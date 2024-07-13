Akla İlk SpaceX Gelse de Fazlası Var: Yatırımlarını Dünya Dışına Yapan 12 Büyük Uzay Şirketi
Akla İlk SpaceX Gelse de Fazlası Var: Yatırımlarını Dünya Dışına Yapan 12 Büyük Uzay Şirketi
Dünya'yı aşmış uzayı araştırmak, keşfetmek için uzaya yatırım yapan şirketler ile sizlerleyiz. Bu şirketler uzayda yaptıkları çalışmalar sayesinde insanların yaşamlarını kolaylaştırıyorlar. Uydu iletişimi, gözlem, uzay turizmi, uzay madenciliği, çöp yönetimi ve yeni teknolojiler geliştirme gibi birçok alanda faaliyet gösteren şirketlere gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. SpaceX
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Blue Origin
3. Boeing
4. Lockheed Martin
5. Northrop Grumman
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Virgin Galactic
7. Rocket Lab
8. Sierra Nevada Corporation
9. Arianespace
10. OneWeb
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın