üstlerine bayılan kediler için özel kedi rafları alabilirsiniz. Bu yüksek alanlara ulaşımı kolaylaştırmak için tırmanabileceği adımlar koyabilirsiniz. Kediniz yukarıya çıkar, dinlenir, evi izler! Evdeki düzeni bozmadan kedinize kişisel bir alan yapmış olursunuz.

3. Huzuru ve sakinliği bulabilmesi için: Gizlenebileceği tüneller ve kutu içleri.

Ne zaman ne isteyecekleri asla belli olmaz. Yaramaz oldukları zamanlar geçip dinlenmeye çekildikleri zaman sessiz ve sakin bir ortam isteyebilirler. Bu yüzden gizlenebilecekleri alanlar oluşturmalısınız! Sadece dinlenmek değil, korktuklarında da kendilerini güvende hissedebilecekleri bir alanın olması önemli. Evde kalmak onun için huzurlu bir durum haline gelir.

4. Eğlenebilmesi için: Oynayabileceği eşyalarla dolu bir kutu.

Fare oyuncaklar, toplar, çıngıraklı objeler, peluşlar... Say say bitmeyecek kadar oyuncağa sahip olabilirler! Zaman zaman kutuyu günleyebilirsiniz. Böylece heyecanı hiçbir zaman bitmez. Oyuncakları kendi başlarına keşfedebilirler ve yalnız kaldıklarında oyun oynama imkanına sahip olurlar.

5. Dinlenerek mayışması için: Güneşi bolca alabileceği yerler.

Güneşte uzanan kedi güzelliği diye bir şey var... Vücutlarını ısıtarak rahatlayan ve mayışan kediler bir harika! Bu yüzden pencere önü ya da balkon köşesi ayarlayarak güneş banyosu yapmalarına izin vermelisiniz. Güneş ışığının altında kestirip huzuru derinlemesine hisseder. Evde yalnız kaldığında da daha mutlu hissetmesine neden olur.

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6. Yalnız hissetmemesi için: Doğa videolarının açık olduğu bir TV.

Ekranda kuş, balık ve doğa görüntüleri gören bazı kediler kendilerinden geçebiliyor! Bir tablet ya da küçük ekrandan doğa videoları açabilirsiniz. Uzun süre evde yalnız kaldığı zamanlar ses ve görüntü sayesinde kendini aşırı yalnız hissetmez. Konforlu bir yatak da hazırlarsanız, oh keyfine diyecek olmaz!

7. Aktifliğini sürdürebilmesi için: Sürprizlerle dolu ve eğlenceli beslenme köşeleri.

Kedilerin zihinsel gelişimini sağlamak için bazı sürprizlere başvurabilirsiniz! Puzzle mama kapları gibi şeyler hem geliştirir hem de oyuna teşvik eder. Bu tarz köşeler hazırlarsanız beslenme zamanlarını daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Kediniz sıkılmaz ve odaklandığı için stres seviyesi de azalır!

8. Konforunu artırmak için: Çeşitli uyuma alanları.

Tek bir yatakta uyumayı seven kedi sayısı çok azdır. Evin farklı noktalarında kısa uykulara bayılırlar! Bu yüzden evin çeşitli yerlerine yumuşak yastıklar, küçük yatakla ya da battaniyeler koyabilirsiniz. Kedinizin konforu için çok önemli! Hem mekan değiştirme ihtiyacını karşılar hem farklı alanları keşfeder hem de rahatça dinlenebilir.

9. Sizi hep hissedebilmesi için: Kokunuzun olduğu bir köşe.

Kediniz sizi özler... Sizin kokunuzu taşıyan bir tişört ya da yastık sizi hissetmesini sağlayabilir. Yatağının yanına ya da dinlenmeyi sevdiği alana bu eşyalarınızı koyarsanız yalnızlık duygusunu azaltmış olursunuz. Evde olmasanız bile kedinizin yanında olduğunuzu da göstermiş olursunuz.

10. Samimi bir ortam oluşturmak için: Kedilere uygun bitki alımı.

Bitkilerle vakit geçirmeye bayılan bir varlıktan bahsediyoruz! Kedi çimi ya da kedi nanesi alabilirsiniz. Hem oyun oynamasını hem de rahatlamasını sağlarsınız. Kedinize zararı dokunmayacak bir bitki seçerek evinizin bir köşesine yerleştirebilirsiniz. Kediniz için terapi alanı oluşturmuş olursunuz!

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asklepiospallas
asklepiospallas
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