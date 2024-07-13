Akla İlk SpaceX Gelse de Fazlası Var: Yatırımlarını Dünya Dışına Yapan 12 Büyük Uzay Şirketi

Havacılık ve savunma alanında en önemli şirketlerdendir. Ticari, askeri uçaklar ve helikopterlerin yanı sıra uzay araçlarında da boy göstermektedir. 1916 yılında William Boeing tarafından kurulan bu şirket uzay çalışmaları arasında ağır kaldırma roketi ve ISS'e astronot taşımak için araç geliştirmişlerdir.