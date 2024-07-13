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Akla İlk SpaceX Gelse de Fazlası Var: Yatırımlarını Dünya Dışına Yapan 12 Büyük Uzay Şirketi

etiket Akla İlk SpaceX Gelse de Fazlası Var: Yatırımlarını Dünya Dışına Yapan 12 Büyük Uzay Şirketi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 14:01

Dünya'yı aşmış uzayı araştırmak, keşfetmek için uzaya yatırım yapan şirketler ile sizlerleyiz. Bu şirketler uzayda yaptıkları çalışmalar sayesinde insanların yaşamlarını kolaylaştırıyorlar. Uydu iletişimi, gözlem, uzay turizmi, uzay madenciliği, çöp yönetimi ve yeni teknolojiler geliştirme gibi birçok alanda faaliyet gösteren şirketlere gelin birlikte bakalım!

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1. SpaceX

En çok adını duyurmuş olandan başlayalım dedik. 2002 yılında Elon Musk tarafından kurulan SpaceX önemli bir uzay araştırma şirketidir. İlk roketi Falcon 1'den sonra Dragon Uzay Aracı, Starship, Starlink, Falcon Heavy ile büyük başarılar elde etmiştir. Ticari uzay taşımacılığı geliştirerek sektörde büyük devrimler gerçekleştirmiştir.

2. Blue Origin

Jeff Bezos tarafından kurulan bu şirket New Shepard, New Glenn, ay iniş aracı Blue Moon gibi projelere sahiptir. İnsanlı uzay turizmi haberlerini gördüyseniz bilin ki arkasında bu şirket vardır!

3. Boeing

Havacılık ve savunma alanında en önemli şirketlerdendir. Ticari, askeri uçaklar ve helikopterlerin yanı sıra uzay araçlarında da boy göstermektedir. 1916 yılında William Boeing tarafından kurulan bu şirket uzay çalışmaları arasında ağır kaldırma roketi ve ISS'e astronot taşımak için araç geliştirmişlerdir.

4. Lockheed Martin

Orion uzay aracını geliştiren bu şirketin en büyük başarısı NASA'nın Artemis programı kapsamında aya insanlı inişler yapmasıdır. 1995'te kurulan şirketin uzay sistemleri ile ilgili birçok çalışması vardır.

5. Northrop Grumman

Cygnus kargo uzay aracı ile ISS'ye kargo taşımacılığı yapmıştır. 1939'da kurulmuş olan şirket havacılık, savunma, siber güvenlik ve teknoloji alanında faaliyet göstermektedir. İnsansız uçaklar ve uzay keşif araçları yapımında önemli bir konumdadır.

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6. Virgin Galactic

Richard Branson tarafından 2004 yılında kurulan bu şirketin amacı uzay turizminin gelişmesi için çalışmalar yürütmektedir. Geniş bir insan kitlesinin uzayı deneyimlemesini sağlamayı amaç edinmiştir. Bunların yanında ticari uzay uçuşlarıyla da ilgilenmektedir.

7. Rocket Lab

2006 yılında Peter Beck tarafından kurulan şirketin ana faaliyetleri uzay fırlatma ve uzay sistemleridir. Yenilikçi tarzları ile uzay sektöründe adını bolca duyuran bir şirkettir. Amacı ticari uygulamalar ve bilimsel keşifler için yeni fırsatlar oluşturmaktır.

8. Sierra Nevada Corporation

Havacılık, uzay ve savunma alanında çalışmaları olan sektör 1963'te kurulmuştur. Küresel olarak güvenliği sağlamak ve keşifler yapabilmek ana hedefleri arasındadır. Sürdürülebilir çözümler ve ileri teknoloji uygulamaları ile birçok gelişmeye imza atmıştır.

9. Arianespace

Uzay fırlatma hizmetlerinde bulunan 1980'de kurulmuş olan şirket fırlatma merkezleri kurmuştur. Uzay erişimini yaygın ve uygun ekonomik hale getirilmesini hedefler. Eskiye dayanması tecrübeli olduğunu gösterir. Uzay fırlatma hizmetlerinde güvenilir bir isimdir.

10. OneWeb

Bir diğer şirketimiz internet erişimini sağlamak amaçlı çalışmalarda bulunur. Küresel internet erişimini sağlamak, geniş bant kapasitesini arttırmak, acil durum ve insanı yardım iletişimini sağlamak hedef ve planları arasındadır.

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11. Astroscale

En önemli şirketlerden biri! Uzay çöpleri, atıkları temizlemek ve en aza indirmek hedeflerinden biri. Uzayda sürdürülebilirliği arttırmak ve bu alanda yenilikler yapmak görevleri arasında.

12. Planet Labs

Dünya çapında değişen koşulları izlemeyi ve anlamayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilirliği sağlamak, doğal kaynak yönetimini düzenlemek, doğal afetlerin etkileri gibi birçok alanda faaliyet gösterir.

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